Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 14:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Сейчас происходит искажение и неправомерное расширение значений терминов.
Никогда раньше отправка военных советников или даже участие в боевых действиях в поддержку одной из сторон конфликта не называлось терроризмом.
Спочатку Герасімов створив доктрину ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ
виступ начальника Генштабу ВС Росії Валерія Герасимова перед Академією військових наук з доповіддю про гібридну війну в лютому 2013 року та публікація основних тез цієї доповіді в статті Герасимова «Цінність науки в передбаченні» в газеті «Військово-промисловий кур'єр»

Тепер створене москалем бє москалів..
Останнім це не подобається і вони написали методичку совкозалежному пропогАндону щоб він це розповсюджував з ГОЛОВНИМ посилом
НАМ можна - а ЇМ ні....
budivelnik
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 14:59

  tumos написав:
  Hotab написав:Согласно статье 92 Конвенции ООН по морскому праву (UNCLOS), судно должно плавать под флагом одного государства и не может менять флаг во время рейса или в порту захода, за исключением случаев настоящей смены владельца или регистрации. Такая смена в открытом море для уклонения от досмотра или санкций (как в случае с танкером Marinera/Bella 1, где экипаж нарисовал российский флаг во время преследования) считается нарушением, может делать судно “безгосударственным” (stateless) и позволяет другим странам (например, США) игнорировать претензии на защиту флага.

Попытался найти США среди подписантов упомянутой Конвенции. Не нашел.

Не підписували
Але в контексті обговорюваних дій в цьому нема необхідності.
Затримку і огляд stateless суден вони проводять в рамках customary international law (general practice accepted as law)
Hotab
6
6
4
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 15:31

  budivelnik написав:
  Бетон написав:То есть пока люди гибнут здесь и сейчас, миллионы уезжают и получают гражданство других стран, ты, сидя на диване, отправляешь чужих детей на войну — и предлагаешь десятилетиями ждать Горбачёва 2.0?
Ты дождёшься. В тепле и безопасности.
Украина — нет.
Тебе комфортно ждать чужой кровью. Молодец.
Цю всю сентенцію -відправ агресору, а не тому хто пробує розібратись з тараканами в голові агресора.

Куда? Зачем?

Десятки агрессоров в мире.

Мне не нужно разбираться с тараканами в голове агрессора.
Мне нужно, чтобы в моей стране можно было жить, а не ждать десятилетиями, пока у них «созреют процессы».
Я не обязан чинить россию, воспитывать её элиты или ждать их Горбачёва.
Это их проблема, не моя и не Украины.
Пока вы предлагаете «разбираться»,
люди гибнут, страна пустеет, миллионы уезжают и встраиваются в чужие государства, потому что в своём — небезопасно.

Нужно договориться с такой страной, какая есть, раз армию за 30 лет не создали.
Я в этом не виноват.
Я не шёл в министры.

Кто-то тянул президентов занимать должность насильно?

Кто-то заставлял его обещать кончить войну?
Востаннє редагувалось Бетон в П'ят 09 січ, 2026 15:37, всього редагувалось 1 раз.
Бетон
3
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 15:32

  Banderlog написав:
  ЛАД написав:

Если вы не понимаете, что поставить страну под контроль это и есть цель агрессии, то ничем не могу помочь.
Видимо, кроме безопасности зада от чечено-бурятов вас ничего больше не волнует.
Или вы настолько наивны, что верите в благородную цель США облагодетельствовать венесуэльцев. :)
є пару зауважень, щодо "агресії" . не всігда до заду добираються силовим путьом.
Согласен.

Це все дуже красіво вигляда- спецоперація, кращі в світі американські спецназьори захватили презідента )
А по факту там суцільний договорняк і кидалово.
Хіба мадуро монарх щоб його викрадення давало контроль над державним управлінням? Навіть захват короля франції в полон в битві при пуатьє не дало контролю.
А в венесуелі явно ішов якийсь договорняк між мадуро та трампом і паралельно америкоси знайшли піддатливішу персону з оточення презедента.
От перше питання для чого було жінку Мадуро тащити з собою? І одразу й друге де решта членів сімї?
Захоплення пройшло не так за рахунок сталі як за рахунок золота і водночас є форсмажором та підставою для не виконання договорів з китаєм.
Может, конечно, и так.
Но это уже криминология. Ни доказать, ни опровергнуть не удастся.
А само по себе викрадення Мадуро, конечно, не обеспечивает контроль над державним управлінням. Но в сочетании с угрозами в адрес остальной верхушки, продемонстрированными военными возможностями США, морской блокадой это весомый аргумент.
ЛАД
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 15:32

  Banderlog написав:
  ЛАД написав:

Если вы не понимаете, что поставить страну под контроль это и есть цель агрессии, то ничем не могу помочь.
Видимо, кроме безопасности зада от чечено-бурятов вас ничего больше не волнует.
Или вы настолько наивны, что верите в благородную цель США облагодетельствовать венесуэльцев. :)
є пару зауважень, щодо "агресії" . не всігда до заду добираються силовим путьом.
Це все дуже красіво вигляда- спецоперація, кращі в світі американські спецназьори захватили презідента )
А по факту там суцільний договорняк і кидалово.
Хіба мадуро монарх щоб його викрадення давало контроль над державним управлінням? Навіть захват короля франції в полон в битві при пуатьє не дало контролю.
А в венесуелі явно ішов якийсь договорняк між мадуро та трампом і паралельно америкоси знайшли піддатливішу персону з оточення презедента.
От перше питання для чого було жінку Мадуро тащити з собою? І одразу й друге де решта членів сімї?
Захоплення пройшло не так за рахунок сталі як за рахунок золота і водночас є форсмажором та підставою для не виконання договорів з китаєм.

Ні, ви помиляєтесь. Це дійсно красіва операція.
Контроль диктатора типу Мадуро над Венесуелою значно вищий ніж контроль короля над Францією в свій час.
Ні, це не договорняк. Ні, це було зроблено саме силою а не золотом.
Нажаль так не можна зробити з путіним, якби так зробили - війна б закінчилась.
andrijk777
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 15:36

  Бетон написав:.........
Десятки агрессоров в мире.

Мне не нужно разбираться с тараканами в голове агрессора.
Мне нужно, чтобы в моей стране можно было жить, а не ждать десятилетиями, пока у них «созреют процессы».
Я не обязан чинить россию, воспитывать её элиты или ждать их Горбачёва.
Это их проблема, не моя и не Украины.
Пока вы предлагаете «разбираться»,
люди гибнут, страна пустеет, миллионы уезжают и встраиваются в чужие государства, потому что в своём — небезопасно.

А его это волнует?
"Меньше народа - больше кислорода".
"Увеличится ВВП на душу". :mrgreen:
ЛАД
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 15:43

  Бетон написав:Мне нужно, чтобы в моей стране можно было жить, а не ждать десятилетиями, пока у них «созреют процессы».
Я не обязан чинить россию, воспитывать её элиты или ждать их Горбачёва.
Это их проблема, не моя и не Украины.


Какое же ты трусливое ...

Твоя проблема - ты не видишь, не замечаешь, игнорируешь, что это именно Россия начала войну, именно Россия обстреляла Киев, что в части города нет отопления.
А виноваты Украина, Кличко ...
pesikot
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 15:45

  Бетон написав:Нужно договориться с такой страной, какая есть, раз армию за 30 лет не создали.

Когда у тебя 70 штук отжимали, ты много о чём договорился с ними ?
pesikot
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 15:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Бетон написав:Мне нужно, чтобы в моей стране можно было жить, а не ждать десятилетиями, пока у них «созреют процессы».
Я не обязан чинить россию, воспитывать её элиты или ждать их Горбачёва.
Это их проблема, не моя и не Украины.
тВОЇ ПРОБЛЕМИ КИМ СТВОРЕНІ?
рОСІЄЮ - ТО ДО НЕЇ І ПРЕТЕНЗІЇ..
а ОПОВІДАННЯ ЩО ТЕБЕ ГВАЛТУЮТЬ І ТИ В ЦЬОМУ ВИНУВАТИЙ - ЗАЛИШ СОБІ.
budivelnik
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 15:48

serg1974
