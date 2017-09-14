Додано: П'ят 09 січ, 2026 16:43

Ви мене невтомно намагаєтесь втягнути в обговорення глобальних речей. Натомість я говорив лише про конкретну подію - 2 пірати (по суті) отримали по щам по ділу . Саме за ті речі, якими вони займались. І це правильно. Як мінімум це підніме вартість таких перевозок (через ризики), як максимум знизить їх.

СМИ: США взяли под контроль уже пятый танкер. Он под британскими санкциями за перевозку российской нефти



Как сообщает Reuters со ссылкой на двух американских чиновников, США начали захват танкера Olina в Карибском море недалеко от Тринидада. Wall Street Journal сообщает, что операция уже завершилась. Это уже пятое задержание судна за последние недели, связанное с попытками Вашингтона контролировать экспорт венесуэльской нефти.

Напомню, что разговор начался именно с геополитики - с того, что я назвал операцию США по похищению Мадуро актом агрессии, а морскую блокаду и захваты судов применением права силы, а не "силы права".Это окажет влияние на весь мир и, в т.ч. на нас.А вы пытаетесь втянуть меня в обсуждение частных вопросов, об ответственности матросов и т.п. Этислучаи не окажут никакого воздействия (или бесконечно малое) на нашу войну да и на события в мире.Кстати, цена нефти на всё это практически не реагирует. Брент сейчас 63,3, WTI - 59,0.Вы не обратили внимание на выделенное?Вопрос не в российских судах теневого флота, а именно в блокаде Венесуэлы.