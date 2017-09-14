RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16401164021640316404
Повідомлення Додано: Суб 10 січ, 2026 02:26

Vadim_
я соль земли Украинской
а ты обдриставшийся ухылянт и по совести, и по закону
глушищь страх и совесть суррогатным алкоголем
существо систематически оперирующее этнофолизмами по отношеню к согражданам во время войны и не в окопе, не имеет права на физическое существование
из тебя получился бы наглядный пример классического унтерменша
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5060
З нами з: 13.06.20
Подякував: 424 раз.
Подякували: 212 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 10 січ, 2026 02:33

  fox767676 написав:Vadim_
я соль земли Украинской
а ты обдриставшийся ухылянт и по совести, и по закону
глушищь страх и совесть суррогатным алкоголем
существо систематически оперирующее этнофолизмами по отношеню к согражданам во время войны и не в окопе, не имеет права на физическое существование

брат нюхателя мозгов,
в какой бригаде служите?
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4453
З нами з: 23.05.14
Подякував: 638 раз.
Подякували: 523 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 10 січ, 2026 02:36

Vadim_
Бригады Мучеников Аль-Аксы ))
Сотник ))
Ты че не на фронте, борец с ботомоскальщиной ? :D
Вы думаете вы будете пакостить как и раньше, а другие за вами подбирать ?
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5060
З нами з: 13.06.20
Подякував: 424 раз.
Подякували: 212 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 10 січ, 2026 02:55

  fox767676 написав:Vadim_
Бригады Мучеников Аль-Аксы ))
Сотник ))
Ты че не на фронте, борец с ботомоскальщиной ? :D
Вы думаете вы будете пакостить как и раньше, а другие за вами подбирать ?

?
срать в тапки это только вы
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4453
З нами з: 23.05.14
Подякував: 638 раз.
Подякували: 523 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 10 січ, 2026 03:01

  Vadim_ написав:
  fox767676 написав:Vadim_
Бригады Мучеников Аль-Аксы ))
Сотник ))
Ты че не на фронте, борец с ботомоскальщиной ? :D
Вы думаете вы будете пакостить как и раньше, а другие за вами подбирать ?

?
срать в тапки это только вы

что непонятно?
назвался гидным рогулем и понадусе, обозвал по выдуманному национальному признаку несогласного - полезай в бусик, отрабатывай карму. ее конечно нет, но она работает
А уж после стольких цистерн грязи что вы на Трампа вылили, обижаться на него за требование дерогулизации - ну это вообше гидно гидного унтерменша с челюстью изувеченной Мариной Васильнвной
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5060
З нами з: 13.06.20
Подякував: 424 раз.
Подякували: 212 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 16401164021640316404
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
35 187137
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 гру, 2025 21:53
SATAN
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 388222
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1091490
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10500)
10.01.2026 00:54
Sense Bank (15384)
09.01.2026 19:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.