Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
тему
Відповісти
на тему
Додано: Суб 10 січ, 2026 13:14
❗️ТЦК більше не зупинятимуть авто та не чергуватимуть на блокпостах: у 2026 році мобілізація перейде в цифрову форму, — як вказано, документи перевірятимуть лише Нацполіція, Нацгвардія та СБУ
Що зміниться: камери автоматично зчитуватимуть номера авто, і якщо власник є в базі «Оберіг», сигнал одразу отримає найближчий патруль.
Неоновлені дані в «Резерв+» або порушення правил можуть обернутися штрафом, забороною на водіння чи доставленням до сервісного центру поліцією.
-
Xenon
-
-
Повідомлень: 5628
- З нами з: 25.02.09
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 324 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 10 січ, 2026 13:16
Banderlog написав: fox767676 написав:
шо це за лайно " громадяни України – вихідці з Криму"???
Вже 12 років минуло після окупації
замість міну
тут труси хрестик. або жителі криму і донецьку наші громадяни або який смисл воювати ? За дачі депутатів в криму та за шахти ахметова?
наші. але ті, хто пішов на співпрацю з окупантами - зрадники. що там в тебе на Буковині робили зі старостами, коли заходила радянська армія під час 2СВ - хоч до суду встигали дожити за четвертаком?
-
Shaman
-
-
Повідомлень: 11309
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 807 раз.
- Подякували: 1700 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
4
5
Додано: Суб 10 січ, 2026 13:17
Xenon написав:
❗️ТЦК більше не зупинятимуть авто та не чергуватимуть на блокпостах: у 2026 році мобілізація перейде в цифрову форму, — як вказано, документи перевірятимуть лише Нацполіція, Нацгвардія та СБУ
Що зміниться: камери автоматично зчитуватимуть номера авто, і якщо власник є в базі «Оберіг», сигнал одразу отримає найближчий патруль.
Неоновлені дані в «Резерв+» або порушення правил можуть обернутися штрафом, забороною на водіння чи доставленням до сервісного центру поліцією.
зараз почнеться - яке мають право?
-
Shaman
-
-
Повідомлень: 11309
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 807 раз.
- Подякували: 1700 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
4
5
Додано: Суб 10 січ, 2026 13:18
Banderlog написав: fox767676 написав:
шо це за лайно " громадяни України – вихідці з Криму"???
Вже 12 років минуло після окупації
замість міну
тут труси хрестик. або жителі криму і донецьку наші громадяни або який смисл воювати ? За дачі депутатів в криму та за шахти ахметова?
Звільнити і зразу в ТЦК 😅
Автомати не видавати, дрони теж, пролюблять. Лопат достатньо .
По факту це ніякі не укр громадяни . Просто де треба (для робот на корабль та на безвіз по Європі) показують укр паспорт. А так то чистокровні нью-кацапи.
-
Hotab
-
- Форумчанин року
-
Повідомлень: 17560
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 403 раз.
- Подякували: 2558 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
6
4
Додано: Суб 10 січ, 2026 13:20
Water написав:
Ці громадяни з паспортами педерації, а це є підставою для позбавлення українського громадянства.
Звернись до консульства з приводу забрать до тебе цих українців.
Сплатять штраф за перетин кордону в одному з зачинених КПП, далі 5 хвилин на ВЛК і упірьод.
Ви адекватний ? До якого консульства мож звернутись в оріхові?
та ви шо ? Підстава для позбавлення? ну то позбавте всіх хто прийняв російське громадянство на окупованих територіях.
Тоді і війні кінець.
За шо нам тоді воювати?
За власність одігархів? За землю яка в оренді в західних компаніях? Там моєї нерухомості в криму нема...
-
Banderlog
-
-
Повідомлень: 4394
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 122 раз.
- Подякували: 111 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: Суб 10 січ, 2026 13:20
Бетон написав:
тИ взагалі усвідомлюєш, скільки агресорів у світі?
Мені що — йти до путіна і жалітись?
Я громадянин України.
І саме Україна зобов’язана мене захищати.
Кожен президент і кожен міністр оборони добровільно йшли на свої посади й брали на себе відповідальність.
Саме їм я і виставляю претензії.
Мене не цікавить росія і не цікавлять інші держави.
Вони не несуть відповідальності за мою безпеку.
Я вимагаю відповідальності від своєї держави — і це моє законне право
.
а які законні обов'язки?..
-
Shaman
-
-
Повідомлень: 11309
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 807 раз.
- Подякували: 1700 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
4
5
Додано: Суб 10 січ, 2026 13:21
Xenon написав:
❗️ТЦК більше не зупинятимуть авто та не чергуватимуть на блокпостах: у 2026 році мобілізація перейде в цифрову форму, — як вказано, документи перевірятимуть лише Нацполіція, Нацгвардія та СБУ
Що зміниться: камери автоматично зчитуватимуть номера авто, і якщо власник є в базі «Оберіг», сигнал одразу отримає найближчий патруль.
Неоновлені дані в «Резерв+» або порушення правил можуть обернутися штрафом, забороною на водіння чи доставленням до сервісного центру поліцією.
Я це очікував (і це ми обговорювали тут) ще в 23-му як вводили резерв+
Довго думали . Давно було пора. Щоправда я мав на увазі трохи законі ще: не оновив —->автоматичний штраф—->>не сплатив—->виконавча машину в розшук—->блок-пост з камерою зупиняє
-
Hotab
-
- Форумчанин року
-
Повідомлень: 17560
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 403 раз.
- Подякували: 2558 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
6
4
Додано: Суб 10 січ, 2026 13:23
Hotab написав: Banderlog написав: fox767676 написав:
шо це за лайно " громадяни України – вихідці з Криму"???
Вже 12 років минуло після окупації
замість міну
тут труси хрестик. або жителі криму і донецьку наші громадяни або який смисл воювати ? За дачі депутатів в криму та за шахти ахметова?
Звільнити і зразу в ТЦК 😅
Автомати не видавати, дрони теж, пролюблять. Лопат достатньо .
По факту це ніякі не укр громадяни . Просто де треба (для робот на корабль та на безвіз по Європі) показують укр паспорт. А так то чистокровні нью-кацапи.
Та понятно все з їх громадянством, тут мова про лице держави. Да в окопи було б норм разом з waterом і шаманом
-
Banderlog
-
-
Повідомлень: 4394
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 122 раз.
- Подякували: 111 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: Суб 10 січ, 2026 13:27
Banderlog
Та понятно все з їх громадянством, тут мова про лице держави.
Так і збережеться лице 😅
Публіка юзала плюси переваги укр громадянства (порівняно з коцабським), а тепер час «віддавати борг» (с) Флайман
-
Hotab
-
- Форумчанин року
-
Повідомлень: 17560
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 403 раз.
- Подякували: 2558 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
6
4
Додано: Суб 10 січ, 2026 13:29
Я все ж невиправний оптиміст, і вірю що ніхто не був настільки дурним щоб насправді розраховувати на повернення Криму. Навіть Подоляк з Будановим, скоріше за все мали на увазі азовську "Ялту", а не кримську. Хочеться в це вірити. Ну Федоров з Зеленським дійсно проколились коли вголос проджектували "сіліконову долину у деокупованому Криму"
-
fox767676
-
-
Повідомлень: 5058
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 424 раз.
- Подякували: 212 раз.
-
-
Профіль
-
-
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
