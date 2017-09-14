RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1640416405164061640716408>
Повідомлення Додано: Суб 10 січ, 2026 13:14

❗️ТЦК більше не зупинятимуть авто та не чергуватимуть на блокпостах: у 2026 році мобілізація перейде в цифрову форму, — як вказано, документи перевірятимуть лише Нацполіція, Нацгвардія та СБУ

Що зміниться: камери автоматично зчитуватимуть номера авто, і якщо власник є в базі «Оберіг», сигнал одразу отримає найближчий патруль.

Неоновлені дані в «Резерв+» або порушення правил можуть обернутися штрафом, забороною на водіння чи доставленням до сервісного центру поліцією.
Xenon
 
Повідомлень: 5628
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 10 січ, 2026 13:16

  Banderlog написав:
  fox767676 написав:шо це за лайно " громадяни України – вихідці з Криму"???
Вже 12 років минуло після окупації
замість міну
тут труси хрестик. або жителі криму і донецьку наші громадяни або який смисл воювати ? За дачі депутатів в криму та за шахти ахметова?

наші. але ті, хто пішов на співпрацю з окупантами - зрадники. що там в тебе на Буковині робили зі старостами, коли заходила радянська армія під час 2СВ - хоч до суду встигали дожити за четвертаком? ;)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11309
З нами з: 29.09.19
Подякував: 807 раз.
Подякували: 1700 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Суб 10 січ, 2026 13:17

  Xenon написав:
❗️ТЦК більше не зупинятимуть авто та не чергуватимуть на блокпостах: у 2026 році мобілізація перейде в цифрову форму, — як вказано, документи перевірятимуть лише Нацполіція, Нацгвардія та СБУ

Що зміниться: камери автоматично зчитуватимуть номера авто, і якщо власник є в базі «Оберіг», сигнал одразу отримає найближчий патруль.

Неоновлені дані в «Резерв+» або порушення правил можуть обернутися штрафом, забороною на водіння чи доставленням до сервісного центру поліцією.

зараз почнеться - яке мають право? 8)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11309
З нами з: 29.09.19
Подякував: 807 раз.
Подякували: 1700 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Суб 10 січ, 2026 13:18

  Banderlog написав:
  fox767676 написав:шо це за лайно " громадяни України – вихідці з Криму"???
Вже 12 років минуло після окупації
замість міну
тут труси хрестик. або жителі криму і донецьку наші громадяни або який смисл воювати ? За дачі депутатів в криму та за шахти ахметова?

Звільнити і зразу в ТЦК 😅
Автомати не видавати, дрони теж, пролюблять. Лопат достатньо .
По факту це ніякі не укр громадяни . Просто де треба (для робот на корабль та на безвіз по Європі) показують укр паспорт. А так то чистокровні нью-кацапи.
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 17560
З нами з: 15.02.09
Подякував: 403 раз.
Подякували: 2558 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
Повідомлення Додано: Суб 10 січ, 2026 13:20

  Water написав:Ці громадяни з паспортами педерації, а це є підставою для позбавлення українського громадянства.
Звернись до консульства з приводу забрать до тебе цих українців.
Сплатять штраф за перетин кордону в одному з зачинених КПП, далі 5 хвилин на ВЛК і упірьод.

Ви адекватний ? До якого консульства мож звернутись в оріхові? :lol:
та ви шо ? Підстава для позбавлення? ну то позбавте всіх хто прийняв російське громадянство на окупованих територіях.
Тоді і війні кінець.
За шо нам тоді воювати?
За власність одігархів? За землю яка в оренді в західних компаніях? Там моєї нерухомості в криму нема...
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4395
З нами з: 24.06.14
Подякував: 122 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Суб 10 січ, 2026 13:20

  Бетон написав:тИ взагалі усвідомлюєш, скільки агресорів у світі?
Мені що — йти до путіна і жалітись?
Я громадянин України.
І саме Україна зобов’язана мене захищати.
Кожен президент і кожен міністр оборони добровільно йшли на свої посади й брали на себе відповідальність.
Саме їм я і виставляю претензії.
Мене не цікавить росія і не цікавлять інші держави.
Вони не несуть відповідальності за мою безпеку.
Я вимагаю відповідальності від своєї держави — і це моє законне право.

а які законні обов'язки?..
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11309
З нами з: 29.09.19
Подякував: 807 раз.
Подякували: 1700 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Суб 10 січ, 2026 13:21

  Xenon написав:
❗️ТЦК більше не зупинятимуть авто та не чергуватимуть на блокпостах: у 2026 році мобілізація перейде в цифрову форму, — як вказано, документи перевірятимуть лише Нацполіція, Нацгвардія та СБУ

Що зміниться: камери автоматично зчитуватимуть номера авто, і якщо власник є в базі «Оберіг», сигнал одразу отримає найближчий патруль.

Неоновлені дані в «Резерв+» або порушення правил можуть обернутися штрафом, забороною на водіння чи доставленням до сервісного центру поліцією.

Я це очікував (і це ми обговорювали тут) ще в 23-му як вводили резерв+
Довго думали . Давно було пора. Щоправда я мав на увазі трохи законі ще: не оновив —->автоматичний штраф—->>не сплатив—->виконавча машину в розшук—->блок-пост з камерою зупиняє
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 17560
З нами з: 15.02.09
Подякував: 403 раз.
Подякували: 2558 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
Повідомлення Додано: Суб 10 січ, 2026 13:23

  Hotab написав:
  Banderlog написав:
  fox767676 написав:шо це за лайно " громадяни України – вихідці з Криму"???
Вже 12 років минуло після окупації
замість міну
тут труси хрестик. або жителі криму і донецьку наші громадяни або який смисл воювати ? За дачі депутатів в криму та за шахти ахметова?

Звільнити і зразу в ТЦК 😅
Автомати не видавати, дрони теж, пролюблять. Лопат достатньо .
По факту це ніякі не укр громадяни . Просто де треба (для робот на корабль та на безвіз по Європі) показують укр паспорт. А так то чистокровні нью-кацапи.

Та понятно все з їх громадянством, тут мова про лице держави. Да в окопи було б норм разом з waterом і шаманом :lol:
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4395
З нами з: 24.06.14
Подякував: 122 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Суб 10 січ, 2026 13:27

Любиш медок - люби і холодок ))

Banderlog


Та понятно все з їх громадянством, тут мова про лице держави.


Так і збережеться лице 😅
Публіка юзала плюси переваги укр громадянства (порівняно з коцабським), а тепер час «віддавати борг» (с) Флайман
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 17560
З нами з: 15.02.09
Подякував: 403 раз.
Подякували: 2558 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
Повідомлення Додано: Суб 10 січ, 2026 13:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Я все ж невиправний оптиміст, і вірю що ніхто не був настільки дурним щоб насправді розраховувати на повернення Криму. Навіть Подоляк з Будановим, скоріше за все мали на увазі азовську "Ялту", а не кримську. Хочеться в це вірити. Ну Федоров з Зеленським дійсно проколились коли вголос проджектували "сіліконову долину у деокупованому Криму"
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5058
З нами з: 13.06.20
Подякував: 424 раз.
Подякували: 212 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 1640416405164061640716408>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
35 187315
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 гру, 2025 21:53
SATAN
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 388440
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1091790
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10509)
10.01.2026 14:22
ПриватБанк (5239)
10.01.2026 13:39
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.