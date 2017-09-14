Shaman написав:наші. але ті, хто пішов на співпрацю з окупантами - зрадники. що там в тебе на Буковині робили зі старостами, коли заходила радянська армія під час 2СВ - хоч до суду встигали дожити за четвертаком?
в мене на Буковині з старостами нічого не робили, бо вони були громадянами румунії Буковину совок окупував перед війною літом 40 року в результаті пакту молотова рібентропа та ультиматуму румунській державі. В 41 румунська влада вернулась... з якого ти їх вважаєш окупантами на буковині? Ти як тичеш куди не попадя 2 світову то хоть вивчи історію. То співпраця це паспорт російський?) Ну то позбавляйте їх від громадянства скопом, шо тут іще думати?
так й бачу - НКВС така - а громадянин Румунії, йди вже? чи ще отримував додатвове звинувачення у співпраці з румунською розвідкою?..
співпраця - це співпраця. й плавати на кораблях, які свідомо порушують законодавство, тут громадянство України не врятує...
навіщо позбавляти? коли звільнимо, тоді й будемо перевіряти. й всіх без громадянства - під депортацію. ось тоді й побачимо запити, як й не так давно - як відновити український паспорт?
Аналітики вважають, що Росія навмисно обрала Львівську область для удару Орєшніком 9 січня, щоб показати Заходу свої «можливості». ISW називає атаку частиною «російського брязкання ядерною зброєю», яка мала на меті залякати західні країни, щоб вони не розгортали війська в Україні.
Коаліція охочих на зустрічі у Парижі 6 січня погодила відправку своїх військових після припинення вогню в рамках гарантій безпеки для України, нагадує ISW. Водночас Кремль неодноразово заявляв, що такі західні гарантії безпеки будуть «неприйнятними» для Росії і що іноземні війська будуть «законними» цілями для російських окупантів.
США захопили диктатора, якого звинувачують в організації торгівлю наркотиками - такого собі венесуельського Ескобара. так тут дехто вже кілька днів в кожному другому повідомленні розповідає, яке це порушення міжнародного права. порушення.
але питання - а яке собаче діло Раші, які війська розміщують на території України? які "законні" цілі? вони цю маячню кажуть вже кілька років. й чому ті самі форумчани не розповідають про порушення міжнародного права, а? до речі, війська Раші в Сирії теж не чіпали, вони спокійно собі бомбили цивільне населення. тому б я більше обговорював порушення міжнародного права, які безпосередньо зачіпають нас а не наркокартелі десь в Латинській Америці...
як це всіх без громадянства? У всіх лишилось громадянство ну то позбавляйте і мене громадянства в мене румунське є))) і повір мені на Буковині не в мене одного півтори района можуть внєзапно оказатись заселеними виключно громадянами румунії) P/s за нквс ти таки чутка довбанувся. І шо на території румунії мали розвідувати співробітники румунської розвідки?
Точно. іде розгортання но дуже стримано))) нащо вони тут потрібні після припинення вогню? Якщо знову почнеться вони побіжуть швидше турецьких будівельників.
я ж й кажу - громадянин України? покажи паспорт. а то як палити/шматувати українські паспорти - так деякі дурні перші, а потім на дупі рвуть волосся. та й є різні понаїхи, які вирішили пожити в теплих краях у віджатих хатах - поїдуть назад, до себе в барак...
видихай. ти щось надто перевантажився. почитай, що писали у вироках в 30-40х роках в НКВС - дуже здивуєшся
як це на що? 1. покращувати генофонд 2. заводити інвалюту 3. охороняти ЄС
давай, давай накидай на Європу хто там драпав в 41 році не пам'ятаєш? навіть "ни шагу назад" - не дуже допомагало...
вони тут потрібні, щоб після закінчення бойових дій на цьому етапі, руські не спробували повторити ні через рік, ні через п'ять. ти довіряєш руським? такий великий, а такий довірливий... я - ні. й жодна притомна людина - теж ні.
а напасти на західні війська - руські багато розповідають, але досвід показує, що далі розповідей справи немає. МІГ в Туреччині пам'ятаєш? хоча ні, якась кількість турецьких помідорів постражада...
«Никого на..й в плен не берём, услышали, раз..ли всех там на..й, не спрашивайте никого там имя, всех надо раз..ть на..й, уничтожить», — говорить він у перехопленій розмові.
У ГУР наголошують, що системні страти й катування військовополонених, убивства цивільних осіб, а також позасудові страти власних військовослужбовців знову підтверджують: воєнні злочини є свідомою та цілеспрямованою політикою Росії.
ба більше, дехто ще має нахабність писати, а що там обговорювати, як ми на це можемо вплинути? а якщо не можемо вплинути, то залиште США в спокої... відносно нашої країни відбуваються не порушення міжнародного права, а злочини...