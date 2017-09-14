Додано: Суб 10 січ, 2026 23:30

Бетон написав: budivelnik написав: Бетон написав: Мне нужно, чтобы в моей стране можно было жить, а не ждать десятилетиями, пока у них «созреют процессы».

Я не обязан чинить россию, воспитывать её элиты или ждать их Горбачёва.

рОСІЄЮ - ТО ДО НЕЇ І ПРЕТЕНЗІЇ..

тИ взагалі усвідомлюєш, скільки агресорів у світі?

Мені що — йти до путіна і жалітись?

Я громадянин України.

І саме Україна зобов’язана мене захищати.

Кожен президент і кожен міністр оборони добровільно йшли на свої посади й брали на себе відповідальність.

Саме їм я і виставляю претензії.

Мене не цікавить росія і не цікавлять інші держави.

Вони не несуть відповідальності за мою безпеку.

Я розумію що набрид і дістав своїми поясненнями про податки....Але давайте проаналізуємо1 Складно знати що треба робити сьогодні - щоб бути правильним завтра2 Не складно знаючи що робиться сьогодні - те саме робити ВЧОРА.ОтжеДля того щоб протистояти педерації нам потрібно ПОДВОЇТИ ВВП ( що ми сьогодні і робимо подвоюючи ВВП за рахунок коштів від союзників)Таким чином ми ЧІТКО можемо знати що повинен був робити кожен з нас ДО ВІЙНИ..А саме - подвоїти наші податки..Ми знаємо що середній розмір офіційних зарплат був 17000 грн..Таким чиномТільки ті хто ще ДО ВІЙНИ роками сплачував податки з офіційної в 34000 грн- тільки той можезаявити що ЙОМУ ДЕРЖАВА ВИННА бо він за себе заплатив...Але таких ДО Війни було максимум 1 млн осіб ( я наголошу, не ті хто на єдиному отримував 100000 а платив як з мінімалки , а ті хто платив з офіційної в 34000)Під чаас війни таких стало 4 млн ( той 1 млн що був до війни+1млн в ЗСУ+1млн заброньованих+1 млн волонтерів)Але найсмішнішеЩо як праваило в цій категорії немає тих кому Держава винна-вони просто роблять те що повинні.