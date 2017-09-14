RSS
Повідомлення Додано: Суб 10 січ, 2026 21:16

  sashaqbl написав:
  andrijk777 написав:Орешнік - це міжконтинентальна балістична ракета.
Її завдання: ядерний удар по Вашингтону чи Нью-Йорку. - тоді будуть "катастрофічні збитки".
Удар по Дніпру чи Львову - це як гарматою(але без снаряду) по горобцям.

Це балістична ракета середньої дальності. Її завдання - удар по Львову, Варшаві чи Гамбургу. До Вашингтона вона не дотягне.
В загальному так, це носій ядерної зброї. І удар був шоб полякати Європу - щоб часом не почали хапати російські танкери, наслідуючи Трампа.

«Орешник» является модификацией комплекса РС-26 «Рубеж»
РС-26 «Рубеж» - дальность: 2000—6000 км
Про сам «Орешник» даних мало. Тупо довіряти Вікіпедії я б не став.
Цілі удару мені не відомі. Може так а може і ні. Спорити не буду, може вам якийсь генерал сказав секретну інфу.
Повідомлення Додано: Суб 10 січ, 2026 21:45

опасно з хаіром

  fox767676 написав:Ідоли падуть
І навіть в тих країнах , де пропаганда вішпє локшину про "еуропейськість" її аудиторії
Зображення

так можна хаір підсмажити
Повідомлення Додано: Суб 10 січ, 2026 21:50

Цікаво, куди ж їх понесло?

Танкеры теневого флота массово разворачиваются в Карибском море, чтобы избежать перехвата США, - спикер Пентагона Парнелл.
Он отметил, что Штаты намерены перехватывать все суда теневого флота, перевозящие венесуэльскую нефть.
По его словам, американская блокада в Карибском море остается эффективной, поскольку за последние сутки как минимум семь танкеров развернулись и изменили курс.
Парнелл подчеркнул, что эти суда "понимают серьезность намерений США".
Чиї ж ці бідолашні танкери? Навіть не здогадуюсь ;) І куди вони тікатимуть?
Повідомлення Додано: Суб 10 січ, 2026 22:15

  flyman написав:[
так можна хаір підсмажити

Сильно сказав
Повідомлення Додано: Суб 10 січ, 2026 22:41

про трансерфінг реальності

  fox767676 написав:Все чегевары и соросята больше не актуальны
Молодежь знает кто настоящий революционер в этом мире.

Зображення

Вічний революціонер
Дух, наука, думка, воля
Не уступить пітьмі поля,
Не дасть спутатись тепер.
Розвалилась зла руїна,
Покотилася лавіна,
І де в світі тая сила,
Щоб в бігу її спинила,
Щоб згасила, мов огень,
Розвидняющийся день?

Повідомлення Додано: Суб 10 січ, 2026 23:30

  Бетон написав:
  budivelnik написав:
  Бетон написав:Мне нужно, чтобы в моей стране можно было жить, а не ждать десятилетиями, пока у них «созреют процессы».
Я не обязан чинить россию, воспитывать её элиты или ждать их Горбачёва.
Это их проблема, не моя и не Украины.
тВОЇ ПРОБЛЕМИ КИМ СТВОРЕНІ?
рОСІЄЮ - ТО ДО НЕЇ І ПРЕТЕНЗІЇ..
а ОПОВІДАННЯ ЩО ТЕБЕ ГВАЛТУЮТЬ І ТИ В ЦЬОМУ ВИНУВАТИЙ - ЗАЛИШ СОБІ.

тИ взагалі усвідомлюєш, скільки агресорів у світі?
Мені що — йти до путіна і жалітись?
Я громадянин України.
І саме Україна зобов’язана мене захищати.
Кожен президент і кожен міністр оборони добровільно йшли на свої посади й брали на себе відповідальність.
Саме їм я і виставляю претензії.
Мене не цікавить росія і не цікавлять інші держави.
Вони не несуть відповідальності за мою безпеку.
Я вимагаю відповідальності від своєї держави — і це моє законне право.
Я розумію що набрид і дістав своїми поясненнями про податки....
Але давайте проаналізуємо
1 Складно знати що треба робити сьогодні - щоб бути правильним завтра
2 Не складно знаючи що робиться сьогодні - те саме робити ВЧОРА.

Отже
Для того щоб протистояти педерації нам потрібно ПОДВОЇТИ ВВП ( що ми сьогодні і робимо подвоюючи ВВП за рахунок коштів від союзників)
Таким чином ми ЧІТКО можемо знати що повинен був робити кожен з нас ДО ВІЙНИ..
А саме - подвоїти наші податки..
Ми знаємо що середній розмір офіційних зарплат був 17000 грн..
Таким чином
Тільки ті хто ще ДО ВІЙНИ роками сплачував податки з офіційної в 34000 грн- тільки той можезаявити що ЙОМУ ДЕРЖАВА ВИННА бо він за себе заплатив...
Але таких ДО Війни було максимум 1 млн осіб ( я наголошу, не ті хто на єдиному отримував 100000 а платив як з мінімалки , а ті хто платив з офіційної в 34000)
Під чаас війни таких стало 4 млн ( той 1 млн що був до війни+1млн в ЗСУ+1млн заброньованих+1 млн волонтерів)
Але найсмішніше
Що як праваило в цій категорії немає тих кому Держава винна-вони просто роблять те що повинні.
Повідомлення Додано: Суб 10 січ, 2026 23:40

  sashaqbl написав:
  pesikot написав:А шо такоє ?
Ти проти донатів ?
То порахуй скільки у тебе в підрозділі майна від донатів ?
Чи тебе зелена влада повністю забезпечує ? )
Я за донати. Але адекватна людина в підрозділі - це цінніше за пару мільйонів донатів. Тому не переоцінюй свою "участь" в обороні країни.
Всі ми хочемо бути багатими і здоровими..
От ти
Тобі треба ЛЮДИНА яку ТИ ОЦІНЮЄШ в пару мільйонів донатів....
В армії 1 млн осіб, по твоїй оцінці вони коштують як мінімум пару мільйонів донатів , робимо арХвметичну операцію
1 млн * 2 млн =2 000 млрд грн
Робимо ДРУГУ арихВметичну операцію
В тилу разом з твоєю дружиною - 20 млн працездатних...

В тебе від ТАКИХ ЗАХЦЯНОК -репа не трісне?
Був тут долярчик, він за рік вже в тилу не зміг навіть 10000 грн на фронт задонатити... то НАФІГА ти його відпустив?
Повідомлення Додано: Суб 10 січ, 2026 23:42

  andrijk777 написав:
  sashaqbl написав:
  andrijk777 написав:Орешнік - це міжконтинентальна балістична ракета.
Її завдання: ядерний удар по Вашингтону чи Нью-Йорку. - тоді будуть "катастрофічні збитки".
Удар по Дніпру чи Львову - це як гарматою(але без снаряду) по горобцям.

Це балістична ракета середньої дальності. Її завдання - удар по Львову, Варшаві чи Гамбургу. До Вашингтона вона не дотягне.
В загальному так, це носій ядерної зброї. І удар був шоб полякати Європу - щоб часом не почали хапати російські танкери, наслідуючи Трампа.
«Орешник» является модификацией комплекса РС-26 «Рубеж»
РС-26 «Рубеж» - дальность: 2000—6000 км
Про сам «Орешник» даних мало. Тупо довіряти Вікіпедії я б не став.
Цілі удару мені не відомі. Може так а може і ні. Спорити не буду, може вам якийсь генерал сказав секретну інфу.
Сьогодні був за 1 км від точки прильоту цієї вундервафлі....
Навіть не побачив вибитих вікон в помешканнях.
Коли були прильоти по Олени Степанівни і там де сімя в мужика загинула а він вижив - все було в рази страшніше.
Отже свій висновок що якщо ця вундервафля це найсильніше що в педераційників є - то в глобальному світі їм робити нічого.. їх прибалти з фінами під плінтус сотнею ф35 заженуть
