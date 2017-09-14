|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 11 січ, 2026 00:13
flyman написав:
так можна хаір підсмажити
буде як я на аватарці ))
їм норм, вони до коріння повертаються, до вогнепоклонства
замість шахедів будуть мобеди, так казав зарататуштра
Наталка Вогнепоклонська стихійно зрікаеться мокшанської темряви і повертається до скіфо-арійського сонечка
Вона зараз Регведа Вогнепоклонська, не сповідує християнство ні в я кому вигляді
Додано: Нед 11 січ, 2026 00:35
fler написав:
Ну я все розумію, але шось вже задовбалася сидіти без води, світла та опалення з 11 ранку. Особливо дратують повідомлення про те, як все гарно на правому березі((.
Да, в Києві своє життя)) 5 годин без світла, води і опалення у деяких людей щоденно і довше)
Дивно що у Вас з 'порадами' жінок за 10к, немає свого опалення і до нього дбж на пару годин)
Пс. нагадало сімейну ситуацію, вже давненько, зараз більша справедливість.
- Блін, вже тиждень вдома не застаю світло.
- А що світло вимикають?
Додано: Нед 11 січ, 2026 00:52
fox767676 написав:
Вона зараз Регведа Вогнепоклонська, не сповідує християнство ні в я кому вигляді
Тільки не Регведа, а Радведа
Ще краще, зв'язок з Владою Рад
А можно ще РадВлада, чи РадБеза
