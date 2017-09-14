RSS
Повідомлення Додано: Нед 11 січ, 2026 00:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:так можна хаір підсмажити


буде як я на аватарці ))
їм норм, вони до коріння повертаються, до вогнепоклонства
замість шахедів будуть мобеди, так казав зарататуштра

Наталка Вогнепоклонська стихійно зрікаеться мокшанської темряви і повертається до скіфо-арійського сонечка
Зображення

Вона зараз Регведа Вогнепоклонська, не сповідує християнство ні в я кому вигляді

Зображення
fox767676
Повідомлень: 5065
З нами з: 13.06.20
Подякував: 424 раз.
Повідомлення Додано: Нед 11 січ, 2026 00:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Ну я все розумію, але шось вже задовбалася сидіти без води, світла та опалення з 11 ранку. Особливо дратують повідомлення про те, як все гарно на правому березі((.


Да, в Києві своє життя)) 5 годин без світла, води і опалення у деяких людей щоденно і довше)

Дивно що у Вас з 'порадами' жінок за 10к, немає свого опалення і до нього дбж на пару годин)

Пс. нагадало сімейну ситуацію, вже давненько, зараз більша справедливість.
- Блін, вже тиждень вдома не застаю світло.
- А що світло вимикають?
Повідомлень: 418
З нами з: 21.11.19
Подякував: 265 раз.
Повідомлення Додано: Нед 11 січ, 2026 00:40

  flyman написав:


цікавий чувачок , тільки на переможництво страждає
fox767676
Повідомлень: 5065
З нами з: 13.06.20
Подякував: 424 раз.
Повідомлення Додано: Нед 11 січ, 2026 00:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fox767676 написав:Вона зараз Регведа Вогнепоклонська, не сповідує християнство ні в я кому вигляді


Тільки не Регведа, а Радведа
Ще краще, зв'язок з Владою Рад
А можно ще РадВлада, чи РадБеза
fox767676
Повідомлень: 5065
З нами з: 13.06.20
Подякував: 424 раз.
