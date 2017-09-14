RSS
Повідомлення Додано: Нед 11 січ, 2026 10:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

1418-й день ...
pesikot
Повідомлення Додано: Нед 11 січ, 2026 10:27

  Бетон написав:А мне писала, что нормальные люди решили вопрос с электричеством)

Особливо ті, які хатами в Києві торгують;)
Флер, вы в Николаеве живёте или Киеве?

Здебільшого в Мико, тому там є все необхідне на випадок блекаутів та інших негараздів. У Києві є лише зарядна станція та запас води.
В Киеве на правом электричества нет уже второй день подряд

В Одесі люди були без світла два тижні поспіль.
fler
Повідомлення Додано: Нед 11 січ, 2026 10:34

Пункт незламності поруч))

  Hotab написав:Бетон
Кампус (правий же берег) по графіку 1.2 і по факту краще ніж.

О, це ж моя черга! Тепер я знаю, що не пропаду, якщо шо;)
Вночі була крайня спроба вмикнути світло, знову невдало.(( Мабуть, десь проблема, що зачепила наш будинок.
fler
Повідомлення Додано: Нед 11 січ, 2026 10:38

  Бетон написав:
  BeneFuckTor написав:
  fler написав:Ну я все розумію, але шось вже задовбалася сидіти без води, світла та опалення з 11 ранку. Особливо дратують повідомлення про те, як все гарно на правому березі((.


Да, в Києві своє життя)) 5 годин без світла, води і опалення у деяких людей щоденно і довше)

Дивно що у Вас з 'порадами' жінок за 10к, немає свого опалення і до нього дбж на пару годин)

Пс. нагадало сімейну ситуацію, вже давненько, зараз більша справедливість.
- Блін, вже тиждень вдома не застаю світло.
- А що світло вимикають?

А мне писала, что нормальные люди решили вопрос с электричеством)
Флер, вы в Николаеве живёте или Киеве?
В Киеве на правом электричества нет уже второй день подряд

в Днепре по 7 , не бакс :mrgreen: , но решить могут не только лишь все :( , я решил, пару суток протянем и наверное больше , не пришлось пока испітать ,без излишеств
Vadim_
Повідомлення Додано: Нед 11 січ, 2026 11:29

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:А что есть хоть один человек на форуме, который сомневается в том, что Россия агрессор и нарушила/нарушает международное право?
Не вижу ни одного такого. По этому вопросу ни у кого нет другого мнения и споров на эту тему даже не возникало. Так зачем здесь об этом писать?
А вот с тем, что Трамп нарушил международное право блокадой Венесуэлы, совершил акт агрессии против неё и плевать хотел на это, многие почему-то не согласны.

В нас не прийнято говорити про корупцію, коли кум рішає твої проблеми.
Та й в принципі - так, право сили ніхто невідміняв.
Так, це погано.
Мені особисто Трамп огидний. Але куди огидніший, коли підспівує х... і намагається з ним дружити, ніж коли робить йому неприємне.
Зараз в нього трохи їде дах на фоні успіхів і куди краще, щоб він звертав увагу на х... ніж на Гренландію.
Стосовно Венесуели - типова колоніальна політика 19 століття. Зараз адекватні колонізатори мають витонченіші методи, але Трамп занадто тупий.
Полностью согласен.

Але мені здається, що для пересічного венесуельця, принаймні в короткостроковій перспективі - це все ж значно краще ніж диктатура Мадуро.
Вполне может быть.
Будет зависеть от трамповского управления.
Но точно будет выгодно относительно тонкому слою компрадорской буржуазии.

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Я вполне понимая Трампа. Он в первую очередь думает и заботится о своей стране, президентом которой его выбрали.
И думает о благе своей страны, уж как он его понимает..

Якщо чесно - в цьому я не впевнений. Скоріш дбає про інтереси своїх спонсорів.
Так я и написал: "о благе своей страны, уж как он его понимает".
В его представлении благо для его спонсоров (и его лично) - благо для страны.
ЛАД
Повідомлень: 38243
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5382 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 11 січ, 2026 11:39

  prodigy написав:
  sashaqbl написав:
  pesikot написав:Не 5 гривень, а значно більше, значно
Кланятись не потрібно, потрібно лише звичайна повага, а не обсірати тих, хто допомогає

Ну то може б для початку ти перестав дойобуватися до військових, якщо ссиш до них приєднатися?


пане, лейтенанте, відпочинь трохи подивись гарне відео, якщо час маєш
И что вас удивляет?
Это вариант экономического бронирования, за которое порой агитируют. Там тратятся бешеные деньги, соответственно, налоги, которые платятся государству. А для этого надо и дорогу построить, и электричество обеспечить.
Непонятно, почему автор наехал на "Укргидроэнерго" за пожертвование 149 млн. в Фонд Чмута да ещё исказил его фамилию. Это всё же не "откат", а деньги на помощь армии.
ЛАД
Повідомлень: 38243
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5382 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
