Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Нед 11 січ, 2026 13:24

  BIGor написав:
  ЛАД написав:И что вас удивляет?
Это вариант экономического бронирования, за которое порой агитируют. Там тратятся бешеные деньги, соответственно, налоги, которые платятся государству. А для этого надо и дорогу построить, и электричество обеспечить.

Не хочу Вас засмучувати, але в Україні нема економічного бронювання.

насправді, певні елементи є...
Повідомлення Додано: Нед 11 січ, 2026 13:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ну що, цього разу "таки да"?
Перебуває у власній лікарні. У Рамзана Кадирова відмовили нирки, Кремль шукає нового ватажка Чечні — ЗМІ
За їхніми словами, наразі значно активізувався процес визначення кандидатури на його місце. Серед найбільш ймовірних — глава уряду Чечні Магомед Даудов, командир загону Ахмат Апті Алаудінов та старший син Кадирова — Ахмат.
побажаємо, щоб вибори пройшли весело, шумно, з вогником... та й взагалі постійного аншлагу в Кобзона... 8)
Повідомлення Додано: Нед 11 січ, 2026 13:43

якщо б його діти загинули поперед нього
ото було б клас
а так...
Повідомлення Додано: Нед 11 січ, 2026 14:02

  fox767676 написав:якщо б його діти загинули поперед нього
ото було б клас
а так...

Там охорона дітей побільше ніж у пітуна))
Князькі ж)
Повідомлення Додано: Нед 11 січ, 2026 14:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Там охорона дітей побільше ніж у пітуна))
Князькі ж)


рамзану охорона не допомогла
