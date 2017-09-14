ЛАД написав:И что вас удивляет? Это вариант экономического бронирования, за которое порой агитируют. Там тратятся бешеные деньги, соответственно, налоги, которые платятся государству. А для этого надо и дорогу построить, и электричество обеспечить.
Не хочу Вас засмучувати, але в Україні нема економічного бронювання.
За їхніми словами, наразі значно активізувався процес визначення кандидатури на його місце. Серед найбільш ймовірних — глава уряду Чечні Магомед Даудов, командир загону Ахмат Апті Алаудінов та старший син Кадирова — Ахмат.
побажаємо, щоб вибори пройшли весело, шумно, з вогником... та й взагалі постійного аншлагу в Кобзона...
Запугивать нас "грозными чеченами" и их офигительными подвигами на нашем фронте, вроде бы, уже давно перестали. Драчка за власть там возможна. Но появление нового Дудаева и очередная кавказская война, по-моему, маловероятны. Так что для нас эта новость не очень важна. Вот если бы Путин...
Ну почему сразу одмазались? Просто тяжёлые условия жизни, постоянные бомбёжки, голодают, т.к. последнюю копейку донатят, на еду не остаётся.