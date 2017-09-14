RSS
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
Макроекономіка України.
Політика та гроші
Політика та гроші
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Пон 12 січ, 2026 00:47

  Hotab написав:
  hxbbgaf написав:Могилевська показала, як із чоловіком та доньками проводить зимову відпустку на Тенеріфе (відео)
Чоловік, я так розумію, з іншого тіста?

Ну ти наприклад теж не з бойового тіста
А інші не можуть бути з такого ж?

Ну, мене закордон, мабуть, не випустять.
Повідомлення Додано: Пон 12 січ, 2026 00:48

  hxbbgaf написав:
  Hotab написав:
  hxbbgaf написав:Могилевська показала, як із чоловіком та доньками проводить зимову відпустку на Тенеріфе (відео)
Чоловік, я так розумію, з іншого тіста?

Ну ти наприклад теж не з бойового тіста
А інші не можуть бути з такого ж?

Ну, мене закордон, мабуть, не випустять.

Яка різниця де непотріб.
Повідомлення Додано: Пон 12 січ, 2026 00:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну


С начала января минимум 16 танкеров вышли из венесуэльских портов после захвата Мадуро, пытаясь уйти "в тёмном режиме" (AIS выключен, ложные позиций, ложные флаги).

Из них 5 уже захвачено США. 4 загруженных танкера вернулись 9–10 января. Остальные 7 США ищут через спутники. дроны, авиацию.

Результат - Венесуэла сейчас практически не может торговать нефтью в значимых объёмах. Экспорт почти на нуле. Экономика Венесуэлы на грани: нефть — 40%+ доходов бюджета, без экспорта — гуманитарный кризис, нет зарплаты бюджетникам и солдатам. Военная операция не нужна, Трамп верно определил, куда больнее надавить.


Джерело не перевірене
Повідомлення Додано: Пон 12 січ, 2026 01:28

  Hotab написав:

С начала января минимум 16 танкеров вышли из венесуэльских портов после захвата Мадуро, пытаясь уйти "в тёмном режиме" (AIS выключен, ложные позиций, ложные флаги).

Из них 5 уже захвачено США. 4 загруженных танкера вернулись 9–10 января. Остальные 7 США ищут через спутники. дроны, авиацию.

Результат - Венесуэла сейчас практически не может торговать нефтью в значимых объёмах. Экспорт почти на нуле. Экономика Венесуэлы на грани: нефть — 40%+ доходов бюджета, без экспорта — гуманитарный кризис, нет зарплаты бюджетникам и солдатам. Военная операция не нужна, Трамп верно определил, куда больнее надавить.


Джерело не перевірене

Но это ни разу не нарушение "международных правил", и не агрессия.
Исключительно "сила права", по которой живут передовые государства.
Повідомлення Додано: Пон 12 січ, 2026 01:28

  Hotab написав:

С начала января минимум 16 танкеров вышли из венесуэльских портов после захвата Мадуро, пытаясь уйти "в тёмном режиме" (AIS выключен, ложные позиций, ложные флаги).

Из них 5 уже захвачено США. 4 загруженных танкера вернулись 9–10 января. Остальные 7 США ищут через спутники. дроны, авиацию.

Результат - Венесуэла сейчас практически не может торговать нефтью в значимых объёмах. Экспорт почти на нуле. Экономика Венесуэлы на грани: нефть — 40%+ доходов бюджета, без экспорта — гуманитарный кризис, нет зарплаты бюджетникам и солдатам. Военная операция не нужна, Трамп верно определил, куда больнее надавить.


Джерело не перевірене

Да как бы "проверенные" источники тоже не дают внятных ответов.
К примеру все тот же танкер Bella 1. Контекст сообщений, что он перевозит нефть из Венесуэлы.
А почему не с точностью до наоборот ? ВВоз легкой иранской нефти для смешивания с тяжелой венесуэльской ,

https://www.csis.org/analysis/what-bell ... dow-fleets

Тогда следующий вопрос. Доставка иранской нефти - это похоже уже нарушение санкций ООН в отношении Ирана.
А судну шьют какую-то мелкоту про смену флага. Ну и так далее.
Повідомлення Додано: Пон 12 січ, 2026 01:31

  tumos написав:...............
Тогда следующий вопрос. Доставка иранской нефти - это похоже уже нарушение санкций ООН в отношении Ирана.
А судну шьют какую-то мелкоту про смену флага. Ну и так далее.

Уже писал: "Ты виноват уж в том, что хочется мне кушать".
Было бы желание и силы. а повод придумается.
Повідомлення Додано: Пон 12 січ, 2026 01:59

  Shaman написав:
й друге питання - а що робити, коли військові починають накидати на цивільних? "панять и прастить"? Успіха після цього приводили до тями... я вже мовчу, що

І це зара ти так співаєш ) я представляю шо ти заспіваєш коли війна закінчиться про свою роль і місце в боротьбі за незалежність та про те шо ти не посилав)
Спорим через рік після війни ти почнеш писати російською? :wink
: нема тут військових є ті хто воює, і є ті хто займає проукраїнську позицію на дивані.
Повідомлення Додано: Пон 12 січ, 2026 02:20

  Shaman написав:........
не знав таке
Після оголошення про смерть Гітлера протягом кількох тижнів наклали на себе руки близько семи тисяч нацистських військових і чиновників різного рангу, зокрема кілька лідерів гітлерівської Націонал-соціалістичної робітничої партії, вищі керівники СС та армійські генерали.
гадаю, на Раші такого не буде, там почнуть грати, хто перший напише донос на сусіда...
Ссылку можно?
Гитлер застрелился 30 апреля.
Не знаю, объявили ли в Германии о его смерти, не уверен.
Тупы Гитлера и Евы Браун были обнаружены советскими солдатами 5 мая.
Война закончилась 8-9 мая, т.е. через неделю после смерти Гитлера.
Не кажется ли вам, что смерть этих "близько семи тисяч нацистських військових і чиновників різного рангу" не очень связана со смертью Гитлера?
Может причины не в его смерти?
Приблизно о 16:30 Гітлеру повідомляють, що Група армій «B», що знаходиться під командуванням Вальтера Моделя, в повному складі (375 000 чоловік) припинила опір союзникам, і склала зброю в районі Рура. Прийшовши в лють Гітлер оголошує всіх солдатів і офіцерів «боягузами і зрадниками батьківщини», а Вальтера Моделя заочно засуджує до розстрілу. На наступний день, дізнавшись про це, Модель застрелився
Это случилось 21 апреля. Тоже связано со смертью Гитлера?
Повідомлення Додано: Пон 12 січ, 2026 02:30

  ЛАД написав:Не знаю, объявили ли в Германии о его смерти, не уверен.
Тупы Гитлера и Евы Браун были обнаружены советскими солдатами 5 мая.
Война закончилась 8-9 мая, т.е. через неделю после смерти Гитлера.
Не кажется ли вам, что смерть этих "близько семи тисяч нацистських військових і чиновників різного рангу" не очень связана со смертью Гитлера?
Может причины не в его смерти?

Тут скоріше - причини для самогубства в них були схожі. Вони не бачили себе в новому світопорядку, в нейтральній демілітаризованій німеччині під зовнішнім управлінням.
Цікаво що після корейської війни захід відмовився від ідеї нейтральної німеччини. І навіть на пропозиції Сталіна щодо обєднання німеччини за умов збереження її нейтралітету відповів відмовою.
І чисто щоб не було спекуляцій, стрілялась меншість, багато нацитських урядовців нормально адаптувались як до комуністичного правління так і до демократів в нато.
Що характерно потомки теж досягли карєрних висот.
Для прикладу внук гудеріана брав участь в операції буря в пустелі в званні бригадного генерала. Так що зря гебельс траванув жінку й дітей.
Повідомлення Додано: Пон 12 січ, 2026 02:38

  Hotab написав:Яка різниця де непотріб.

Різниця в тому, що закон має бути для всіх один.
Як буде отаке ставлення до людей, програємо. Подумай сам, як зара добровольців майже нема, людей ловлять і будуть їм ще казати, що вони непотріб (да і добровольцям, мабуть, це теж не сподобалось би), тому їх не жалко, а менти, силовики, охоронці, молоді відставники, офіцери, чинуши з дітьми, коміки і т.д. воювати не будуть, ви їх всіх маєте захищати, а вони вас назвуть непотребом, яка буде мотивація і чим це все закінчиться?
