Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
тему
Відповісти
на тему
Додано: Пон 12 січ, 2026 02:44
hxbbgaf написав: Hotab написав:
Яка різниця де непотріб.
Різниця в тому, що закон має бути для всіх один.
з якої причини? І хто б мав це забезпечити? Ви ж не хочете самі воювати? То хто сказав що того хотять силовики?
Поліція теж не хоче на фронт. А комусь треба... ви їх бусифікувати не можете, а вони вас да. Тому вибір очевидний.
2
1
Додано: Пон 12 січ, 2026 03:09
Shaman написав:
...........
коли Раша агресор, то немає взагалі бути питань, що Україна щось не те робила. агресор - крапка. а тут дехто розмірковує, а що ми не так зробили, Майдан не такий... ні, хлопчики, або труси, або хрестик.
Осуждать агрессора можно и нужно.
Но лучше это делать не лёжа на диване, а с оружием в руках.
Более действенно.
й другий момент. Раша не просто порушила правила. її наче армія постійно скоює військові злочини. тому постійно треба пам'ятати, що будь-які домовленості з Рашею - це 1938, домовленість з Гітлером. наслідки будуть такі самі.
Применим логику.
Если "будь-які домовленості з Рашею" невозможны и недопустимы (как с Гитлером в 1938)
следовательно нет смысла вести переговоры
следовательно надо воевать "до последней вербы".
Но вы пишете, что вы за переговоры и мир, правда, толком так и не понятно, на какие условия можно соглашаться. Хотя вы утверждаете, что неоднократно об этом писали.
Либо у вас очень плохо с логикой, либо вы всё же против переговоров и за продолжение войны.
з приводу США. так США порушили міжнародні правила - які ІСНУВАЛИ. й поламав їх далеко не самий адекватний президент США - але маємо що маємо. й здається ніхто цього не заперечує. або наведіть приклади.
Пожалуйста.
Shaman написав:
гаряче підтримав.
Letusrock написав:
Пару днів не заходив. Скажіть а Шаман вже рішуче засудив нічим неспровоковану агресію американського імперіалізму проти суверенної країни? Чи "ета другоє")). Що там каже міжнародне право і статут ООН
....
й ще раз нагадав, що союзникам Рашкі, які вже 4 рік не можуть побачити агресію Раші, треба забути про міжнародне право - вони його просрали, тому тепер не треба - "а нас за что?". Ірану приготуватися...
Это Вс 04 янв, 2026 19:04 viewtopic.php?p=5920890#p5920890
.
оце й є різниця - що комусь треба шукати підстави, а десь й так все зрозуміло. що, в Венесуєлі немає наркотиків - є. Ірак з чого почав, з агресії проти Кувейту? просто дав привід?
Это Вс 04 янв, 2026 19:35 viewtopic.php?p=5920904#p5920904
.
Наркотики не имеют отношения к нефти, а уничтожение режима Саддама никак не связано с агрессией против Кувейта.
після 2022 року будь-які атаки на посібників Раші - це нам на користь, й ми не збираємося когось за це засуджувати. якщо таке зроблять на Раші - вся країна буде аплодувати стоячи. ну не все, хтось буде жалкувати - ай-ай-ай вбили кілька людей (силовиків) на Раші/в Венесуелі.
поговоримо про міжнародні правила після закінчення війни. а зараз часи інші...
Это Пн 05 янв, 2026 15:57 viewtopic.php?p=5921147#p5921147
.
Война у нас, а не в США, и речь не о РФ, а о Венесуэле. И "міжнародні правила" нарушаются почему-то не в отношении РФ, а в отношении Венесуэлы.
оце є один з ключових принципових моментів - США бомблять, щоб зупинити різанину, а Раша - після бомбардувань сама починає різанину.
Пн 05 янв, 2026 16:11 viewtopic.php?p=5921157#p5921157
.
Какая різанина была в Венесуэле?
Потом вы обещали подробно изложить своё отношение, но не случилось.
Наконец сейчас с трудом выдавили из себя одну фразу: "так США порушили міжнародні правила". Через неделю после событий. И то не очень уверенно: "але маємо що маємо".
АЛЕ нюанс - я відмовляю в праві розповідати про міжнародне право країнам, які ЧОТИРИ роки не бачать прямої агресії проти України. тому Раші, Ірану, Венесуелі та навіть Китаю треба трошки свої вимоги запхати поглибше
- без правил, то без правил. а то як отримали по balls, то відразу згадали про правила?
правила відновлять - коли найбільших порушників правил приведуть до тями...
Ну-ну, суровый вы наш, пойдите объясните Китаю, куда он должен "запхати свої вимоги".
На остальное отвечать не буду. Такая же ложь и перекручивание.
Пытаться что-то доказать инструктору райкома, занятие бесполезное. Пустая трата времени.
Откровенно антисемитский ролик, выложенный prodigy
, вы осудить так и не решились, отделавшись тем, что "треба розібратися що це за канал". А это важно? Или дерьмо с разных каналов воняет по-разному?
Востаннє редагувалось ЛАД
в Пон 12 січ, 2026 03:23, всього редагувалось 2 разів.
2
2
6
Додано: Пон 12 січ, 2026 03:18
Banderlog написав:
.......
Тут скоріше - причини для самогубства в них були схожі. Вони не бачили себе в новому світопорядку, в нейтральній демілітаризованій німеччині під зовнішнім управлінням.
Цікаво що після корейської війни захід відмовився від ідеї нейтральної німеччини. І навіть на пропозиції Сталіна щодо обєднання німеччини за умов збереження її нейтралітету відповів відмовою.
І чисто щоб не було спекуляцій, стрілялась меншість, багато нацитських урядовців нормально адаптувались як до комуністичного правління так і до демократів в нато.
Що характерно потомки теж досягли карєрних висот.
Для прикладу внук гудеріана брав участь в операції буря в пустелі в званні бригадного генерала. Так що зря гебельс траванув жінку й дітей.
Всё верно, но объяснить это шаману не удастся.
Додано: Пон 12 січ, 2026 03:20
Banderlog написав: hxbbgaf написав: Hotab написав:
Яка різниця де непотріб.
Різниця в тому, що закон має бути для всіх один.
з якої причини? І хто б мав це забезпечити? Ви ж не хочете самі воювати? То хто сказав що того хотять силовики?
Поліція теж не хоче на фронт. А комусь треба... ви їх бусифікувати не можете, а вони вас да. Тому вибір очевидний.
Влада це має забезпечити. Дотримання Конституції і міжнародних правових принципів - рівність перед законом, а в Конституції в нас право на справедливий суд, медичну допомогу і все решта, і де це все? Силовики треновані, проходять огляди, давали присяги, тому вони мали б першими піти, он у 2-у світову половина НКВДистів була одразу відправлена на фронт. І це коли злочинність зашкалювала, а зараз вулична злочинність впала в рази, поліцію можна скорочувати в рази і відправляти на фронт. А так це просто диверсія, он сьогодні якийсь військовий розповідав, що добровольців вже нема, все, а в 22-му стояли черги, чому так? Чому сотні тисяч в СЗЧ? А от через таку політику скотську, зневагу до людей, приниження, побиття, відкриту підтримку корупції владою, через те, що не воюють треновані і підготовлені, а хапають хворих, люди це все бачать і зрозуміло, що не хочуть бути цапами-відбувайлами, це вже виглядає як провокація, а воювати готові за справедливу систему, а не за корупційну тиранію проти беззахисних. Це шлях до поразки, як це все не змінювати, але це, схоже, вже нікого не хвилює, всі зайняті піаром, деребаном, захистом власних дуп і пошуком цапів-відбувайлів, лицемірство на кожному кроці.
Додано: Пон 12 січ, 2026 03:44
Hotab написав: Vadim_ написав:
ещё один вопрос к любителям ссср , вы знаете почему у нас такой калибр? потому что он в дюймах
. станки были поставлены из сша и британии, там дюймы, и и до сих пор
Ти не вперше це запитуєш тут. Просто не памʼятаєш. Якщо нема сил терпіти щоб не сказати - то кажи. Чимось же треба пробувати нас «брати». Бо поки що у тебе тут все погано в очах тутешньої публіки, пробач за відвертість
вероятно и публика так себе
..., не вся
Додано: Пон 12 січ, 2026 03:48
ЛАД написав: tumos написав:
...............
Тогда следующий вопрос. Доставка иранской нефти - это похоже уже нарушение санкций ООН в отношении Ирана.
А судну шьют какую-то мелкоту про смену флага. Ну и так далее.
Уже писал: "Ты виноват уж в том, что хочется мне кушать".
Было бы желание и силы. а повод придумается.
это главное правило, тогда и сейчас
Додано: Пон 12 січ, 2026 03:53
hxbbgaf написав:
Влада це має забезпечити. Дотримання Конституції і міжнародних правових принципів - рівність перед законом, а в Конституції в нас право на справедливий суд, медичну допомогу і все решта, і де це все? Силовики треновані, проходять огляди, давали присяги, тому вони мали б першими піти, он у 2-у світову половина НКВДистів була одразу відправлена на фронт. І це коли злочинність зашкалювала, а зараз вулична злочинність впала в рази, поліцію можна скорочувати в рази і відправляти на фронт. А так це просто диверсія, он сьогодні якийсь військовий розповідав, що добровольців вже нема, все, а в 22-му стояли черги, чому так? Чому сотні тисяч в СЗЧ? :
сотні тисяч в сзч тому що війна затянулась і нема демобілізації та тому що більшість народу не хоче воювати.
Для прикладу зараз кожен 5й який попадає в бойову частину за перший місяць іде в сзч.
За вчора рекорд -1 день 10го січня прибув 11го подали.
Зброю і засоби захисту не отримував. І це іще не понятно як за скоро в батальйоні виявили і рішили подавати.
Походу дядько повечеряв спитав де маршрутка і поїхав додому.
ті що йшли в 22 мало хто був згідний на 4 роки війни. Думали, що буде недовго або буде демобілізація і заміна.
Зараз таких ілюзій нема, а в тих кого привозять зараз їх і не було...
Влада кажете маєте забезпечити? А шо воно таке та "влада"?
державна влада — це політична організація панівної верстви, її інструмент примусу та насильства призначена для її захисту економічних інтересів. От допустим є сила що може бусифікувати поліцейських і сбу, допустим дозволять армії самій проводити бусифікацію і армія переловить половину поліції. Хто буде функції поліції виконувати по захисту життя і майна нашої елітки? Ви? барикадники з майдану?
Додано: Пон 12 січ, 2026 04:22
Banderlog написав: hxbbgaf написав:
Влада це має забезпечити. Дотримання Конституції і міжнародних правових принципів - рівність перед законом, а в Конституції в нас право на справедливий суд, медичну допомогу і все решта, і де це все? Силовики треновані, проходять огляди, давали присяги, тому вони мали б першими піти, он у 2-у світову половина НКВДистів була одразу відправлена на фронт. І це коли злочинність зашкалювала, а зараз вулична злочинність впала в рази, поліцію можна скорочувати в рази і відправляти на фронт. А так це просто диверсія, он сьогодні якийсь військовий розповідав, що добровольців вже нема, все, а в 22-му стояли черги, чому так? Чому сотні тисяч в СЗЧ? :
сотні тисяч в сзч тому що війна затянулась і нема демобілізації та тому що більшість народу не хоче воювати.
Для прикладу зараз кожен 5й який попадає в бойову частину за перший місяць іде в сзч.
За вчора рекорд -1 день 10го січня прибув 11го подали.
Зброю і засоби захисту не отримував. І це іще не понятно як за скоро в батальйоні виявили і рішили подавати.
Походу дядько повечеряв спитав де маршрутка і поїхав додому.
ті що йшли в 22 мало хто був згідний на 4 роки війни. Думали, що буде недовго або буде демобілізація і заміна.
Зараз таких ілюзій нема, а в тих кого привозять зараз їх і не було...
Влада кажете маєте забезпечити? А шо воно таке та "влада"?
державна влада — це політична організація панівної верстви, її інструмент примусу та насильства призначена для її захисту економічних інтересів. От допустим є сила що може бусифікувати поліцейських і сбу, допустим дозволять армії самій проводити бусифікацію і армія переловить половину поліції. Хто буде функції поліції виконувати
по захисту життя і майна нашої елітки? Ви? барикадники з майдану?
хорошее замечание ,
в одном месте города Днепр стояла толи забытая толи брошенная сумка Глово ,неделю никто не тронул
, даже дворник ,полиции там никогда не видел
