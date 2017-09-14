Banderlog написав:Ще скажи що поліція з народом. Щось я таких гасел не чув поліція ж зайнята не тільки ганянння хуліганів та розслідуванням пяних мордобоїв але і охороною ВЛАСНОСТІ. чию ж власність охороняє поліція? Правильно, того в кого вона є приміром в hcfhchl є велосипед і баночки з під аналізів а в ахметова шахти металургія енергетика, і поліція охороняє як баночки зпід аналізів так і імперію рената, тепер скажи що вона одинаковий обєм послуг надає цим двом безумовно поважним громадянам? Ні , поліція надає більше багатшому на скільки більше? Ну в ідеалі на стільки скільки багатший. Наш шумний друг возмущається - каже, що свої баночки і велосипед сам посторожить, а поліцаїв на фронт. На шо в мене резонне питання да лісопед і рюкзак глово і так мало кому нужні але хто ж буде охраняти фабрики рошен? Дачі депутатів з купою автомобілів? Невже Вадім з hbchlom? Лівацтво це якраз доказувати що держава це ми.
А если рассмотреть вопрос охраны собственности полицией в аспекте "кто в полиции нуждается". Сомнительно, что категория лиц, владеющая баночкой с анализами нуждается в существовании полиции для охраны оной баночки. Что касается категории под условным названием "ахметов", то они в состоянии создать и содержать в своих структурах местечковые G4S. Предполагаю, что уже созданы и охраняют. Проблема при отсутствии полиции будет у условной категории "будівельник". Есть машина, дача, магазин. Но как защищать нажитое - это вопрос. Декларацию "полиция с народом" таки да можно услышать на принятии присяги. Немного троллинга. )
Особа, яка вступає на службу в поліції, складає Присягу на вірність Українському народові такого змісту: "Я, (прізвище, ім’я та по батькові), усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю вірно служити Українському народові, дотримуватися Конституції та законів України, втілювати їх у життя, поважати та охороняти права і свободи людини, честь держави, з гідністю нести високе звання поліцейського та сумлінно виконувати свої службові обов’язки".
Діяльність поліції здійснюється в тісній співпраці та взаємодії з населенням, територіальними громадами та громадськими об’єднаннями на засадах партнерства і спрямована на задоволення їхніх потреб.
З метою визначення причин та/або умов учинення правопорушень планування службової діяльності органів і підрозділів поліції здійснюється з урахуванням специфіки регіону та проблем територіальних громад.
Рівень довіри населення до поліції є основним критерієм оцінки ефективності діяльності органів і підрозділів поліції.
Президент Финляндии Александр Стубб в понедельник, 22 декабря, подписал закон о повышении возраста резервистов до 65 лет, сообщает Министерство обороны страны.
Согласно закону, все военнообязанные будут находиться в резерве, независимо от их воинского звания, до 65 лет.
Кроме этого, военные в звании полковника либо коммодора и выше будут подлежать призыву без верхнего возрастного предела и находиться в резерве, пока они пригодны к службе. Также на 5 лет был увеличен срок службы для сержантов и офицеров. ......... В правительстве Финляндии ожидают, что в 2031 году общая численность резерва составит примерно один миллион человек благодаря этим изменениям в законе.
ГАВАНА/ХЬЮСТОН, 11 января (Reuters) - Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что венесуэльская нефть и деньги больше не будут поступать на Кубу, и предложил коммунистическому острову заключить сделку с Вашингтоном, что усилило давление на давнего врага США и спровоцировало вызывающие заявления со стороны руководства острова. ..... Тем временем Каракас и Вашингтон продвигаются в переговорах по сделке на сумму 2 миллиарда долларов о поставке до 50 миллионов баррелей венесуэльской нефти в США, при этом вырученные средства будут зачислены на счета, находящиеся под надзором Казначейства США, что станет серьезным испытанием для формирующихся отношений между Трампом и временным президентом Делси Родригес. «БОЛЬШЕ НИКАКОЙ НЕФТИ И ДЕНЕГ НА КУБУ НЕ БУДЕТ — НОЛЬ! Я настоятельно рекомендую им заключить сделку, ПОКА НЕ ПОЗДНО», — написал Трамп в воскресенье на своей платформе Truth Social.
- Трамп рассматривает ряд вариантов, включая военные действия против Ирана. - Иран заявляет, что поддерживает связь с американским посланником. - Массовые протесты представляют собой серьезный вызов правлению духовенства. - Число погибших возросло до 646, сообщает правозащитная организация. - Признаков раскола в духовенстве или силовых структурах не наблюдается .......Объявив ситуацию «полностью под контролем», Аракчи заявил в понедельник, что с момента начала протестов были подожжены 53 мечети и 180 машин скорой помощи. Несмотря на масштабные протесты, признаков раскола в шиитском духовенстве, армии или силах безопасности не наблюдается, и у демонстрантов нет четкого центрального руководства. Оппозиция раздроблена .
Якось надто ви звужуєте функції поліції. «охорона майна» - це чи не та функція, з якою вони найгірше справляються. Цей «кіт» для того, щоб щурі не нападали на вулиці, не грабували, не гвалтували, їздили за правилами (а не в хлам) . А це вже треба зовсім не «умовним будівельникам», а всім.
Мені тільки спитати .. А ви ж правда не hunter? А то ви доволі рідко активізуєтесь, а тут якраз так співпало, що обліківка hunter в блоці 😅
ЛОНДОН, 12 января (Reuters Breakingviews) — «Можно сколько угодно говорить о международных тонкостях… но мы живем в… реальном мире… которым управляет сила, которым управляет мощь. Это железные законы мира, существовавшие с начала времен». Стивен Миллер на прошлой неделе дал, открывает новую вкладкуЭто яркое выражение мнения о том, что глобальная справедливость — это сказка, после нападения Дональда Трампа на Венесуэлу и угроз захватить Гренландию. Хотя заместитель главы администрации президента США по политическим вопросам, похоже, был в восторге от этой идеи, другие обеспокоены тем, что США разрушают так называемый порядок, основанный на правилах. Послевоенная система международного права и норм находится в критическом состоянии. Она сильно пострадала в результате вторжения России в Украину в 2022 году, запугивания Китаем своих соседей и теперь еще и того, как Трамп использует свою власть. Президент США даже заявил..., открывает новую вкладкуНа прошлой неделе: «Мне не нужно международное право». Представление о том, что могущественные государства заставляют более слабые подчиняться их воле, имеет древние корни. Об этом писал греческий историк Фукидид., открывает новую вкладкуВ V веке до нашей эры звучало: «Сильные делают то, что могут, а слабые страдают то, что должны»
Дальше там о возможности возврата мира к соблюдению правил и о возможной роли Европы.
Тем не менее, это зависело от поддержки США. Теперь, когда крупнейшая сверхдержава мира отказалась от этой системы, избежать жестокой борьбы будет гораздо сложнее. .......Нетрудно понять, почему Европа решила не реагировать более решительно. Ей крайне необходимо, чтобы Трамп остался верен Украине. Если он заставит Киев заключить невыгодную сделку с Россией, безопасность самой Европы окажется под угрозой. .......Европе также необходимо наращивать собственную военную мощь, чтобы Россия, Китай и США не могли указывать ей, что делать. Хотя некоторые государства, такие как Германия, начинают это делать, на это уйдут годы. Многие страны до сих пор не осознают необходимость срочных действий.