|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Вів 13 січ, 2026 12:22
sashaqbl написав: Schmit написав:
А сам за руль сісти не можеш? навіщо це марнотратство.
Тому що коли екіпаж літає, хтось має бути в авто на випадок екстреної ситуації.
біда в тім, що починають проситись вже коли спакували і пройшли медкомісію.
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 4420
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 122 раз.
- Подякували: 111 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: Вів 13 січ, 2026 12:27
Дюрі-бачі написав:andrijk777
Ну тоді в України єдиний шлях - ставати Білоруссю 2.0. А в адекватних українців - емігрувати
Ні. Цей шлях поганий і не єдиний.
Єдиний хороший шлях - підписати мирну угоду. Вже давно потрібно було це зробити.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 7245
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 286 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 13 січ, 2026 12:30
Дюрі-бачі написав:Schmit
невже така важко зрозуміти, що Україна може піти на будь-які поступки москалям якщо в мирному плані буде 1 пункт:
1. коли москалі на нас знову нападуть - їм оголошує віну гарант (який має ядерну зброю), війська якого одразу вступають в бій.
Без такого пункту будь-який план не коштує паперу на якому написаний, бо москалі знову нападуть і захочуть Одесу/Харків/Київ...
Очень вряд ли такие гарантии будут.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 38270
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5383 раз.
- Подякували: 4879 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Вів 13 січ, 2026 12:31
andrijk777 от підпишуть наші мирний план без гарантій, через пів року "прилетить по дачі Путіна", москалі знову нападуть і спробують захопити Одесу, що далі?
А гарантії ще з часів Овального кабінета, не можуть отримати.
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 5826
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 925 раз.
- Подякували: 644 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Вів 13 січ, 2026 12:33
ЛАД написав:
Очень вряд ли такие гарантии будут.
Они в принципе невозможны для Украины в реальности последнего десятилетия
Но нашему PhD(при миграции конвертируется максимсум в Pizza Home Delivery) это никак не доходит
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 5079
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 426 раз.
- Подякували: 214 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 13 січ, 2026 12:36
Ну шо, хоть поржом?
-
Schmit
-
-
- Повідомлень: 5364
- З нами з: 08.09.09
- Подякував: 83 раз.
- Подякували: 277 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 13 січ, 2026 12:38
Дюрі-бачі написав:andrijk777
Ну тоді в України єдиний шлях - ставати Білоруссю 2.0. А в адекватних українців - емігрувати
Ну почему?
Исходя из последних новостей, нам готовят вариант, о котором писал детройт - "фортеця".
Какой лучше, решайте сами.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 38270
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5383 раз.
- Подякували: 4879 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Вів 13 січ, 2026 12:43
andrijk777 написав: Дюрі-бачі написав:andrijk777
Ну тоді в України єдиний шлях - ставати Білоруссю 2.0. А в адекватних українців - емігрувати
Ні. Цей шлях поганий і не єдиний.
Єдиний хороший шлях - підписати мирну угоду. Вже давно потрібно було це зробити.
На яких умовах?
І підписання мирної угоди само по собі не гарантує, що ми не станемо Білоруссю 2.0.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 38270
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5383 раз.
- Подякували: 4879 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Вів 13 січ, 2026 12:48
Білорусіею-2 ми 100% станемо якщо продовжувавти безпідставно потужнічати, тоді рано чи пізно буде втрачено Південь до Ізмаїла, і Україна стане південною Білорусю, на противагу останній ще й суто аграрною
План Моргентау за згодою усіх сторін
В 1947 году экс-президент США Герберт Гувер, после посещения деиндустриализуемой Германии, писал:
Это иллюзия, что аннексированная Новая Германия может быть превращена в аграрное государство. Это недостижимо, пока мы не уничтожим или не вывезем из неё 25 млн человек.
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 5079
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 426 раз.
- Подякували: 214 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 13 січ, 2026 13:01
Ні у мінських домовленностях, ні у 28 пунктах не було обмеженнь на власний ВПК для України
Але якшо потужнічати далі, то дограємось що вони будуть і де-факто, і де юре
Проте переможники можуть мати шанс відсвяткувати що здобули право на міліонну кріпако-козацьку лопатну армію
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 5079
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 426 раз.
- Подякували: 214 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|35
|188767
|
Суб 20 гру, 2025 21:53
SATAN
|
|1493
|390162
|
|
|6076
|1094248
|
|