|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Вів 13 січ, 2026 21:19
Banderlog написав: pesikot написав: Schmit написав:
Потужний обмін блекаутами.
Ти сам звідки пишеш, зрадунець ти наш ? )
понятно шо з москви. То коли там блекаут в москві як потужний обіцяв?
У Зеленського і запитуй, і у тих, хто за нього голосував
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 13103
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Вів 13 січ, 2026 21:20
Vadim_ написав: pesikot написав:
И это пишет тот
Господар Вельзевула написав:
Да,есть такое правило, "больших чисел"-оно именно про это.
Кстати,есть такой чувак, Олег вроде Попенко, голова какой-то спилки, он уже года три предсказывает полный пздц зимой,и пересичные в комментах его просто шлют матом.
И вот пздц наступает, в Тредс вылазит Попенко и начинает радостно орать что "а я вам з 2022 року казав" и вангует дальнейшие ухудшения и невозможность быстрого ремонта
Так что иногда все таки реальность меняется.
, кто от недавнего блэк-аута в Днепре ныл постоянно, показывая свою беспомощность )
зачем сраться и срать в тапки соседу, не северовосточному?
Зачем тащить сюда дерьмо с инфо-помоек ?
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 13103
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Вів 13 січ, 2026 21:53
pesikot написав:
У Зеленського і запитуй, і у тих, хто за нього голосував
хіба шоколадний за чіткі терміни демобілізації? Всі за війну до останньої верби. Тільки ющ не согласєн, він за те щоб йти до москви . А діти в них усіх за кордоном.
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 4427
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 122 раз.
- Подякували: 112 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: Вів 13 січ, 2026 22:20
Banderlog написав: pesikot написав:
У Зеленського і запитуй, і у тих, хто за нього голосував
хіба шоколадний за чіткі терміни демобілізації? Всі за війну до останньої верби. Тільки ющ не согласєн, він за те щоб йти до москви . А діти в них усіх за кордоном.
Вот и скажите, за кого голосовать?
Один блазень обещал перестать стрелять, посмотреть в глаза-и тот нажарил.
-
Господар Вельзевула
-
-
- Повідомлень: 1147
- З нами з: 11.09.24
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 50 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 13 січ, 2026 23:01
Дюрі-бачі написав:Schmit
невже така важко зрозуміти, що Україна може піти на будь-які поступки москалям якщо в мирному плані буде 1 пункт:
1. коли москалі на нас знову нападуть - їм оголошує віну гарант (який має ядерну зброю), війська якого одразу вступають в бій.
Без такого пункту будь-який план не коштує паперу на якому написаний, бо москалі знову нападуть і захочуть Одесу/Харків/Київ...
Я не уверен даже в том, что если йло нападет на Аляску, возвращая исконные территории, остальные штаты немедленно вступят в бой...
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 9252
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6510 раз.
- Подякували: 21721 раз.
-
-
Профіль
-
-
135
84
38
2
Додано: Вів 13 січ, 2026 23:36
sashaqbl написав:
Могли 5-6 транспортниих вертольотів пролетіти на висоті кількасот метрів над Каракасом без втрат, якби ППО працювало? Навіть з увахуванням попередніх ударів по позиціях ППО і РЕБу?
Хотели бы - посбивали бы банально работой МВГ, которым и РЭБ ни страшен и на одном месте они не стоят
-
katso
-
-
- Повідомлень: 1517
- З нами з: 16.05.12
- Подякував: 117 раз.
- Подякували: 247 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|35
|189017
|
Суб 20 гру, 2025 21:53
SATAN
|
|1493
|390477
|
|
|6076
|1094669
|
|