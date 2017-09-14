|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Сер 14 січ, 2026 07:37
Господар Вельзевула написав:
Так что иногда все таки реальность меняется.
ви постите наполегливо маячню, мабуть це приносить вам задоволення (не від великого розуму), а якщо вам сказати таке: у вас шанс померти до 65 років дорівнює 40%, а шанс померти не своєю смертю 30%
маючи такий прогноз ви замислитесь над цим і останні роки мали б провести як достойна людина, чи вам пофіг як жити і від чого померти?
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 13036
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3378 раз.
- Подякували: 3360 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
2
Додано: Сер 14 січ, 2026 07:44
Господар Вельзевула написав: Banderlog написав: pesikot написав:
У Зеленського і запитуй, і у тих, хто за нього голосував
хіба шоколадний за чіткі терміни демобілізації? Всі за війну до останньої верби. Тільки ющ не согласєн, він за те щоб йти до москви . А діти в них усіх за кордоном.
Вот и скажите, за кого голосовать?
Один блазень обещал перестать стрелять, посмотреть в глаза-и тот нажарил.
Я не голосую, шухевич не голосував і я не голосую. Для чого я маю їх легітимізувати? А з цим презедентом вони мене таки здивували
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 4430
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 122 раз.
- Подякували: 112 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: Сер 14 січ, 2026 08:00
Banderlog
подивився на біографії твоїх владик(генералів церкви= митрополитів рпц) (хто де народився, як прийшов до сану)
Агафа́нгел (в миру Са́ввін Олексі́й Миха́йлович; 2 вересня 1938, с. Бурдіно, Тербунський район, Липецька область, Російська РФСР, СРСР) — український релігійний та політичний діяч російського походження.
У 1995—2008 — голова Навчального комітету при синоді РПЦвУ. За даними OSINT-розслідування групи Molfar є громадянином Росії[
Агафангел у 1992 року був одним з основних противників митрополита Філарета і одним з основних прибічників збереження єдності з Московським патріархатом
[9]. У 2012 поруч з іншими впливовими членами Синоду запідозрений світськими ЗМІ у спробі перебрати владу в УПЦ (МП) в свої руки, користуючись тяжкою хворобою її предстоятеля митрополита Володимира (Володимир, Митрополит Київський і всієї України (у миру Віктор Маркіянович Сабодан)
РПЦвУ-правильна назва твоєї церкви
Історичний контекст:
До 2007: Церква офіційно називалася Українська православна церква (Московський патріархат).
2007: Зміни в статуті прибрали "Московський патріархат", щоб збільшити підтримку вірян, оскільки приставка знижувала її популярність.
2018: Верховна Рада ухвалила закон, що зобов'язав УПЦ вказати свою приналежність до РПЦ в назві, що спричинило юридичну тяганину.
2022: КСУ визнав закон про перейменування конституційним, підтвердивши необхідність чітко вказувати зв'язок з країною-агресором.
Таким чином, УПЦ (МП) не змінювала назву на "УПЦ МП", а навпаки, намагалася її приховати до ухвалення закону, який змусив її знову підтвердити свій зв'язок з Російською православною церквою.
Banderlog
Россияне должны благодарить Бога за Путина и «благополучное время» патриарх Кирилл.
По его мнению, россияне сейчас живут в «очень благополучное время», ... «Это действительно даётся свыше. Иногда даже думаешь: “Господи, неужели это наяву?” <...> Мы должны быть благодарны Богу за страну, в которой живём, и, откровенно скажу, за власть».
, твій церковний наставник(за якого досі молиться твоя церква кожного поминає в молитвах) каже тобі, що війна -це «очень благополучное время», тобі нравица?
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 13036
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3378 раз.
- Подякували: 3360 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
2
Додано: Сер 14 січ, 2026 09:19
В 2026 году наличие церквей, а тем более что-то типа исламских республик - это для меня просто ужас ужасный.
-
Примат
-
-
- Повідомлень: 661
- З нами з: 09.12.21
- Подякував: 26 раз.
- Подякували: 51 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 14 січ, 2026 09:34
Примат написав:
В 2026 году наличие церквей, а тем более что-то типа исламских республик - это для меня просто ужас ужасный.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 42095
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1624 раз.
- Подякували: 2873 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
Додано: Сер 14 січ, 2026 09:55
Примат написав:
В 2026 году наличие церквей, а тем более что-то типа исламских республик - это для меня просто ужас ужасный.
і ? як нам з цим жити, що безбожники проти церков?
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 4430
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 122 раз.
- Подякували: 112 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: Сер 14 січ, 2026 09:59
Banderlog написав:
Примат написав:
В 2026 году наличие церквей, а тем более что-то типа исламских республик - это для меня просто ужас ужасный.
і ? як нам з цим жити, що безбожники проти церков?
каждый человек умеет право верить во что угодно, главное, чтобы он не навязывал свою веру окружающим, государство не должно участвовать в этом балагане
-
Примат
-
-
- Повідомлень: 661
- З нами з: 09.12.21
- Подякував: 26 раз.
- Подякували: 51 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 14 січ, 2026 10:06
Примат написав: Banderlog написав:
Примат написав:
В 2026 году наличие церквей, а тем более что-то типа исламских республик - это для меня просто ужас ужасный.
і ? як нам з цим жити, що безбожники проти церков?
каждый человек умеет право верить во что угодно, главное, чтобы он не навязывал свою веру окружающим, государство не должно участвовать в этом балагане
Я вот верю в силу 3.14здюлей
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 5910
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 217 раз.
- Подякували: 485 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
2
2
Додано: Сер 14 січ, 2026 10:06
Примат написав: Banderlog написав:
Примат написав:
В 2026 году наличие церквей, а тем более что-то типа исламских республик - это для меня просто ужас ужасный.
і ? як нам з цим жити, що безбожники проти церков?
каждый человек умеет право верить во что угодно, главное, чтобы он не навязывал свою веру окружающим, государство не должно участвовать в этом балагане
Это про буссификацию сейчас?
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 11260
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 492 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Сер 14 січ, 2026 10:08
Примат написав:
каждый человек умеет право верить во что угодно, главное, чтобы он не навязывал свою веру окружающим, государство не должно участвовать в этом балагане
То якого участвує і організовує гоніння на церкву?
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 4430
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 122 раз.
- Подякували: 112 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|35
|189141
|
Суб 20 гру, 2025 21:53
SATAN
|
|1493
|390633
|
|
|6076
|1094896
|
|