Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 14 січ, 2026 11:58
Banderlog написав:
Чи заступалась вона коли проти більшості митрополитів
А если бы заступилась, то вступились бы за старую воровку и проститутку
да и за молодую
вот она, сила кредо, непотизм и трайбализм
в 90-х так оно и было - церковь без различий в патриархатах росла на дрожжах криминалитете и олигархата, и рпцшники целовались-христосовались с тимошенко -порошенко-ющенко
fox767676
Додано: Сер 14 січ, 2026 12:07
Banderlog написав: stm написав:
2) Що ви будете робити з героєм України (геройство отримано по підлизуванню Януковичу заду, але то вторинне) коли він забороне відспівувати вашого побратима у МП церкві?
якщо він приожанин церкви то його відспівають в церкві якщо він прихожанин генделика
то хай відспівують його в генделику.
То ви підтримаєте що якщо ваш товариш не прихожанин, то заступитися за полеглого непотрібно? Це уточнююче, ви ж прихожанин то маєте вагу, хочу розуміти що церква важніша за побратимів чи ні?
На 1) ви відмовляєте мені вже втретє, я рахую )
stm
Додано: Сер 14 січ, 2026 12:08
fox767676 написав: Banderlog написав:
Чи заступалась вона коли проти більшості митрополитів
вот она, сила кредо, непотизм и трайбализм
А Ви як гадали?
По ділам їхнім воздасться їм.
В церкві не тільки святі, різні люди є,
але член церкви це член церкви.
Он Гончаренко теж спорна лічность при Шоколадному, але він питання демобілізації піднімає.
Не соглашається голосувати за продовження бусифікації допоки не буде чітких термінів демобілізації. А шоколадний не особо переймається проблемами індєйцєв, ну і нам нема чого за нього переживати.
Banderlog
Додано: Сер 14 січ, 2026 12:15
stm написав:
То ви підтримаєте що якщо ваш товариш не прихожанин, то заступитися за полеглого непотрібно? Це уточнююче, ви ж прихожанин то маєте вагу, хочу розуміти що церква важніша за побратимів чи ні?
в церкві відспівують прихожан церкви. Без враховування їх громадянства, національності, політичних поглядів, й на якій стороні брав участь в бойових діях чи проблем з законом.
Відповідь вичерпна?
Banderlog
Додано: Сер 14 січ, 2026 12:19
Banderlog написав: fox767676 написав: Banderlog написав:
Чи заступалась вона коли проти більшості митрополитів
вот она, сила кредо, непотизм и трайбализм
А Ви як гадали?
По ділам їхнім воздасться їм.
В церкві не тільки святі, різні люди є,
але член церкви це член церкви.
Он Гончаренко теж спорна лічность при Шоколадному, але він питання демобілізації піднімає.
Не соглашається голосувати за продовження бусифікації допоки не буде чітких термінів демобілізації. А шоколадний не особо переймається проблемами індєйцєв, ну і нам нема чого за нього переживати.
Усладнюємо: ваша церква МП хрестини та поховання робить лише для прихожан? Бо я вже двічі була хрещеною і за гроші не прихожан, ніяких проблем навіть у тому що я не ношу хрест і не вірю в Бога і навіть молитов не знаю не було ) Чайові дуже змінюють от ту непохитну віру що навіть мою саркастичну посмішку коли я даю грощі та віруюча і причетаюча до Бога бабуся не помічає )
stm
Додано: Сер 14 січ, 2026 12:22
Banderlog написав: Примат написав:
каждый человек умеет право верить во что угодно, главное, чтобы он не навязывал свою веру окружающим, государство не должно участвовать в этом балагане
То якого участвує і організовує гоніння на церкву?
це не церква, це антицерква, влада там путіна/гундяя
ти не відповів на моє питання: ти вдячний богу за путіна і за те, що зараз маєш найкращій час свого життя?
prodigy
Додано: Сер 14 січ, 2026 12:23
Banderlog написав:
А Ви як гадали?
По ділам їхнім воздасться їм.
хитка грань між ділами та індульгенціями
fox767676
Додано: Сер 14 січ, 2026 12:23
Примат написав: Banderlog написав:
та хто вас трогає?
держава організовує гоніння на православну церкву.
писали, что я какое-то гонение на какую-то церковь организовываю
а я просто атеист, который считает, что государство не имеет права продвигать никакую религию. Я бы хотел жить в таком государстве.
Франція на приклад
prodigy
