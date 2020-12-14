ну так не «над магазином» же ж
і що означає юридично? вона фізично є і була на Шота Руставелі 46
Додано: Пон 09 бер, 2026 17:59
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Пон 09 бер, 2026 18:09
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Пон 09 бер, 2026 18:12
Додано: Пон 09 бер, 2026 18:20
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Посмотрел сейчас и понял почему у вас вопрос про "над".
В те времена вход в магазин "Техническая книга" был только со стороны Жилянской. Поэтому и "над" по памяти написал.
Потом, когда вместо "Технической книги" стал магазин шкуры и меха "Роксан" - появился и вход со стороны Красноармейской.
Додано: Пон 09 бер, 2026 18:33
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
та яка різниця де був вхід, здається ми з вами по різному розумієм значення прийменника «над»
але то все пусте, розходимось
Додано: Пон 09 бер, 2026 18:38
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
О всех не знаю.
Знаю только о Климкине. Он как раз закончил 145 школу вроде в 1985 году (хотя в Вики написано 1984г)
Додано: Вів 10 бер, 2026 13:46
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
Умови «єОселі» стали жорсткішими: що змінилося
Додано: Вів 10 бер, 2026 15:39
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
ЯК МОДЕРНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ ВРЯТУВАЛА ЦІЄЇ ЗИМИ БУДИНОК-РОМАШКУ НА ОБОЛОНІ?
У Києві на Оболоні є два експериментальні будинки, збудовані ще у 80-ті роки, за унікальною на той час монолітно-каркасною технологією з антисейсмічними рішеннями. Через форму ці будинки називають «кукурудзи» або «ромашки».
У січні 2026 року один з цих будинків навіть потрапив у новини під час тривалих відключень електрики та перебоїв з опаленням — там замерзли системи тепло-, водопостачання та каналізації. Обслуговує цей будинок комунальна керуюча компанія.
В сусідній 22-поверховій «ромашці» створено ОСББ «Наше майбутнє». Там вже 10 років головою правління є Тетяна Чайківська. За цей час тут зробили чимало: привели до ладу всі будинкові інженерні мережі, відремонтували ліфти, зробили капітальний ремонт даху, облаштували прибудинкову територію та навіть оформили право користування земельною ділянкою.
Однак вже багато років чимало проблем для мешканців багатоповерхівки створювала розбалансована система опалення: на нижніх поверхах було +15, на верхніх + 26. Вирішити цю проблему вдалось перед самим початком опалювального сезону 2025-2026 років, завдяки унікальному технічному рішенню від компанії НВФ ЕнергоСистеми, ТОВ . В будинку був встановлений чотирьохходовий клапан, який одночасно забезпечує:
• роботу системи опалення в режимі реверсу, тобто в певні проміжки часу подача теплоносія йде знизу-вверху, а в певні зверху-вниз;
• погодне регулювання – тобто може зменшувати споживання теплової енергії будинком, коли на вулиці тепла погода.
Завдяки цьому технічному рішенню, температура по всьому будинку стала рівномірною. Далі ж почались тривалі відключення електрики та перебої з опаленням. При цьому багатоповерхівка повністю залежала від квартального ЦТП, в якому встановлені насоси, що забезпечують достатній тиск для опалення такої високої будівлі. Як вдалось вирішити ці проблеми та врятувати будинок від замерзання? Як працює, скільки коштує та де ще встановлений чотирьохходовий клапан? Про це дізнаєтесь у відео від керівника компанії НВФ ЕнергоСистеми, ТОВ Denis Zhitnitsky
Додано: Сер 11 бер, 2026 12:36
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Декілька днів тому ми отримали важливу для нашої команди та для всієї будівельної галузі України новину.
European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) схвалив видачу кредиту в $35 млн Stolitsa Group для фінансування подальшого будівництва ЖК «Варшавський».
Для будь-якої девелоперської компанії співпраця з міжнародними фінансовими інституціями такого рівня - це значно більше, ніж просто фінансування.
ЄБРР працює за дуже жорсткими стандартами перевірки. Перед ухваленням рішення проводиться комплексна оцінка компанії: фінансової прозорості, корпоративного управління, структури власності, історії реалізованих проектів, а також відповідності соціальним стандартам.
Тому для нас це передусім вияв міжнародної довіри до Stolitsa Group як українського девелопера, який продовжує працювати і розвиватися за європейськими правилами навіть під час війни.
Але це важливе рішення не лише для нашої компанії.
За різними оцінками, сьогодні мільйони українців втратили житло або були змушені залишити свої домівки через повномасштабну війну. Саме тому створення нового житлового фонду є однією з ключових задач майбутньої відбудови країни.
Міжнародні фінансові інституції вже починають інвестувати у житлові проєкти в Україні навіть у воєнний час. У цьому випадку частина ризиків фінансування також покривається гарантійним механізмом Європейського Союзу - Ukraine Investment Framework, створеним спеціально для підтримки інвестицій у відновлення української економіки.
Майбутня відбудова України складатиметься з тисяч конкретних проектів - житлових будинків, промислової інфраструктури, шкіл, доріг та нових міських районів. І дуже важливо, що міжнародні партнери готові підтримувати такі проєкти вже сьогодні - ще до завершення війни.
Vladislava Molchanova
Додано: Сер 11 бер, 2026 17:56
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
Вийшов щорічний рейтинг забудовників Києва за 2025 рік. 29 забудовників, 39 ЖК, 738 тис. м², 26 параметрів по кожному об'єкту.
Рейтинг побудований на сертифікатах ДІАМ. У таблиці по кожному ЖК: тип опалення, цільове призначення землі, тип документа, замовник будівництва, єОселя, генератори, укриття, ціни, площі, бенефіціари та інше.
