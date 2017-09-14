Додано: Сер 14 січ, 2026 14:44

Примат написав: Banderlog написав: Примат написав: В 2026 году наличие церквей, а тем более что-то типа исламских республик - это для меня просто ужас ужасный. В 2026 году наличие церквей, а тем более что-то типа исламских республик - это для меня просто ужас ужасный.

і ? як нам з цим жити, що безбожники проти церков? і ? як нам з цим жити, що безбожники проти церков?



каждый человек умеет право верить во что угодно, главное, чтобы он не навязывал свою веру окружающим, государство не должно участвовать в этом балагане каждый человек умеет право верить во что угодно, главное, чтобы он не навязывал свою веру окружающим, государство не должно участвовать в этом балагане

Согласен.Во всех развитых странах церковь отделена от государства.Путин создал почти государственную церковь. До "исламских республик" не дотягивает, но тем не менее.То, что делал Порошенко, это первый шаг к созданию государственной церкви.Я атеист и не хожу молиться ни в православную церковь, ни в католическую, ни в протестантскую, ни в мечеть, ни в синагогу. Но признаю право человека ходить в любую из них. Или в какую другую.Что касается відспівування. Я абсолютно не знаком с внутрицерковными порядками и понятия не имею об отношении разных конфессий к прихожанам других конфессий. Но никто не понесёт відспівувати православного усопшего в мечеть. Возможно, здесь такая же ситуация. Вот только не знаю, как установить, прихожанином какой церкви являлся усопший - ПЦУ или УПЦ?И ещё не знаю, будут ли отпевать прихожанина ПЦУ (или УПЦ) в православной церкви, например, Болгарии?