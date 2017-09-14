RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16445164461644716448>
Повідомлення Додано: Чет 15 січ, 2026 12:33

  fler написав:Schmit, вам скільки разів пояснювали, що у всіх пропонованих Україні мирних планах НЕМАЄ ГАРАНТІЙ БЕЗПЕКИ? Тому погоджуватися на вихід з Донбасу чи з інших неокупованих територій - це шлях до втрати всієї країни. Чому ви не можете цього зрозуміти? Будапештський меморандум і вже 11+ років війни з рф вас нічого не навчили?

fler, вам скільки разів пояснювали, що ГАРАНТІЙ БЕЗПЕКИ НЕ ІСНУЄ?
Невже Будапештський меморандум вас нічого не навчив: Коли його підписували - то гарантії були, а коли треба виконувати - то гарантій немає. :D
Чому ви думаєте що з новим папірчиком під новою назвою буде по-іншому?
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7258
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 15 січ, 2026 12:36

  sashaqbl написав:
  _hunter написав:Ха! - ну вот и ответ всем "нытикам" на тему "а какие есть ваши доказательства, кто именно сделку тормозит?". На максимально возможном уровне (ок, по мнению некоторых - на втором месте по "максимальности").

Вчора говорив, що х... не хоче миру.

Я что-то пропустил? 🤔
Или "вчера" - это "два месяца назад"? - до того, как он про обновленный План договорился?..
_hunter
 
Повідомлень: 11271
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Чет 15 січ, 2026 12:45

  sashaqbl написав:
  _hunter написав:Ха! - ну вот и ответ всем "нытикам" на тему "а какие есть ваши доказательства, кто именно сделку тормозит?". На максимально возможном уровне (ок, по мнению некоторых - на втором месте по "максимальности").

Так він кожні два дні міняє свою думку. Вчора говорив, що х... не хоче миру.

Не думку, а слова.
Не помню точно, вроде, вы выкладывали пару дней назад ссылку на интервью Трампа https://www.nytimes.com/2026/01/11/us/politics/trump-interview-transcript.html.
Прочитал.
Очень грустно, что президентом великой страны избран такой самовлюблённый и ограниченный человек.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38291
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5384 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 15 січ, 2026 12:48

  sashaqbl написав:
  _hunter написав:Ха! - ну вот и ответ всем "нытикам" на тему "а какие есть ваши доказательства, кто именно сделку тормозит?". На максимально возможном уровне (ок, по мнению некоторых - на втором месте по "максимальности").

Так він кожні два дні міняє свою думку. Вчора говорив, що х... не хоче миру.

З останнього інтерв'ю:
У мене були випадки, коли я впорався(домовився) з Путіним, а Зеленський не хотів укладати угоду, що мене шокувало. Ви бачили невеликий приклад, сидячи прямо на тому місці. Потім у мене були випадки, коли все було навпаки. Трамп.

https://www.nytimes.com/2026/01/11/us/p ... cript.html

Він не міняє думки. Було і те і те. З відмови Зе він сильно дивується. З відмови путіна - не дивується.
По-моєму його поведінка цілком логічна. Навіщо ви постійно перекручуєте факти і підносите це ніби Трамп ідіот?
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7258
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 15 січ, 2026 12:58

  _hunter написав:А есть вероятность, что Штаты гарантии таки дадут? 🤔 - Трамп мыслит категориями выгодно/не выгодно - что эта страна ТАКОГО ему может предложить - что бы Трамп решил жизни своих граждан под угрозу ставить?..
Вопрос "будет ли Европа гарантии давать?" - даже поднимать не стоит :lol:

Та ЯКІСЬ гарантії вони дадуть, це 100%.
Питання в тому, які вони і головне - чи будуть вони виконуватись.
Та це буде чітко видно по формулюванню:
Якщо буде типу "велика підтримка" - то все зрозуміло.
Якщо буде типу "прислати 10000 солдат чи оголосити війну РФ"(я впевнений що цього не буде) - то так, такі гарантії підходять для нас.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7258
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 15 січ, 2026 13:05

  andrijk777 написав:
  _hunter написав:А есть вероятность, что Штаты гарантии таки дадут? 🤔 - Трамп мыслит категориями выгодно/не выгодно - что эта страна ТАКОГО ему может предложить - что бы Трамп решил жизни своих граждан под угрозу ставить?..
Вопрос "будет ли Европа гарантии давать?" - даже поднимать не стоит :lol:

Та ЯКІСЬ гарантії вони дадуть, це 100%.
Питання в тому, які вони і головне - чи будуть вони виконуватись.
Та це буде чітко видно по формулюванню:
Якщо буде типу "велика підтримка" - то все зрозуміло.
Якщо буде типу "прислати 10000 солдат чи оголосити війну РФ"(я впевнений що цього не буде) - то так, такі гарантії підходять для нас.

Так я ровно про это же: что-то вроде "обязуемся начать консультации не позднее 5го рабочего дня" - точно дадут. Но fler там требует чуть ли не военные базы США по ЛБЗ требует :D
_hunter
 
Повідомлень: 11271
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Чет 15 січ, 2026 13:21

  andrijk777 написав:.........
Та ЯКІСЬ гарантії вони дадуть, це 100%.
Питання в тому, які вони і головне - чи будуть вони виконуватись.
Та це буде чітко видно по формулюванню:
Якщо буде типу "велика підтримка" - то все зрозуміло.
Якщо буде типу "прислати 10000 солдат чи оголосити війну РФ"(я впевнений що цього не буде) - то так, такі гарантії підходять для нас.

Таких гарантий практически наверняка не будет.
Но мне интересно другое.

Заключить мир без таких гарантий плохо, а продолжать воевать без такого хорошо?
И сегодня не присылают своих солдат и не оголошують війну РФ.
Но мы относительно успешно воюем.

В случае мира у РФ будет возможность собраться с силами и подготовиться к новой войне.
Но и у нас будет такая же возможность. Мы сможем оборудовать оборонительные рубежи (и не забор Яценюка), сможем сделать те же дальние ракеты, восстановить энергетику с учётом рисков (или даже без учёта, просто восстановить - сегодня она работает на пределе и риски, что она в конце концов не выдержит, очень велики. Хотя fler пару месяцев назад писала, что с электроэнергией всё прекрасно. :) ).

Так что получить гарантии, конечно, было бы очень хорошо, но, по-моему, это не должно служить камнем преткновения для заключения мира.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 15 січ, 2026 13:39, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38291
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5384 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 15 січ, 2026 13:27

  andrijk777 написав:
  fler написав:Schmit, вам скільки разів пояснювали, що у всіх пропонованих Україні мирних планах НЕМАЄ ГАРАНТІЙ БЕЗПЕКИ? Тому погоджуватися на вихід з Донбасу чи з інших неокупованих територій - це шлях до втрати всієї країни. Чому ви не можете цього зрозуміти? Будапештський меморандум і вже 11+ років війни з рф вас нічого не навчили?

fler, вам скільки разів пояснювали, що ГАРАНТІЙ БЕЗПЕКИ НЕ ІСНУЄ?

Андрійко, про шо тоді мова?
"Лідери країн «Групи семи» під час щорічних зборів Всесвітнього економічного форуму у швейцарському Давосі (з 19 по 23 січня 2026) переконуватимуть президента США Дональда Трампа підтримати гарантії безпеки для України, пише Financial Times із посиланням на чотирьох високопосадовців, обізнаних із питанням."
https://www.ft.com/content/66bf563a-3c5 ... d480d5c763
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6070
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1214 раз.
Подякували: 1337 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 15 січ, 2026 13:56

  fler написав:
  andrijk777 написав:
  fler написав:Schmit, вам скільки разів пояснювали, що у всіх пропонованих Україні мирних планах НЕМАЄ ГАРАНТІЙ БЕЗПЕКИ? Тому погоджуватися на вихід з Донбасу чи з інших неокупованих територій - це шлях до втрати всієї країни. Чому ви не можете цього зрозуміти? Будапештський меморандум і вже 11+ років війни з рф вас нічого не навчили?

fler, вам скільки разів пояснювали, що ГАРАНТІЙ БЕЗПЕКИ НЕ ІСНУЄ?

Андрійко, про шо тоді мова?
"Лідери країн «Групи семи» під час щорічних зборів Всесвітнього економічного форуму у швейцарському Давосі (з 19 по 23 січня 2026) переконуватимуть президента США Дональда Трампа підтримати гарантії безпеки для України, пише Financial Times із посиланням на чотирьох високопосадовців, обізнаних із питанням."
https://www.ft.com/content/66bf563a-3c5 ... d480d5c763

Мене звати Андрій.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7258
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 15 січ, 2026 14:02

  ЛАД написав:Таких гарантий практически наверняка не будет.
Но мне интересно другое.

Заключить мир без таких гарантий плохо, а продолжать воевать без такого хорошо?
И сегодня не присылают своих солдат и не оголошують війну РФ.
Но мы относительно успешно воюем.

В случае мира у РФ будет возможность собраться с силами и подготовиться к новой войне.
Но и у нас будет такая же возможность. Мы сможем оборудовать оборонительные рубежи (и не забор Яценюка), сможем сделать те же дальние ракеты, восстановить энергетику с учётом рисков (или даже без учёта, просто восстановить - сегодня она работает на пределе и риски, что она в конце концов не выдержит, очень велики. Хотя fler пару месяцев назад писала, что с электроэнергией всё прекрасно. :) ).

Так что получить гарантии, конечно, было бы очень хорошо, но, по-моему, это не должно служить камнем преткновения для заключения мира.

Та це пояснюється дуже просто - такі як fler просто хочуть продовження війни. По тих чи іншим причинах їм це вигідно.
Відповідно під цю ціль підбираються аргументи/факти. Логічні аргументи проти неї не працюють бо логікою там і не пахне.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7258
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 16445164461644716448>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
35 189680
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 гру, 2025 21:53
SATAN
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 391197
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1095598
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (15425)
15.01.2026 14:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.