andrijk777 написав:
1) Тому що вона методично виступає за продовження війни без аргументів.
2) Тому що вона методично виступає за "ми прекрасно воюємо" з одноденними(тимчасовими, не фундаментальними) аргументами.
3) Тому що вона методично виступає за "в РФ все фігово" з тупими(примітивними) аргументами.
Андрійко сімсот сімдесят сьомий (саме так звучить ваш нік), мені шкода, що вас не можна притягнути до відповідальності за цей наклеп, але я вірю, що карма спрацює
Отже, щодо 1) на цьому форумі немає жодної людини, яка б хотіла продовження війни і немає відповідних постів, як би вам не хотілося зманіпулювати. Є люди, які виступають за капітуляцію і є люди, які проти неї.
2) Ми справді прекрасно воюємо, про це говорить весь світ і москалі підтверджують багато разів на різних щаблях, тому виступати за "ми прекрасно воюємо" звучить якось дивно. Якби ми погано воювали, то армія рф вже була б на кордонах ЄС.
3) Які ваші аргументи, що в рф все добре? Ось, наприклад, що пишуть кацапи про стан справ в рф:
Цели «СВО» достигнуты:
•Возродить НАТО
•Удвоить длину границы с НАТО
•Лишиться всех союзников
•Отдать США и ЕС $300+ млрд золотовалютных резервов
•Отдать США и ОПЕК рынки нефти и газа
•Получить бюджетный кризис
•Продавать нефть Китаю за треть цены
Потерять Венесуэлу, Сирию, влияние на Кавказе и в Африке..
•Стать вассалом Китая
Що з переліченого можна віднести до "все добре"?