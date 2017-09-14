В эксклюзивном интервью в Овальном кабинете в среду Трамп заявил, что президент России Владимир Путин готов завершить свою почти четырехлетнюю операцию по вторжению в Украину. По словам президента США, Зеленский был более сдержан.



«Я думаю, он готов заключить сделку», — сказал Трамп о российском президенте. «Я думаю, Украина менее готова к сделке».



На вопрос о том, почему переговоры под руководством США до сих пор не разрешили крупнейший сухопутный конфликт в Европе со времен Второй мировой войны, Трамп ответил: «Зеленский».

На вопрос о том, встретится ли он с Зеленским на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария, на следующей неделе, Трамп ответил утвердительно, но намекнул, что никаких конкретных планов пока нет.

«Если он будет там, — сказал Трамп. — Я буду там».



На вопрос о том, почему, по его мнению, Зеленский затягивает переговоры, Трамп не стал вдаваться в подробности, сказав лишь: «Я просто думаю, что ему, знаете ли, трудно дойти до цели».

Зеленский публично исключил любые территориальные уступки Москве, заявив, что Киев не имеет права по конституции страны уступать какие-либо земли.