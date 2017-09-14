Евросоюз снизит потолок цены на российскую нефть с 47,6 до 44,1 доллара за баррель, сообщил ЕС в своем официальном журнале в четверг, 15 января. Новый лимит вступит в силу с 1 февраля. Для контрактов, заключенных до этой даты, предусмотрен переходный период - операции по ним должны быть завершены не позднее 16 апреля.

По данным министерства экономического развития РФ, в декабре средняя цена российской нефти Urals упала до 39,18 доллара за баррель - впервые за пять лет.

Фактически цена нефти вернулась к уровням первого президентского срока Владимира Путина - 41,73 доллара за баррель в 2004 году - и остается почти на 20 долларов ниже уровня, заложенного в бюджет на 2026 год, который составляет 59 долларов за баррель.



По подсчетам Reuters, в январе-ноябре прошлого года федеральный бюджет России потерял каждый пятый рубль нефтегазовых доходов, а в декабре их падение ускорилось до 49 процентов в годовом выражении.



В бюджет текущего года министерство финансов заложило 8,9 трлн рублей нефтегазовых доходов. Однако при текущих ценах и скидках фактические поступления могут оказаться на 1,1-1,4 трлн рублей ниже плана, прогнозировал экономист Дмитрий Полевой.



Риски для финансовой устойчивости

По его оценке, дефицит бюджета, запланированный на уровне 1,6 процента ВВП, может вырасти до 2,5-2,7 процента ВВП. Для покрытия выпадающих доходов правительству, вероятно, придется использовать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ).



Ликвидные активы ФНБ сейчас составляют около 4,1 трлн рублей, чего, по оценке эксперта, может хватить на 1,5-2 года неблагоприятной конъюнктуры нефтяного рынка.



Россия законодательно запрещает поставки нефти по предельной цене, установленной ЕС. Евросоюз, в свою очередь, планирует полностью отказаться от импорта российской нефти к концу 2027 года. На данный момент основными ее покупателями в ЕС остаются Венгрия и Словакия .