1. Кто-то (не будем показывать пальцем) не страшится, а даже наоборот открыто приветствует снижение социально-экономического уровня государства. т.к. имеет крупную валютную котлету и внешние источники дохода, рассчитвая быть в итоге быть тут первым парнем на деревне.
Чи не кожен айтішник . Але скільки я їх знаю, у всіх різні погляди на війну, її продовження/не продовження і тд Тому мене улибає і викликає подив спроби ділити на якість групи/сорти чи то по наявності броні, чи по місцю перебування. Серед «івакуіровавшихся» повно і незламників, і зрадофілів. Серед «непридатних інвалідів» також, навіть у нас на форумі. Чи не тупня тоді ці шаблони?
Hotab я же в первом предложении написал что комбинация экономических, психологических,мировозренческих, интеллектуальных и моральных факторов не тупня, а попытка разобраться это ты экстраполируешь сразу на социальные группы целиком, я лишь подсветил возможную мотивацию части из них. среди бегунцов могут быть как те, так и эти т.к. группа непопулярная в народе, ты ее взял как пример почему среди них могут быть за форсированное завершение я же - почему они им может быть, мягко говоря, "не к спеху" как бы счет сравнялся
ЛАД написав:Риски для финансовой устойчивости По его оценке, дефицит бюджета, запланированный на уровне 1,6 процента ВВП, может вырасти до 2,5-2,7 процента ВВП. Для покрытия выпадающих доходов правительству, вероятно, придется использовать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Крах блізок, особєнно при дефбюджеті 2.5..2.7% ВВП
andrijk777 написав:fox767676 У мене був ще 4 пункт, якийсь чомусь видалили. Є люди, які скажемо так "не дуже розумні" і не вміють складати логічних ланцюжків. Таких я думаю дуже багато. Ось приклад: https://www.youtube.com/watch?v=REy55qURfG0&t=3235s Не треба дивитись усе відео, таймінг я вказав. Коментарі(для розумних людей) тут зайві.
комбинация экономических, психологических,мировозренческих, интеллектуальных и моральных факторов
І їх комбінацій так багато, що пробувати розібратись можна, але навряд вийде. Для багатьох людей «особисто вигідно» зовсім не на першому місці. А на першому почуття помсти , почуття справедливості. І навіть серед тих, хто безпосередньо там і ризикує , таких теж чимало . Ну і ясна справа серед тих хто «не там».
Тут люблять закидати «ага, ти хочеш продовжувати, але ж це не тобі страждати від війни!» А ті, хто це каже, страждальці? Чи точніше «більші страждальці»? (Ну за винятком коли це питання ставить діючий військовий)
Я теж вірю. Гарна позиція. Син контракт не підписав, чоловік інвалід, я - жінка, воюємо далі. Вважаю інвалідом тільки людей без кінцівок. Всі інші можуть бути якось задіяні.
.
а що тут странного? Нормальна позиція для жінки. Своїх під спідницю а там трава не рости... це природньо для жінки, думаєте мої не хотіли б що я вдома був? Інша справа, що ми жінкам дали право голосу і право голосу рівне чоловічому.
Тут нещодавно прийшли до простого висновку: можливість перехопити ціль, яка летить по твоїй території 100 і 1000 км зовсім різна. Кратно. Але Шміт прозівав цю розмову і не зрозумів, що за 3000 км ті фламінгі (навіть якщо вони є і стільки літають) перехоплять раз 10 . Як не ППО , так винищувачі. Навіщо їх впусту туди відправляти?