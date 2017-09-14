RSS
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 15:55

Schmit

Не перехопили.


Це якось заперечує мої слова?



не міг збрехати, правда ж? Чи міг? А


Звідки мені знати? Уяви не маю
А ви знаєте, так?
Hotab

 
Повідомлень: 17617
З нами з: 15.02.09
Подякував: 403 раз.
Подякували: 2560 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 16:00

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
Тобто, коррупція суттево не змінюється. +/-


В китаї з корупцією краще чи гірше порівняно з Україною?


Тобто, ти вже визнав, що зв"язку між розстрілами і зменьшенням корупції - немає
Розстрілюють, саджають, але рівень корупції тримається приблизно однаково
pesikot

 
Повідомлень: 13118
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 16:02

  pesikot написав:
  Banderlog написав:
  pesikot написав:
Тобто, коррупція суттево не змінюється. +/-


В китаї з корупцією краще чи гірше порівняно з Україною?


Тобто, ти вже визнав, що зв"язку між розстрілами і зменьшенням корупції - немає
Розстрілюють, саджають, але рівень корупції тримається приблизно однаково
ні не визнаю. Звязок є. В нас за корупцію випускають в ізраїль тому корупція вища ніж в китаї
Banderlog

 
Повідомлень: 4457
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 16:04

  andrijk777 написав:
  Hotab написав:andrijk777


То навіщо тоді ті фламінго взагалі?


Тобто якщо їх не пускають туди, де їх 100% перехоплять, то вони не треба взагалі? Я вірно зрозумів логіку?

Ок. А де їх "не 100% перехоплять"?
?

Відповідь треба в форматі координат? Чи яка очікується?

Чи ми зібрались з Зімбабве воювати?


«Ви» зібрались воювати? Вперше чую.
Hotab

 
Повідомлень: 17617
З нами з: 15.02.09
Подякував: 403 раз.
Подякували: 2560 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 16:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Тобто якщо їх не пускають туди, де їх 100% перехоплять, то вони не треба взагалі? Я вірно зрозумів логіку?
З піхотою так само треба? Відправити на штурм туди, де їх точно всіх зразу вбʼють? (Ну типу «а нащо вони тоді треба»)

Давайте, будемо відверті. З Фламінго дали штангу. Ракета є.
Але ні характеристики ракети, ні темпи виробництва не відповідають байкам, які розповідав припиздент.
sashaqbl

 
Повідомлень: 2524
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 16:08

  Hotab написав:Schmit

Не перехопили.


Це якось заперечує мої слова?

Напевно ні, хоча якщо подумати...


  Hotab написав:Schmit

не міг збрехати, правда ж? Чи міг? А


Звідки мені знати? Уяви не маю
А ви знаєте, так?

Хто вірить в перемогу, зобов'язаний вірити "верховному головнокомандувачу", інакше - зрада.
Schmit
 
Повідомлень: 5370
З нами з: 08.09.09
Подякував: 83 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 16:14

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
  Banderlog написав:В китаї з корупцією краще чи гірше порівняно з Україною?


Тобто, ти вже визнав, що зв"язку між розстрілами і зменьшенням корупції - немає
Розстрілюють, саджають, але рівень корупції тримається приблизно однаково
ні не визнаю. Звязок є. В нас за корупцію випускають в ізраїль тому корупція вища ніж в китаї

>>> і зменьшенням корупції - немає
Откуда такой странный вывод? :shock: - для того, что бы это утверждать - нужно сначала отменить "вышку" за коррупцию - и убедиться, что индекс будет расти...
_hunter
 
Повідомлень: 11283
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 493 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 16:22

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
Тобто, коррупція суттево не змінюється. +/-


В китаї з корупцією краще чи гірше порівняно з Україною?

расстреливают постоянно , но где они а где мы?
Vadim_

 
Повідомлень: 4500
З нами з: 23.05.14
Подякував: 641 раз.
Подякували: 525 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 16:26

  Hotab написав:
  andrijk777 написав:
  Hotab написав:andrijk777
То навіщо тоді ті фламінго взагалі?
Тобто якщо їх не пускають туди, де їх 100% перехоплять, то вони не треба взагалі? Я вірно зрозумів логіку?

Ок. А де їх "не 100% перехоплять"?
?

Відповідь треба в форматі координат? Чи яка очікується?

Чи ми зібрались з Зімбабве воювати?


«Ви» зібрались воювати? Вперше чую.

Ну що ви дурачка включаєте?
Є ракета Фламінго(дальність 3000км). Виявляється по Єлабузі(1200км) бити не можна "бо 100% перехоплять". А куди можна? Москва, Петербург, нафтові заводи/термінали - виходить також 100% перехоплять.
На Ямалі є газовий хаб. Туди можна, чи 100% перехоплять?
То який зміст з цієї ракети на 3000км, якщо її 100% перехоплюють?

Ми воюємо проти РФ, "Ви" напевно проти Зімбабве, Зімбабве точно не перехопить нашої Фламінго.
andrijk777

 
Повідомлень: 7271
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 16:36

  sashaqbl написав:
  prodigy написав:без світла так, а без опалення?
коли немає опалення і температура в приміщенні буде падати кожного дня на 2-3 градуси,
тобто через два тижні буде десь 0-3с
навіть при +16с спати буде дуже проблематично, а для дітей навіть +17с критично

Практика показує, що можна спати при -10, нормально утеплившися. В приміщені, де є люди, температура сильно нижче нуля не впаде, максимум -1 або -2, і то при доволі сильних морозах надворі. А в нормальних багатоквартирних бужинках буде триматися 5-7 градусів. А це не критичні умови навіть для новонароджених.
Невже так важко перевірити істиність своїх припущень?
Опалювальний сезон в Україні починається, коли
середньодобова температура повітря тримається нижче +8°C протягом трьох діб поспіль, згідно з Постановою Кабміну № 630,
Нормальна температура в приміщенні це 18-22 градуси
Отже
При різниці між номальною в приміщенні і зовнішньою більше 10-14 градусів - вмикається опалення.
Виходить що життєдіяльність людини в приміщені піднімає температуру приміщення максимум на 14 градусів ..
Звідси висновок
При мінус 12 зовні - в приміщенні буде НУЛЬ
При мінус 25 зовні - в приміщенні буде мінус 13
budivelnik

 
Повідомлень: 27755
З нами з: 15.01.09
Подякував: 294 раз.
Подякували: 3001 раз.
 
Профіль
 
1
1
