Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Галузі економіки
/
Готуємося до найгіршого,
сподіваємося на краще

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 176177178179
Повідомлення Додано: Вів 20 січ, 2026 04:48

  Striker написав:
  Hotab написав:Інд.плита, мікрохвильовка, чайник
Це окрім світла, холодоса , роутера

Зрозумів. А газу немає взагалі? Без плити і чайника було б в 2 рази менше споживання, мабуть. Я вже закинув електрочайник і користуюсь тільки звичайним на газу десь 3 тижні як.

Е/чайник 2кВт, але працює за добу 2-3 хвилини. Це 100 ватгод. Не суттєво.
Так, газ сумарно може і 0.5 кВтгод зекономив би. Це 10%від С. Наче і суттєво, але сильно в мінус від комфорту.
Мабуть дістану з заначки туристичну 5л газову (заправлена) , якщо побачу різке погіршення стану енергетики (ви розумієте про що я), і перспективу піти в блекаут на добу +. Поки що добиваю батарею до 20% щоразу і рівень комфорту майже як без вимкнення.
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 17656
З нами з: 15.02.09
Подякував: 403 раз.
Подякували: 2561 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
Повідомлення Додано: Вів 20 січ, 2026 08:29

Київ БЕЗ ЦЕНЗУРИ | Світло | Графіки:
😭Лівий берег повністю без світла…

Лівий берег - також холодна вода відсутня
это правда? Потому что про Ирпень в тг много звиздежа пишут
Сутки+ без отключения.

Зображення
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31279
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2533 раз.
Подякували: 3515 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: Вів 20 січ, 2026 08:42

  Wirująświatła написав:
Київ БЕЗ ЦЕНЗУРИ | Світло | Графіки:
😭Лівий берег повністю без світла…

Лівий берег - також холодна вода відсутня
это правда? Потому что про Ирпень в тг много звиздежа пишут
Сутки+ без отключения.

Зображення

5+ тисяч будинків без тепла (вчора було лише 16)
Мабуть якась ТЕЦ знов
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 17656
З нами з: 15.02.09
Подякував: 403 раз.
Подякували: 2561 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
Повідомлення Додано: Вів 20 січ, 2026 12:43

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Які країни надали енергетичну допомогу Україні: понад 15 країн
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5314
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1181 раз.
Подякували: 2082 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 20 січ, 2026 22:43

копеечные и относительно полезные советы


### Выживание в Арктике: Основные принципы и советы

Выживание в Арктике — это борьба с экстремальным холодом, ветром, отсутствием пищи и изоляцией. Температуры могут опускаться до -50°C и ниже, а полярная ночь длится месяцами. Основные угрозы: гипотермия, обморожение, обезвоживание и голод. Вот ключевые стратегии на основе рекомендаций экспертов и историй выживших.

#### 1. **Подготовка и одежда**
- Носите многослойную одежду: базовый слой для отвода влаги (шерсть или синтетика), изоляционный (флис или пух) и внешний (ветро- и водонепроницаемый, как Gore-Tex). Избегайте хлопка — он удерживает влагу и замораживает.
- Защищайте конечности: перчатки, шапка, балаклава и тёплые ботинки с шерстяными носками. Потеря тепла через голову может достигать 40%.
- Пример: Инуиты используют шкуры оленя или тюленя для изоляции — жир и мех сохраняют тепло.




#### 2. **Укрытие**
- Постройте снежное укрытие: иглу из снежных блоков (спиральная форма с куполом) поднимает температуру внутри до +16°C от тепла тела. Альтернатива — снежная пещера или траншея с крышей из снега.
- В лесной зоне используйте lean-to: каркас из веток, покрытый снегом или еловыми лапами, с костром спереди.
- Пример: В историях выживания, как у Ады Блэкджек (1921–1923), укрытие из снега и шкур было ключом к спасению.




#### 3. **Питание и гидратация**
- Потребляйте 3000–5000 калорий в день, с акцентом на жиры (75%): тюленье мясо, рыба или оленина. Избегайте "кроличьего голодания" — дефицита жиров от чистого белка.
- Пейте много: таяйте снег (не ешьте его напрямую, чтобы избежать гипотермии). Обезвоживание в холоде незаметно, но критично.
- Пример: В арктических экспедициях, как у Дугласа Моусона, жирная диета спасала от истощения.

#### 4. **Защита от элементов и опасности**
- Избегайте ветра: он усиливает холод (wind chill)
- Охотитесь и ловите: используйте ловушки для зайцев, рыбалку или ружьё для медведей (но только для защиты).
- Ментальная стойкость: поддерживайте активность, юмор и социальные связи (если не один). Истории выживших подчёркивают роль воли.
- Пример: В видео о выживании в снежном укрытии показывают, как активность и огонь помогают пережить метель.

Выживание зависит от подготовки: возьмите нож, спички, компас и знания. В реальности шансы повышаются с командой и экипировкой.


крч шкуры оленя или тюленя, Охотитесь и ловите: используйте ловушки для зайцев
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31279
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2533 раз.
Подякували: 3515 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: Вів 20 січ, 2026 23:13

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

Wirująświatła написав:копеечные и относительно полезные советы


### Выживание в Арктике: Основные принципы и советы

Выживание в Арктике — это борьба с экстремальным холодом, ветром, отсутствием пищи и изоляцией. Температуры могут опускаться до -50°C и ниже, а полярная ночь длится месяцами. Основные угрозы: гипотермия, обморожение, обезвоживание и голод. Вот ключевые стратегии на основе рекомендаций экспертов и историй выживших.

#### 1. **Подготовка и одежда**
- Носите многослойную одежду: базовый слой для отвода влаги (шерсть или синтетика), изоляционный (флис или пух) и внешний (ветро- и водонепроницаемый, как Gore-Tex). Избегайте хлопка — он удерживает влагу и замораживает.
- Защищайте конечности: перчатки, шапка, балаклава и тёплые ботинки с шерстяными носками. Потеря тепла через голову может достигать 40%.
- Пример: Инуиты используют шкуры оленя или тюленя для изоляции — жир и мех сохраняют тепло.




#### 2. **Укрытие**
- Постройте снежное укрытие: иглу из снежных блоков (спиральная форма с куполом) поднимает температуру внутри до +16°C от тепла тела. Альтернатива — снежная пещера или траншея с крышей из снега.
- В лесной зоне используйте lean-to: каркас из веток, покрытый снегом или еловыми лапами, с костром спереди.
- Пример: В историях выживания, как у Ады Блэкджек (1921–1923), укрытие из снега и шкур было ключом к спасению.




#### 3. **Питание и гидратация**
- Потребляйте 3000–5000 калорий в день, с акцентом на жиры (75%): тюленье мясо, рыба или оленина. Избегайте "кроличьего голодания" — дефицита жиров от чистого белка.
- Пейте много: таяйте снег (не ешьте его напрямую, чтобы избежать гипотермии). Обезвоживание в холоде незаметно, но критично.
- Пример: В арктических экспедициях, как у Дугласа Моусона, жирная диета спасала от истощения.

#### 4. **Защита от элементов и опасности**
- Избегайте ветра: он усиливает холод (wind chill)
- Охотитесь и ловите: используйте ловушки для зайцев, рыбалку или ружьё для медведей (но только для защиты).
- Ментальная стойкость: поддерживайте активность, юмор и социальные связи (если не один). Истории выживших подчёркивают роль воли.
- Пример: В видео о выживании в снежном укрытии показывают, как активность и огонь помогают пережить метель.

Выживание зависит от подготовки: возьмите нож, спички, компас и знания. В реальности шансы повышаются с командой и экипировкой.


крч шкуры оленя или тюленя, Охотитесь и ловите: используйте ловушки для зайцев
Бігом в декатлон)
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 37239
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1500 раз.
Подякували: 8289 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Вів 20 січ, 2026 23:39

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

  Wirująświatła написав:относительно полезные советы

Относительно. Печку из консервных банок, чтобы работала, может кто и умеет делать, но я пока толковых не встречал. Те, которые с вентилятором на батарейках, неплохи, но только пока он дует. Если нет, то экспериментом проверено, что даже двух здоровых лбов, машущих ковриками, не хватает, чтобы в этой банке что-то горело. С другой стороны, пока машут, они сами согреваются, поэтому цель согреться такая печка всё же выполняет 8)

С закупориванием нужно не переборщить. Задохнуться, пусть и в тепле - это так себе цель. И во всех воспоминаниях тех, кому случалось залезать в иглу, первым делом написано, что тепло, но кислорода йок, зато амбре дикое.

Так что все в киевский общественный транспорт ставить ловушки на зайцев!
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6507
З нами з: 23.03.18
Подякував: 97 раз.
Подякували: 792 раз.
 
Профіль
 
3
8
1
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 04:39

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

🟢 04:09 Світло з'явилося
🕓 Його не було 19год 40хв
Домашня батарея 20% (їжа була вже на газовій ) , батарея вода +ліфт впала до 2% (на щастя піднялась і набирає). Вранці будуть «втикони» за безконтрольність і невірні налаштування cut off
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 17656
З нами з: 15.02.09
Подякував: 403 раз.
Подякували: 2561 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 06:32

В Ирпене когда отключения в т.ч. падает моб.связь.
Зображення

Если чё ни скорую ни пожарных на одной палке не вызовешь

Так же графики перестали соответствовать реальности. Впечатление что их рисует бот для поддержания боевого духа.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31279
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2533 раз.
Подякували: 3515 раз.
 
Профіль
 
2
3
