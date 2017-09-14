RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 17:23

❗️Я вважаю, що ми дуже близькі до того, щоб все закінчилося, — Зеленський
Xenon
 
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 17:28

+16

  andrijk777 написав:
  prodigy написав:budivelnik

ЛАД каже спить при +16С (голяка), Саша-що 5-7с в кімнаті для немовлят не критично( якій рівень має бути критичним-100 зі 100 замерзнуть, а якщо 50 зі 100 , то не критично)

років 5 тому нормально спав при +17с (інколи +16с) в спальні, але у термобілізні під важкою ковдрою

цього місяця , коли не було енергії(і опалення), дві доби спав при +16с (це не сон, коли спиш по 60-70хвилин, потім 15 хвилин рухаєшся щоб зігрітися

для мене межа 18С( на дві-три години можна і при 17,0с )

При 16-17 нормально спати навіть без термобілизни.
Але перебувати(наприклад сидіти за компом) в кімнаті при такій температурі - це вже холодно. Треба або 19+ або тепло одіватись.

Спати можна і при набагато нижчих температурах.
А от скажімо, при +16 працювати за компом, то не тільки пальці на ногах коцюбіють (хіба що валянки рятують), а й на руках, і рукавиці з вирізаними отворами під подушечки пальців не рятують.
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 18:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ще раз здійснилося пророцтво про СТУК залізних КОПИТ

Народний депутат України 8-го скликання Віталій Купрій оприлюднив ім’я парламентарія, який свідчив проти Юлії Тимошенко. За словами Купрія, ним став Ігор Копитін, член фракції «Слуга народу».
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 18:12

  flyman написав:
  andrijk777 написав:При 16-17 нормально спати навіть без термобілизни.
Але перебувати(наприклад сидіти за компом) в кімнаті при такій температурі - це вже холодно. Треба або 19+ або тепло одіватись.

Спати можна і при набагато нижчих температурах.
А от скажімо, при +16 працювати за компом, то не тільки пальці на ногах коцюбіють (хіба що валянки рятують), а й на руках, і рукавиці з вирізаними отворами під подушечки пальців не рятують.

китайцы перчатки с электроподогревом давно выпускают... Но не менее давно придуманы и дизельные обогреватели для гаражей - главное вентиляцию обеспечить...
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 18:28

  fox767676 написав:Ще раз здійснилося пророцтво про СТУК залізних КОПИТ

Народний депутат України 8-го скликання Віталій Купрій оприлюднив ім’я парламентарія, який свідчив проти Юлії Тимошенко. За словами Купрія, ним став Ігор Копитін, член фракції «Слуга народу».

Але замість стуку залізних копит, маємо звук дряпання рогів об стелю )
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 18:40

Юля + Вітя

  fox767676 написав:Ще раз здійснилося пророцтво про СТУК залізних КОПИТ

Народний депутат України 8-го скликання Віталій Купрій оприлюднив ім’я парламентарія, який свідчив проти Юлії Тимошенко. За словами Купрія, ним став Ігор Копитін, член фракції «Слуга народу».

іти проти Юлі... Вітя розкаже
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 18:42

досвіду сидячої роботи за ПК

  _hunter написав:
  flyman написав:
  andrijk777 написав:При 16-17 нормально спати навіть без термобілизни.
Але перебувати(наприклад сидіти за компом) в кімнаті при такій температурі - це вже холодно. Треба або 19+ або тепло одіватись.

Спати можна і при набагато нижчих температурах.
А от скажімо, при +16 працювати за компом, то не тільки пальці на ногах коцюбіють (хіба що валянки рятують), а й на руках, і рукавиці з вирізаними отворами під подушечки пальців не рятують.

китайцы перчатки с электроподогревом давно выпускают... Но не менее давно придуманы и дизельные обогреватели для гаражей - главное вентиляцию обеспечить...

так не тільки ж пальці, за півгодини дубієш, що не зігнутись/розігнутись, видно ти не маєш досвіду сидячої роботи за ПК при низьких температурах
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 18:44

  fox767676 написав:Ще раз здійснилося пророцтво про СТУК залізних КОПИТ

Народний депутат України 8-го скликання Віталій Купрій оприлюднив ім’я парламентарія, який свідчив проти Юлії Тимошенко. За словами Купрія, ним став Ігор Копитін, член фракції «Слуга народу».

Юля рішила погратись в апазіцію :lol: нічо посидить подумає як ставити трампу палки в кольоса. Перед виборами воно їй тільки на пользу. :lol: копитіна ж скоріш за все фсб забаранить. :wink:
копита стукають.
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 18:49

Тимошенко чіпати не варто.
Кучма садив Юлю - одержав Майдан
Яник садив Юлю - одержав Майдан
Тепер Зе садить Юлю :D :D :D
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 18:49

  Banderlog написав:
  fox767676 написав:Ще раз здійснилося пророцтво про СТУК залізних КОПИТ

Народний депутат України 8-го скликання Віталій Купрій оприлюднив ім’я парламентарія, який свідчив проти Юлії Тимошенко. За словами Купрія, ним став Ігор Копитін, член фракції «Слуга народу».

Юля рішила погратись в апазіцію :lol: нічо посидить подумає як ставити трампу палки в кольоса.

З тобою все значно гірше ...

Ще нещодавно ти писав, як Трамп надає перевагу Юлі, в спікерки її задвигав

У тебе якась дивна альтернативна реальність, мабуть кагору забагато випив ))

Принаймі я так хочу думати, бо на тверезу голову, в таку конспірологію, вірити неможливо )
