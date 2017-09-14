|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: П'ят 16 січ, 2026 18:51
andrijk777 написав:
Тимошенко чіпати не варто.
Кучма садив Юлю - одержав Майдан
Яник садив Юлю - одержав Майдан
Тепер Зе садить Юлю
Ще один, альтернативно розумний )
Як за Юлю почали топити )
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 13123
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: П'ят 16 січ, 2026 18:51
Гадаю буде Велика Амністія по завершенню війни крім явних диверсантів яких обміняють
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 5100
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 426 раз.
- Подякували: 214 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 16 січ, 2026 18:57
flyman написав: _hunter написав: flyman написав:
Спати можна і при набагато нижчих температурах.
А от скажімо, при +16 працювати за компом, то не тільки пальці на ногах коцюбіють (хіба що валянки рятують), а й на руках, і рукавиці з вирізаними отворами під подушечки пальців не рятують.
китайцы перчатки с электроподогревом давно выпускают... Но не менее давно придуманы и дизельные обогреватели для гаражей - главное вентиляцию обеспечить...
так не тільки ж пальці, за півгодини дубієш, що не зігнутись/розігнутись, видно ти не маєш досвіду сидячої роботи за ПК при низьких температурах
Так электро-пледы еще моя бабушка покупала...
Но да - проблему лучше решать радикально: Webasto. Благо они стоят какие-то смешные $100 за 5 кВт.
Опыт да - решил не получать...
Востаннє редагувалось _hunter
в П'ят 16 січ, 2026 18:58, всього редагувалось 1 раз.
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 11285
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 493 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: П'ят 16 січ, 2026 18:58
pesikot написав: Banderlog написав:
Юля рішила погратись в апазіцію
нічо посидить подумає як ставити трампу палки в кольоса.
З тобою все значно гірше ...
Ще нещодавно ти писав, як Трамп надає перевагу Юлі, в спікерки її задвигав
У тебе якась дивна альтернативна реальність, мабуть кагору забагато випив ))
Принаймі я так хочу думати, бо на тверезу голову, в таку конспірологію, вірити неможливо )
трамп задвигав її, но вона хоче бути царіцой морськой а не спікером (халіфом на час). Ото її по носу і щолкнули, ібо нєфіг Людям в компот гадить.
Ну але й пес з нею з убогою старушкою.
Тут назрівають інтересніші події.
Як там потужний черчіль? визнав трампові претензії на гренландію? Чи підтримує бл -ку данію?
трамп обіцяє всякому хто так зробить впєндюрить санкції по самі помідори
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 4460
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 123 раз.
- Подякували: 112 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: П'ят 16 січ, 2026 19:00
Banderlog написав: fox767676 написав:
Ще раз здійснилося пророцтво про СТУК залізних КОПИТ
Народний депутат України 8-го скликання Віталій Купрій оприлюднив ім’я парламентарія, який свідчив проти Юлії Тимошенко. За словами Купрія, ним став Ігор Копитін, член фракції «Слуга народу».
Юля рішила погратись в апазіцію
нічо посидить подумає як ставити трампу палки в кольоса. Перед виборами воно їй тільки на пользу.
копитіна ж скоріш за все фсб забаранить.
копита стукають.
Не Юля "вирішила погратися", а діти вирішили влаштувати перемогу косатої.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 42110
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1625 раз.
- Подякували: 2873 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
Додано: П'ят 16 січ, 2026 19:02
andrijk777 написав:
Тимошенко чіпати не варто.
Кучма садив Юлю - одержав Майдан
Яник садив Юлю - одержав Майдан
Тепер Зе садить Юлю
Сама [тільки] цвіть, а ягідок ждіть.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 42110
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1625 раз.
- Подякували: 2873 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
Додано: П'ят 16 січ, 2026 19:04
fox767676 написав:
Гадаю буде Велика Амністія по завершенню війни крім явних диверсантів яких обміняють
Не буде амністії, всі хто крисятнічав гроші трампа сяде.
Це кому повезе, кого подєльніки до того в бетон не залиють. Як павуки в банці метушиться ця нечисть. Марко Рубіо нікому з них спуску не дасть.
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 4460
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 123 раз.
- Подякували: 112 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: П'ят 16 січ, 2026 19:08
_hunter написав: flyman написав: _hunter написав:
китайцы перчатки с электроподогревом давно выпускают... Но не менее давно придуманы и дизельные обогреватели для гаражей - главное вентиляцию обеспечить...
так не тільки ж пальці, за півгодини дубієш, що не зігнутись/розігнутись, видно ти не маєш досвіду сидячої роботи за ПК при низьких температурах
Так электро-пледы еще моя бабушка покупала...
Но да - проблему лучше решать радикально: Webasto. Благо они стоят какие-то смешные $100 за 5 кВт.
Опыт да - решил не получать...
А я отримував на заводі ВПК в кінці 90х, коли в цеху з станками ЧПК така ж температура як і за бортом.
Заходиш в комірку, вмикаєш ел. нагрівач, прогріваєш повітря в приміщення до плюса (при мінусі Цельсіусів ПК із Віндовс 95 не стартував)
п.с.
зараз набіжить нетойвосний з вимогою в бюджетну сісю повернути з.п. яку не виплачували
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 42110
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1625 раз.
- Подякували: 2873 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
Додано: П'ят 16 січ, 2026 19:10
Banderlog написав:
Не буде амністії, всі хто крисятнічав гроші трампа сяде.
І обзивав рижим козлом )
В Гуантанамо. На бєзчєловечні тортури і медичні експерименти у дусі доктора менгелє.
Ксероксу і Гордону приготуватися.
Але Юлі все пробачать, вона наче не при ділах. синці загояться , зуби поміняють, волосся та ногті відростуть. буде як новенька лялечка, краще за попередню
Востаннє редагувалось fox767676
в П'ят 16 січ, 2026 19:12, всього редагувалось 1 раз.
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 5100
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 426 раз.
- Подякували: 214 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 16 січ, 2026 19:11
Banderlog написав: pesikot написав: Banderlog написав:
Юля рішила погратись в апазіцію
нічо посидить подумає як ставити трампу палки в кольоса.
З тобою все значно гірше ...
Ще нещодавно ти писав, як Трамп надає перевагу Юлі, в спікерки її задвигав
У тебе якась дивна альтернативна реальність, мабуть кагору забагато випив ))
Принаймі я так хочу думати, бо на тверезу голову, в таку конспірологію, вірити неможливо )
трамп задвигав її, но вона хоче бути царіцой морськой а не спікером (халіфом на час). Ото її по носу і щолкнули, ібо нєфіг Людям в компот гадить.
Мені цікаво, з якої інфо-помийкі ти це читаєшь ?
Онуфрій ? Кагор ? РПЦ ? )
Banderlog написав:
Як там потужний черчіль? визнав трампові претензії на гренландію? Чи підтримує бл -ку данію?
трамп обіцяє всякому хто так зробить впєндюрить санкції по самі помідори
Трамп і війну обіцяв за 24 години завершити
Так і що ? ))
Нехай Трамп своєму улюбленому Путіну, хоч щось впендюрить, а то все Трамп леститься до Путіна, леститься, а той його ігнорує )
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 13123
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|35
|190199
|
Суб 20 гру, 2025 21:53
SATAN
|
|1493
|391812
|
|
|6076
|1096364
|
|