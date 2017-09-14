RSS
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 19:15

  Banderlog написав:
  fox767676 написав:Гадаю буде Велика Амністія по завершенню війни крім явних диверсантів яких обміняють

Не буде амністії, всі хто крисятнічав гроші трампа сяде.

Це які гроші Трампа ?
Він особисто щось надавав ? так ні

Фінансової допомоги від США теж немає
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 19:29

  andrijk777 написав:
  prodigy написав:budivelnik

ЛАД каже спить при +16С (голяка), Саша-що 5-7с в кімнаті для немовлят не критично( якій рівень має бути критичним-100 зі 100 замерзнуть, а якщо 50 зі 100 , то не критично)

років 5 тому нормально спав при +17с (інколи +16с) в спальні, але у термобілізні під важкою ковдрою

цього місяця , коли не було енергії(і опалення), дві доби спав при +16с (це не сон, коли спиш по 60-70хвилин, потім 15 хвилин рухаєшся щоб зігрітися

для мене межа 18С( на дві-три години можна і при 17,0с )

При 16-17 нормально спати навіть без термобілизни.
Але перебувати(наприклад сидіти за компом) в кімнаті при такій температурі - це вже холодно. Треба або 19+ або тепло одіватись.

Верно.
16-17 для сна без одежды под одеялом (у меня совсем не особо тяжёлое - бамбуковое, да ещё жена как то додумалась постирать и оно свалялось) вполне нормально.
В комнате 18-19 нормально, когда что-то делаешь и двигаешься. Если долго сидишь, то, конечно, холодно, надо тепло одеваться.

P.s. "Запасов сала" у меня нет. Вес 70-71 при росте 170.
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 19:32

  pesikot написав:
  Banderlog написав:
  fox767676 написав:Гадаю буде Велика Амністія по завершенню війни крім явних диверсантів яких обміняють

Не буде амністії, всі хто крисятнічав гроші трампа сяде.

Це які гроші Трампа ?
Він особисто щось надавав ? так ні

Фінансової допомоги від США теж немає


Побачиш які гроші трампа
чи Ви думали що він не прийде за своїми грошима? :lol: копита стукають. Фінансової допомоги далі сподівались? Думали гроші будуть текти безкінечно?
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 19:41

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
  Banderlog написав:[
...........
Не буде амністії, всі хто крисятнічав гроші трампа сяде.

Це які гроші Трампа ?
Він особисто щось надавав ? так ні

Фінансової допомоги від США теж немає


Побачиш які гроші трампа
чи Ви думали що він не прийде за своїми грошима? :lol: копита стукають. Фінансової допомоги далі сподівались? Думали гроші будуть текти безкінечно?

Интересно девки пляшут!
Оказывается, США нам ничего не давали?!
Сейчас, действительно, перестали.
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 19:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Нормальна температура в приміщенні це 18-22 градуси
Отже
При різниці між номальною в приміщенні і зовнішньою більше 10-14 градусів - вмикається опалення.
Виходить що життєдіяльність людини в приміщені піднімає температуру приміщення максимум на 14 градусів ..
Звідси висновок
При мінус 12 зовні - в приміщенні буде НУЛЬ
При мінус 25 зовні - в приміщенні буде мінус 13

Я говорив про критичні умови, а не комфортні.
Не знаю, наскільки ви будівельник, але я зі студентських часів памятаю(перевіряв на практиці), що при -25 ззовні, в НАМЕТІ -5, а при -10 ззовні - в наметі 0.
Ви у ваших лінійних розрахунках провтикуєте деякі моменти: джерела тепла у вигляді кількох тушок, те, що тепловтрата знижуєтся при зменшенні різниці температур і те, що тепловіддача тушки зростає при зниженні зовнішньої температури.
Ще теперішній досвід показує, що в норі можна лежати при -10 доволі довго, без обморожень і навіть не простудившить.
Щодо немовлят - полярні народи живуть в іглу, де температури близько нуля. І немовлята в них здебільшого виживають. Це теж факт.
Тому я не бачу особливих проблем пожити пару тижнів без опалення і електроенергії, в кого її немає. Ви не помрете.
  Banderlog написав:
  pesikot написав:
  Banderlog написав:Не буде амністії, всі хто крисятнічав гроші трампа сяде.

Це які гроші Трампа ?
Він особисто щось надавав ? так ні

Фінансової допомоги від США теж немає


Побачиш які гроші трампа
чи Ви думали що він не прийде за своїми грошима? :lol: копита стукають. Фінансової допомоги далі сподівались? Думали гроші будуть текти безкінечно?



Трамп ніяких своїх грошей не надавав
Чи попередні бюджети США - це вже гроші Трампа ?
  sashaqbl написав:Тому я не бачу особливих проблем пожити пару тижнів без опалення і електроенергії, в кого її немає. Ви не помрете.

Просте питання - твої рідні живуть зараз без опалення ?
Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:Не знаю, наскільки ви будівельник, але я зі студентських часів памятаю(перевіряв на практиці), що при -25 ззовні, в НАМЕТІ -5, а при -10 ззовні - в наметі 0.
1 Не знаю наскільки ви військовий, але в наметі практично по центру завжди стояла буржуйка, яку хтось підтримував в робочому стані...
Плюс в наметі під час сну на 16 м2 знаходиться мінімум 15 осіб ( в мене бувало що й 25) , а кожна людина це такий собі теплогенератор , в той час коли в квартирі розміром 50м2 по статистиці 2-3 особи.
2 Я також не бачу великої проблеми щоб 25-45 річний здоровий мужик пару днів/тижнів просидів в холодному приміщенні під час війни , тим більше є пункти де можна переночувати і там мінімум +14...
Але я НІКОМУ цього не бажаю.
  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:
  prodigy написав:budivelnik

ЛАД каже спить при +16С (голяка), Саша-що 5-7с в кімнаті для немовлят не критично( якій рівень має бути критичним-100 зі 100 замерзнуть, а якщо 50 зі 100 , то не критично)

років 5 тому нормально спав при +17с (інколи +16с) в спальні, але у термобілізні під важкою ковдрою

цього місяця , коли не було енергії(і опалення), дві доби спав при +16с (це не сон, коли спиш по 60-70хвилин, потім 15 хвилин рухаєшся щоб зігрітися

для мене межа 18С( на дві-три години можна і при 17,0с )

При 16-17 нормально спати навіть без термобілизни.
Але перебувати(наприклад сидіти за компом) в кімнаті при такій температурі - це вже холодно. Треба або 19+ або тепло одіватись.

Верно.
16-17 для сна без одежды под одеялом (у меня совсем не особо тяжёлое - бамбуковое, да ещё жена как то додумалась постирать и оно свалялось) вполне нормально.
В комнате 18-19 нормально, когда что-то делаешь и двигаешься. Если долго сидишь, то, конечно, холодно, надо тепло одеваться.

P.s. "Запасов сала" у меня нет. Вес 70-71 при росте 170.

В одній з країн ЄС, де я колись працював, нормальна температура в спальні +17C...+18C Для місцевих нормально, але мені було холодно, доводилось спать в одязі. Причому в офісі була нормальна температура, скільки- точно не знаю, але більше +20С.
  pesikot написав:
  Banderlog написав:
Трамп ніяких своїх грошей не надавав
Чи попередні бюджети США - це вже гроші Трампа ?


То нехай приходить, )

Да, попередні гроші які дав байден, це вже гроші трампа. Рівно рік.
І тіки до соросят тіпа тебе і наєма досі не дійшло. То шо там з гренландією? Отдає її черчіль разом з шоколадним?) Чи надо референдум?
