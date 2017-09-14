путин опутал путану
|
|
|
Додано: П'ят 16 січ, 2026 23:12
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 16 січ, 2026 23:15
Re: Напад росії і білорусі на Україну
ненавидели "рыжего" Кучму по тем же фсб-шным метоличкам, что сейчас Трампа
никакой вариативности стиля
Додано: П'ят 16 січ, 2026 23:18
Саудовские правители тоже защищают "громадян від спокус Заходу" и тоже "мільярди заробляють", но это не мешает их громадянам жити багато.
Иранский шах как раз поддерживал "спокуси Заходу", тем не менее его свергли. Может не надо так примитивизировать?
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 16 січ, 2026 23:24, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 16 січ, 2026 23:21
Неплохо.
но на нас это не повлияет.Пригожин играл большую роль чем этот чурбан, и где он сейчас?
Вы лучше скажите чего Трамп остановил демонтаж?
Додано: П'ят 16 січ, 2026 23:35
Re: Напад росії і білорусі на Україну
надо духовно расти
мятеж пригожина кстати произошел на 100й день моего "поста"
девочки позвонили на радостях что путлеру уже капут и все сорвалось
Вы кстати тоже, в марте ввели в мое поле зрения на этой ветке Ганула, о котором я ни слом ни духом был, изучил его "деяния" , вскипел разум возмущенный, а на след день его бац и нету.
Трамп остановил демонтаж потому что нормальные люди не готовы, нет замены.
На фоне нынешних халамидников и Юля - повивальная бабка украинской демократии.
Задача не имеет линейного решения
Не нашел вашего сообщения про Ганула, навернеое потерли, когда речь идет о подобной мерзости без цензуры трудно.
но помню что был взбешен активизмом
вот мое сообщение по поводу другого активиста 10:19
viewtopic.php?p=5835840#p5835840
а в 10:30 элиминировали ганула
нельзя систематически унижать людей
возвышая свои символы веры над другими
ни кадыровым, ни ганулам, ни Слабоспицьким
если непредвзято
Востаннє редагувалось fox767676 в П'ят 16 січ, 2026 23:59, всього редагувалось 2 разів.
Додано: П'ят 16 січ, 2026 23:57
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|