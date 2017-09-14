buratinyo написав:необоснованные обвинения в подставном убийстве журналиста, масштабные акции "Кучма геть!" с обвинениями в экономических проблемах в стране и это в период бурного экономического роста, сравнимого по уровню с китайским!!! Да кремлю пох.... ФСБ в таких операциях не сильно заморачивается в логике подобных акций для украинцев.
ненавидели "рыжего" Кучму по тем же фсб-шным метоличкам, что сейчас Трампа никакой вариативности стиля
а то цей Хаменеї так переймається долею народу, що Reuters років ще десять тому порахувала, що напереймався вже на 95 ярдів дол. як власне й більшість цих захисників народу від західних імперіалістів. бо коли це відбувається з США, як в Саудівській Аравії, то вистачає всім й народові, й владі. а при різних ліваках чомусь на народ не залишається
спіймали, визнаю ліваки - це в Венесуелі. а тут святий отче, який захищає громадин від спокус Заходу, в першу чергу від спокуси жити навіть не багато, а хоч нормально. а як ще святий отче може мільярди заробити. ......
Саудовские правители тоже защищают "громадян від спокус Заходу" и тоже "мільярди заробляють", но это не мешает их громадянам жити багато. Иранский шах как раз поддерживал "спокуси Заходу", тем не менее его свергли. Может не надо так примитивизировать?
Господар Вельзевула написав:Неплохо. но на нас это не повлияет.Пригожин играл большую роль чем этот чурбан, и где он сейчас? Вы лучше скажите чего Трамп остановил демонтаж?
надо духовно расти мятеж пригожина кстати произошел на 100й день моего "поста" девочки позвонили на радостях что путлеру уже капут и все сорвалось Вы кстати тоже, в марте ввели в мое поле зрения на этой ветке Ганула, о котором я ни слом ни духом был, изучил его "деяния" , вскипел разум возмущенный, а на след день его бац и нету. Трамп остановил демонтаж потому что нормальные люди не готовы, нет замены. На фоне нынешних халамидников и Юля - повивальная бабка украинской демократии. Задача не имеет линейного решения Не нашел вашего сообщения про Ганула, навернеое потерли, когда речь идет о подобной мерзости без цензуры трудно. но помню что был взбешен активизмом вот мое сообщение по поводу другого активиста 10:19 viewtopic.php?p=5835840#p5835840 а в 10:30 элиминировали ганула нельзя систематически унижать людей возвышая свои символы веры над другими ни кадыровым, ни ганулам, ни Слабоспицьким если непредвзято
Трьох працівників районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а також члена громадської організації затримали в Одесі співробітники СБУ. Затримання відбулося увечері 15 січня на одній з вулиць міста.
Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.
Затриманих звинувачують у тому, що під час здійснення мобілізаційних заходів у Київському районі Одеси вони протиправно позбавили волі чоловіка та посадили в автобус, застосувавши фізичний примус.
Близько години чоловіка возили по місту, вимагаючи 6000 доларів США за недоставлення його до РТЦК.
Мабудь теж "ухилявся" та "документи були не в порядку", хоча скоріш за все "порішав" на такому рівні, що злочинців з ТЦК було простіше принести в жертву, ніж заперечувати їх злочин.