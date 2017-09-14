RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 09:15

  Letusrock написав:
  prodigy написав:7й рік при +13/14С, опалюю комбіновано газ 350(цього місяця буде 400куб.м.), електрика 800 квт/г. на місяць

яка площа, 500 квадратів? в будинку 150кв.м. йде до 280 кубів газу (електрикою не опалюється) і в кімнатах +22С


500+
вчора не було електрики 12 годин (з 8-20), тримався на резервних батареях(грівся газом по мінімально для підтримки-тем 13,5с, в моїй спальні 16с), коли дали енергію включив 2 кондіціонера, підігрів підлоги на 1му поверху (до 08 ранку-витратив 30 кубів газу і 30квт Ел. Енергії (вночі мороз -7с(по відчуттям -20с)
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 09:15

  prodigy написав:
  Прохожий написав:а ху.лу фак от нас, киевлян)))

і не тільки йому, і ще десятці зрадофілів цього форуму (як то M.Audio, це псевдо
для "шефа" у москві, щоб не палитись і не писати Московське радіо)

нема тут агентів кремля, не той рівень охоплення ЦА
Якщо M.Audio це моск.аудіо, то ХОТАБ це може "художественньій отдел Таганрогской асоциации балета"? :D
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 09:17

  prodigy написав:
  Letusrock написав:яка площа, 500 квадратів? в будинку 150кв.м. йде до 280 кубів газу (електрикою не опалюється) і в кімнатах +22С

500+
вчора не було електрики 12 годин (з 8-20), тримався на резервних батареях(грівся газом по мінімально для підтримки-тем 13,5с, в моїй спальні 16с), коли дали енергію включив 2 кондіціонера, підігрів підлоги на 1му поверху (до 08 ранку-витратив 30 кубів газу і 30квт Ел. Енергії (вночі мороз -7с(по відчуттям -20с)

якщо 500+ то непогано. а будинок утеплений?
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 09:18

  Water написав:
  fler написав:Та канєшшна.. По-перше, багато людей працюють, причому НЕ дистанційно. Наприклад, продавці та касири магазинів, перукарі, водії тощо. Для них виїхати - це створити собі проблеми з роботою. По-третє, виїхати - це збільшити витрати на життя або зменшити комфорт. Не всі готові до цього.

Вже стопіццот разів писав, сім`я з Вовчанська, вона- перукар, він- водій, двоє дітей. Дружина згребла дітей і виїхала за кордон як тільки почалось. Чоловік як працював за кордоном, так і працює, дружина як працювала перукаркою, так і працює, тільки за кордоном. Діти молодша в школі, старша вже вчиться на медсестру і отримує гроші.
У Вовчанську втратили все шо було, абсолютно все.
Шо в них спитать, чи будуть вони повертатись?

Water, мова йшла про киян зараз, які опинилися без світла, води й опалення. До чого тут Вовчанськ у 2022?
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 09:32

  Letusrock написав:
  prodigy написав:
  Letusrock написав:яка площа, 500 квадратів? в будинку 150кв.м. йде до 280 кубів газу (електрикою не опалюється) і в кімнатах +22С

500+
вчора не було електрики 12 годин (з 8-20), тримався на резервних батареях(грівся газом по мінімально для підтримки-тем 13,5с, в моїй спальні 16с), коли дали енергію включив 2 кондіціонера, підігрів підлоги на 1му поверху (до 08 ранку-витратив 30 кубів газу і 30квт Ел. Енергії (вночі мороз -7с(по відчуттям -20с)

якщо 500+ то непогано. а будинок утеплений?


в моєму уявленні -не дуже гарно (45см стіна +5см пенопласт),
якби я будував його: то(250м2 максимум) 60см стіна +10см екструдірований , або термопанелі (https://keramterm.com.ua/configurator), але це не дешево (на будинок вийде від 35к+ дол), дешевше більше газу спалити, або звикати до +14с(я вже звикнув :mrgreen:
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 10:03

  fler написав:
  Water написав:
  fler написав:Та канєшшна.. По-перше, багато людей працюють, причому НЕ дистанційно. Наприклад, продавці та касири магазинів, перукарі, водії тощо. Для них виїхати - це створити собі проблеми з роботою. По-третє, виїхати - це збільшити витрати на життя або зменшити комфорт. Не всі готові до цього.

Вже стопіццот разів писав, сім`я з Вовчанська, вона- перукар, він- водій, двоє дітей. Дружина згребла дітей і виїхала за кордон як тільки почалось. Чоловік як працював за кордоном, так і працює, дружина як працювала перукаркою, так і працює, тільки за кордоном. Діти молодша в школі, старша вже вчиться на медсестру і отримує гроші.
У Вовчанську втратили все шо було, абсолютно все.
Шо в них спитать, чи будуть вони повертатись?

Water, мова йшла про киян зараз, які опинилися без світла, води й опалення. До чого тут Вовчанськ у 2022?

В шестерых :wink: - вы забываете про тех, не менее многих - кто работает "причому дистанційно".
Но так-то, конечно, каждый решает сам для себя - что им важнее: платить за наличие тепла/света или экономить, сохраняя "комфорт".
Как известно - на морозе комфорт сохраняется лучше :D
600000 киевлян сделали вполне очевидный выбор.
