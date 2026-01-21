RSS
За що ми любимо Інвестора_К?

Повідомлення Додано: Вів 20 січ, 2026 14:34

  Investor_K написав:Бюджет оплатите? Як вам зручніше?

берите натурой... то есть верблюжатинкой
Повідомлення Додано: Вів 20 січ, 2026 14:41

  Investor_K написав:
  Vadim_ написав:
  Investor_K написав:Не тикай мені, сволото безграмотна!

езжайте :mrgreen:

Це інша справа. Бюджет оплатите? Як вам зручніше?

цікава логіка :shock: , хочу но не имею денег.

езжайте туда где они живут и их режут на мясо.

п.с. мяса тюленя не захотелось :? ?
Повідомлення Додано: Вів 20 січ, 2026 14:43

А ви не помітили, що тут уся гілка така?
У цьому іі унікальність!
Повідомлення Додано: Вів 20 січ, 2026 15:22

  Investor_K написав:А ви не помітили, що тут уся гілка така?
У цьому іі унікальність!

форум, помітив , просто нарази багато вільного часу тому і пишу для розваги
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 00:54

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

Господар Вельзевула написав:
  Vadim_ написав:я как то , не в Украине, пробовал собачатину, ну не лезет она почему то, хотя если не знать :mrgreen: то как говядина


А человечина похожа на сладковатую свинину.
Я чув що на курятину
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 06:37

На мій погляд, обговорили верблюжатину. Моі висновки:
- мясо жорстке
- найсмачніший горб
- в Украіні складно знайти
- рекомендація Вадима щодо турне приймається.

Єдине відкрите запитання, пане Вадиме, Вам як зручніше оплати мій тур?
Я людина проста, різним наукам не навчена. Мені ото аби готівкою
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 08:58

  Investor_K написав:пане Вадиме, Вам як зручніше оплати мій тур?

его заблочили, он Вам не ответит и даже денег не даст :roll:
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 09:27

  maniachello написав:
  Investor_K написав:пане Вадиме, Вам як зручніше оплати мій тур?

его заблочили, он Вам не ответит и даже денег не даст :roll:

Доведеться його поставити на лічильник.
Як вийде - нехайз відсотками віддає борг 😊
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 10:02

  maniachello написав:
  Investor_K написав:пане Вадиме, Вам як зручніше оплати мій тур?

его заблочили, он Вам не ответит и даже денег не даст :roll:

интересно, что его заблочили после того, как он признался, что у него много свободного времени :shock:
