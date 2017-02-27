RSS
Повідомлення Додано: Суб 17 січ, 2026 15:36

Vadim_
що саме? які були валютні інтервенції? чи скільки зараз грошей у банківській системі?

а куди буде рухатися курс - я не прогнозую... ;)
Повідомлення Додано: Суб 17 січ, 2026 18:39

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Я викладав своє бачення, як зараз формується попит на готівкову валюту. Думаю, що головне джерело попиту зараз на паузі. Впевнений, що ще не вся грн конвертована, але вони притихли. Попиту від бізнесу мінімальний. Дуже впала реалізація, виросли витрати на пальне для генераторів і тд. Головним зараз є курс на МБ. Готівка буде триматися при ньому. Але не нижче. А трохи згодом може вступити в гру відкладений попит.

В умовах різкого (чи стабільного постійного) росту ніхто, без крайньої необхідності, не буде поспішати продавати валюту (адже завтра буде дорожче). Це стосується як готівки так і безготівки, бізнес зараз може притримувати експортні надходження.

Та не треба забувати, що зараз курс - це не тільки один з головних чинників інфляції, на яку регулятор підзабив, але й політичний чинник. Може статися так, що комусь треба буде продемонструвати якийсь швидкий і відчутний позитив. Тоді грн може відчутно і швидко зміцнитися. Але якщо ціль стоїть довести всіх до межі терпіння всіма (любими) методами то курс тут теж не останній інструмент...
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 19:50



Що буде з курсом долара та євро на тижні 19–25 січня 2026? У цьому випуску розбираємо, як зміна пропозиції валюти на ринку та зовнішні фактори можуть вплинути на котирування.

Ключові орієнтири тижня:
EUR/USD у світі: коридор 1,16–1,18 у період 19–23 січня.
Міжбанк (прогноз): долар 42,6 / 43,6 грн, євро 49–50,5 грн.
Готівковий ринок (19–25 січня): долар 42,80–43,50 грн, євро 49–50,50 грн.

Спред (орієнтовно):
у касах банків: долар 0,5–0,6 грн, євро 0,8–1 грн
в обмінниках: долар 0,6–1 грн, євро 1–1,3 грн

Підписуйтеся на Finance.ua та не пропускайте важливі відео
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 20:18

  Ірина_ написав:Що буде з курсом долара та євро на тижні


"Какая ваша левая рука правая?" © С.Альтов
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 09:24

  orest написав:Я викладав своє бачення, як зараз формується попит на готівкову валюту. Думаю, що головне джерело попиту зараз на паузі. Впевнений, що ще не вся грн конвертована, але вони притихли. Попиту від бізнесу мінімальний. Дуже впала реалізація, виросли витрати на пальне для генераторів і тд. Головним зараз є курс на МБ. Готівка буде триматися при ньому. Але не нижче. А трохи згодом може вступити в гру відкладений попит.

В умовах різкого (чи стабільного постійного) росту ніхто, без крайньої необхідності, не буде поспішати продавати валюту (адже завтра буде дорожче). Це стосується як готівки так і безготівки, бізнес зараз може притримувати експортні надходження.

Та не треба забувати, що зараз курс - це не тільки один з головних чинників інфляції, на яку регулятор підзабив, але й політичний чинник. Може статися так, що комусь треба буде продемонструвати якийсь швидкий і відчутний позитив. Тоді грн може відчутно і швидко зміцнитися. Але якщо ціль стоїть довести всіх до межі терпіння всіма (любими) методами то курс тут теж не останній інструмент...

для бізнесу не має сенсу скакати з гривні у валюту при кожному падінні курсу гривні на 1грн за півроку, так само вирішив і для себе (коли влітку продав валюту і придбав ОВДП у гривні), навіть якщо гривня буде втрачати 10% що річно, а ОВДП 16,5%, то 6,5% більше ніж 4,2% по валютнім облігаціям

А бізнес (якщо не планує закриття) буде працювати з гривнею (окрім оплати валютних контрактів)
Минуло року було те саме: пік курсу у січні 43,3/6грн за долар, у лютому 41,8, у квітні 41,3
не даю прогноз, бо обставини і чинники які впливають на попит валюти теж трохи змінюються рік до року
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 09:25

  flysoulfly написав:
  Ірина_ написав:Що буде з курсом долара та євро на тижні


"Какая ваша левая рука правая?" © С.Альтов


+10/15коп на опті :mrgreen:
