Banderlog написав:трамп обіцяє всякому хто так зробить впєндюрить санкції по самі помідори
трам 6 місяців лякав санкціями, по факту вийшов пшік: 14% це середня цифра по тарифам США за 2025р (при Байдені було 10-12%), ......
Так в этом и смысл -- Трамп угрозой тарифа в 100 (для Китая - 125%) - получал то, что ему нужно было от конкретных стран - и потом те страны еще и были благодарны за повышение "всего" на 50% - от бидоновских 10%
andrijk777 написав:Тимошенко чіпати не варто. Кучма садив Юлю - одержав Майдан Яник садив Юлю - одержав Майдан Тепер Зе садить Юлю
Юля глубоко заглотила крючок ФСБ давно. путин ее опутал своими сетями так, что она сделать готова для кремля практически невозможное.
Так, навскидку припомнить ее деятельность в интересах кремля всегда полезно. 1. Будучи при Кучме вице-премьером по топливно-энергетическому комплексу она умудрилась грубо нарушить газовый договор с Газпромом, Договор о свободной торговле с росией, подведя тем самым Нафтогаз Украины под огромнейший штраф в 2001 году. Кучма штраф платить отказался из бюджета и пытался Юлю сразу посадить, но чудесным образом и 100% в ответ системно получил остров Тузла, пленки Мельниченко (без сомнения агент ФСБ), необоснованные обвинения в подставном убийстве журналиста, масштабные акции "Кучма геть!" с обвинениями в экономических проблемах в стране и это в период бурного экономического роста, сравнимого по уровню с китайским!!! Да кремлю пох.... ФСБ в таких операциях не сильно заморачивается в логике подобных акций для украинцев.
2. Будучи премьер-министром при Ющенко умудрилась сфальсифицировать документы от КМУ и на основании фальшивого разрешения дала распоряжение руководству Нафтогаз Украина подписать кабальный для всей Украины новый газовый договор по дурной цене и с дурными условиями, разорвав рабочий и выгодный прошлый контракт. Для выполнения условий этого нового договора перед Газпромом незаконно привлекала деньги иностранных инвесторов, ни сном не духом не подозревающих куда и на что на самом деле тратится их валюта из валютных резервов. Ющенко тогда говорил еще неосторожно и публично, что она набралась на посту премьер-министра кредитов как сучка блох (с).
с газом вийшла анекдотична ситуація (тільки не для українців) глава нафтагазу Дубіна доповідає , що рф пропонує ціну 280 дол ( рік тому у 2008 було 170-180), президент каже, що це грабіж (бо ФРН купує по 170, а біломосковія лукашенко по 110), Юля їде в москву і повертаєтся з ціною 480дол (на той час найвища ціна на планеті),
21 квітня 2010 року в Харкові Віктор Янукович и Дмитро Медведєв підписали нову угоду про вартість закупок и транзиту газу через українську ГТС, пов'язавши зниження ціни на 30 % (від розрахованої за формулою контракту) с продовженням угоди про аренду бази у Севастополі на 25 років, до 2042 року.
у серпні 2011 суд заарештував Тимошенко за перевищення влади у 2009р (народ доволен)
prodigy написав:...... мало хто уявляє яка це важка робота, і часто окрім дякую нічого
В контексте вчерашнего разговора за коррупцию - очень показательно... Теперь понятно, почему страна уверенно Китай обгоняет. Не говоря уже за нового кандидата на вступление в ЕС - Молдову.
стсовно Китаю, вони значно просунулись в подоланні корупції (портові власті не беруть ні сигарет, ні віскі у капітана...тільки гроші)
у 2021р я оформляв "зелений тариф" без посередників (ціна 300 дол)-їздив 10-11 раз у ЦНАП і кожного разу на прийому під камеру мені обіцяли-все зроблять (Ірина Миколаївна телефонувала комусь(потім я дізнався телефон того) і там відповідали-не хвилюйтесь, все зробимо, минав минало 3-4 дні і нічого не було, знов їхав за 25км у ЦНАП і те саме через 3 дні, коли я дізнався номер телефону-все вирішилось за день
цього року вирішив збільшити потужність з 20квт до 37квт, написав на сайте ДТЕК заяву, через день прийшов рахунок(48к грн), я сплатив в того ж дня, виждав тиждень і питаю(на сайті) які терміни виконання завдання-відповідь 60 днів, коли минуло 62 днів знов запитав, коли? збільшили потужність 65 днів, перенесли лічильник(закінчили всі монтажні роботи) за 79 днів (що майже вчасно), окрім 48к нікому нічого не платив, а на сайті люди пишуть що півроку -це швидко
Термін стандартного приєднання 0 - 16 кВт 45 днів 16 - 50 кВт 60 днів Санкції за перевищення термінів стандартного приєднання більше ніж на 10 днів - вартість зменшується на 10% більше ніж на 20 днів - вартість зменшується на 20% більше ніж на 120 днів - повернення коштів з пенею
мабуть мало хто знає, що цим можна скористуватись, я не полюбляю ходити по судам))
ЛАД стосовно того, чому Фінляндії вирішила не воювати проти Червоної Армії у 1944році
ситуація порівняно з 1939роком змінилась три причини : -США і Британія були на боці СССР -Червона Армія у 1943-44 значно перевершувала по потужності (і головне за досвідом) армію зразка 1939року -Сателіт Фінляндії гітлерівська Німеччина була не межі економічного краху(синтетичний бензин не від розкішного життя)
Фінляндія виклала на ваги всі аргументи за і проти і почала вести таємні переговори з ссср ще у 1943році, згідно домовленностей Фінляндія мала розпочати війну проти Німеччини у Лапландії.
Передумови до конфлікту Ще влітку 1943 року німецьке верховне командування почало будувати плани на випадок можливого сепаратного мирного договору між Фінляндією і СРСР. Планувалося зосередити угрупування військ на півночі Фінляндії для оборони нікелевих шахт у районі Петсамо і селища Колосйокі (нині селище Нікель у Мурманській області). Упродовж зими 1943—1944 років німці поліпшили дороги між північними районами Норвегії та Фінляндії з широким використанням праці військовополонених (багато хто з них був захоплений у Південній Європі та досі були одягнені в літню форму, що й спричинило великі жертви), і розмістили тут свої склади. Таким чином, коли у вересні 1944 року Фінляндія уклала мир із Радянським Союзом, німці були до цього добре підготовлені.
Бойові дії У внутрішній Фінляндії німецьких військ практично не було. Вермахт був представлений переважно в районі Арктики й у вигляді авіації на фронті. Відразу після виходу Фінляндії з війни, деякі чини вермахту і фінські армійські офіцери пробували організувати відносно мирну евакуацію солдатів. Бої почалися після того, як фіни почали виконувати радянську вимогу спровадити німецькі війська з Фінляндії. Фіни опинилися, таким чином, у ситуації, в якій вже побували Італія і Румунія, які після переходу на бік союзників були змушені своїми силами добиватися звільнення своєї території від німецьких військ. Завдання фінів було ускладнене вимогою СРСР демобілізувати основну частину фінської армії.
Німецький флот під час операції Танне Ост (нім. Tanne Ost, «Східна ялина») марно спробував захопити острів Гоґланд (фін. Suursaari) 15 вересня 1944 року у Фінській затоці, хоча після виходу Червоної армії до південного узбережжя Балтики, це втрачало навіть тактичний сенс(відстань від о.Гогланд до естонського берег 45-48км. Бойовими діями проти німецьких військ керував фінський генерал Ялмар Сііласвуо. У жовтні-листопаді 1944 року він вигнав німецькі війська з більшої частини Північної Фінляндії. Німецькі сили під командуванням генерала Лотара Рендуліча спустошили розлогі області Північної Фінляндії, використовуючи тактику випаленої землі. Понад третину житлового фонду було зруйновано, а місто Рованіемі було зруйноване вщент.
Останні німецькі загони полишили територію Фінляндії у квітні 1945 року.
Результати Окрім втрат власності, оцінених приблизно в 300 мільйонів доларів США (за курсом 1945 року), приблизно 100 000 жителів стали біженцями, що додалося до проблем післявоєнної реконструкції.
Key Reasons for Choosing Peace: Military Exhaustion & Soviet Power: After the Winter War (1939-40) and Continuation War (1941-44), Finland's resources were stretched thin, while the Red Army was a massive, advancing force focused on defeating Germany, making further resistance futile. Shifting Geopolitical Landscape: Germany, Finland's primary ally, was collapsing, removing any realistic hope for decisive victory or external support, as other nations were unwilling to directly confront the USSR. Desire to Avoid Total Occupation: Finnish leaders prioritized saving the nation's sovereignty, recognizing that a prolonged war risked complete subjugation by the Soviets, similar to the Baltic states. Negotiation as the Only Option: The Finns realized a diplomatic solution was their only path to survival, leading them to seek terms with Moscow, even if they were harsh. Finland's Actions in 1944: Seeking Peace: Finland initiated peace talks with the Soviets in mid-1943, eventually accepting the Soviet ultimatum by March 1944 to end the fighting. Lapland War: As part of the peace terms, Finland was compelled to fight German forces in Lapland to expel them from Finnish territory, demonstrating its break from the Axis. Post-War Policy: Finland adopted a policy of neutrality, balancing good relations with the West while appeasing the Soviets through the Paasikivi-Kekkonen line (Finlandization) to maintain its independence throughout the Cold War.