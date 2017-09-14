Би-би-си: Мы уже неоднократно упоминали США. И вот главный вопрос, который возникает в связи со всеми этими событиями. Сначала Дональд Трамп говорил и писал, что помощь уже в пути, а потом, ну, по крайней мере, на данный момент, по состоянию на 12:00 по Москве в пятницу, 16 января, когда мы записываем этот подкаст, никаких силовых действий в отношении властей Ирана он не предпринял. Почему?

Р.С.: Я полагаю, потому, что изначально у Трампа не было каких-то хороших вариантов. Мы знаем, что он склонен к проведению выверенных, хирургически точных, эффектных операций. Но в данном случае нельзя было гарантировать успех такой операции. Во-первых, потому что, если мы берем как образец венесуэльский сценарий, в Иране это гораздо труднее осуществить. Например, захват того же верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. Тегеран очень удален от мирового океана. Это означает, что здесь возможно проводить только десантирование американских войск, и не факт, что эта операция может быть успешной. У Вашингтона уже был горький опыт в 1980 году, когда проводилась операция по спасению заложников в американском посольстве в Тегеране, и та операция провалилась.



Если мы говорим о каком-то массированном ударе по центрам принятия решений, по военным объектам, то это тоже не то, что потенциально может привести к падению режима. Напротив, это может еще больше озлобить Тегеран и привести к ответным действиям с его стороны, к ударам по тем же американским базам на Ближнем Востоке. Более того, как показали события прошлого года, удар по иранской инфраструктуре может вызвать так называемое объединение вокруг флага. Когда иранцы видят во внешнем вторжении угрозу не просто режиму, но всему Ирану, иранской цивилизации в широком смысле, как любят подчеркивать сами жители страны. Поэтому Трамп, очевидно, метался и не смог найти какого-то подходящего варианта, при котором он мог бы объявить о своей победе.

......

Р.С.: Даже если мы исходим из того, что протест подавлен (очевидно, что сейчас протестная активность не такая, как в первые дни), это не означает, что в Иране более не будет никаких демонстраций, никаких протестных акций.

........

В данный момент пока никаких трансформаций не происходит и не предвидится. Протест может вспыхнуть с новой силой где угодно, из-за чего угодно, и никто не знает, что станет новым триггером.