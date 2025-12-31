Диверсифікація. Грошей на майбуття. Куди у світі?

RSS
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 29 гру, 2025 18:00

Почім нині 30 срібняків? 🤔

Через мало чи не постійні істерики фонд, а особливо метал.ринків -- закортіло порахувати свою зарплату (від початку часів) не лише у долярах (з вирахуванням інфляції), але й у металах.

А ще кумедний допис бачив десь від криптерів. Вони думають, що всі ті трлн у золотах мають колись почати валитись, і всі побіжать з ними в крипти... 😂😹

Ціни метал. брав тут:
https://www.macrotrends.net/1333/histor ... t?hl=uk-UA
https://www.macrotrends.net/1470/histor ... year-chart

Вони там є і у текст.формі.
Дещо специфічно: “Monthly Closing Price”. Чому так? Чому не середнє за місяць?
Але “маємо те, що маємо“...

Потім порахував середнє за 12міс:
Дата. Золото. Срібло. Зол./Ср.
2025-12-01 $3 490,14 $42,14 82,83
2024-12-01 $2 404,58 $28,13 85,49
2023-12-01 $1 953,69 $23,58 82,86
2022-12-01 $1 798,96 $21,67 83,01
2021-12-01 $1 792,73 $24,97 71,80
2020-12-01 $1 784,66 $20,80 85,81
2019-12-01 $1 405,33 $16,36 85,89
2018-12-01 $1 265,60 $15,64 80,93
2017-12-01 $1 269,34 $17,24 73,64
2016-12-01 $1 249,98 $17,13 72,96
2015-12-01 $1 151,95 $15,51 74,25
2014-12-01 $1 256,25 $18,76 66,97
2013-12-01 $1 399,56 $23,53 59,48
2012-12-01 $1 679,83 $31,63 53,11
2011-12-01 $1 567,96 $35,56 44,10
2010-12-01 $1 230,75 $20,51 60,01
2009-12-01 $982,65 $14,77 66,53
2008-12-01 $880,21 $14,98 58,78
2007-12-01 $704,68 $13,51 52,15
2006-12-01 $611,54 $11,83 51,68
2005-12-01 $448,98 $7,39 60,74
2004-12-01 $409,81 $6,69 61,29
2003-12-01 $367,63 $4,95 74,29
2002-12-01 $312,86 $4,61 67,94
2001-12-01 $271,13 $4,39 61,81
2000-12-01 $276,68 $4,91 56,41


І таки стало цікаво, чому від нас останнім часом стали відкуповуватись меншою кількістю як золотників так і срібняків?
З інфляцією долярів це не може бути пов`язане, бо та від листопада 99р. -- всього 1.93

Втім, зі сріблом все ж щось таке і мало статись, бо як бачу, в останнє десятиліття воно чомусь дуже вже нетипово відставало від золот:

Зображення

Та і зростання золот якось не дуже вражає за останні сорок років...
Хоча, можливо, то зависока база порівння, бо там десь якраз у 1981 був максимум металів?

Але хай там як -- цьогорічне зростання хіба що ледь-ледь виправдало десятиліття простою з 84 і аж по 2003, а для срібла -- взагалі по 2005, а з корекцією інфляції взагалі х.з. ще скільки років треба додати.
Бо від лиспопада 1984 по 2025 -- доляр впав у 3.1 рази...



На тому ж таки сайті є дані і для SP500.
Теж взяв їх за ті 4 десятиліття.
І порівняв із золотами-сріблами:

Зображення

І це таки цікаво...
У 84р всього 21 срібняк або менше половини золотого просили за одне SP.
У 2000 вкінець всі показились -- понад 5 золотих або 292 срібняки... 😳🙀😱

Внаслідок чого були вирвані роки SP аж по 12-13рр. І ще трошки на інфляцію...

Далі, після 2008р, вже золота трошечки загнались і їм зробили вирвані роки аж по 19-20рр. І ще кілька на інфляцію...

У 25р. знову було схоже, що повторюється мутне співвідношення метал/SP як і перед 2000, але цікава гра Трампів, Бафетів та інших -- пригальмувала фонду, і підштовхнула метали, які й так вже відстають майже 4кратно за ці 4 десятиліття... 🤦
Можливо, добряче заробили і для себе, але ж мабуть таки змусили людей диверсифікуватись, і якось врівноважили ринки.
Абс.показники і справді мають страшнувато великі значення.
Але добре, що хоч відносні пішли у блідішу зону (для найбільших, багатотрильйонних активів).

І ще й така активна діяльність на тему припинення війни -- що більше умов путлєр ставитиме проти пропозицій значимих людей світу, то більше буде схожий на лайно, що і треба було довести.

Все-таки вражає, як часто того ж таки Трумпа люблять називати чи тупим, чи маразматичним. І це запросто можуть бути ті люди, що кілька верхніх шарів капусти таки викидають...
А він може й узагалі не тупий. А навіть навпаки. От навіть у президенти вибився...
1
3
Повідомлення Додано: Сер 07 січ, 2026 23:02

Скажене зростання оборонних etf від початку року... Цього(!) року, хоч його ще ніби майже і не було...
Зображення
Підбираються до річних максимумів, що були у вересні.

А те, що купував місяць тому, якось не надто і чекаючи прибутків -- вже показує майже +17% 😳
І є відчуття, що купувати ще -- явно пізно.


Золота нервово курять збоку...:
Зображення


Ще, до речі, цікаво нерівномірне зростання бачу в економік світу.

ibkr пише для для єврових etf (нехеджованих):
* sxr8, vuaa, sc0h (sp500, але у євровому etf) -- всього лише 3.67..3.69%,
* iwda, sppw (увесь розвинутий світ) -- 6.82..6.9%,
* qdve (лише технолог.США) -- 9.12% (так і не догнало світ),
* xaix (лише насдаковий індекс ШІ і бігдати США) -- 14.15%... --- і цей теж трохи недотягнув,
* exus (розвинутий світ, але без США) -- 16.36%, 😳

Ай донт андерстент, вос іс коїться... 😂😹

Донні, друже, шо з обличчям? 🤔 Це вже грейтегейн, чи воно настане трішечки папізже?
Як доляр і амер.ринок міг так впасти відносно Світу і навіть загроженої війною Європи?

До речі, про Європу. Якій війна гупає у двері.
Донні, бадді, краще не дивись... 🤦
Бо це зростання за рік etf-ок розвинутих країн Європи:

19.9%, veur, -- VGK Vanguard FTSE Developed Europe US9219438580 IE00B945VV12 (т. VEUR)
(і це не за рахунок зростання євр, бо пише 35.15% 🙀😱 для долар.версії фонду),
20.06%, spyw, -- EUDI SPDR S&P Euro Div. Aristocrats — IE00B5M1WJ87
20.40%, imeu -- IEUR iShares Core MSCI Europe US46432F1011 IE00B4K48X17?? (т. IMEU),
20.78%, EXSA iShares STOXX Europe 600 — DE0002635307,
21.62%, sc0d, -- FEZ SPDR EURO STOXX 50 US78463X2027 IE00B60SWX25 (т. EUE)
,
фальш.ісін. геміня підсунула: EZU iShares MSCI Eurozone US4642866089 IE00B52MJY50 (т. IDZE), але це 39.66% у $ 🤦🤦


  Bobua написав:Все-таки вражає, як часто того ж таки Трумпа люблять називати чи тупим, чи маразматичним. І це запросто можуть бути ті люди, що кілька верхніх шарів капусти таки викидають...
А він може й узагалі не тупий. А навіть навпаки. От навіть у президенти вибився...


Тут я таки погарячкував...
Чи, може таки, “всієї правди нам не кажуть” і у Донні таки є якийсь план. І карти. У нього ж мають бути карти? 😒
1
3
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 10:20

Re: Диверсифікація. Грошей на майбуття. Куди у світі?

  Bobua написав:Скажене зростання оборонних etf від початку року... Цього(!) року, хоч його ще ніби майже і не було...


цікаво, прикуплю
хоча є деякі моральні сумніви
з іншого боку - не я цю мілітарну п'янку починав, то хоч трохи полегшу власні матеріальні перспективи
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5137
З нами з: 13.06.20
Подякував: 426 раз.
Подякували: 215 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 20 січ, 2026 20:13

fox767676


Оборонна промислововість Зах.світу -- це все що відокремлює нас від фашизмів-тоталітаризмів московії, китаянщини, талібанщини...
І це таки оборона.
Зах. світ вже давно, понад 3/4 століття не нападає на всіляких нещасних зулусів. Лише на тоталітарн. потвор...

Але після дивовижного ривка останнього місяця -- оборон. активи почали заспокоюватись, схоже.
Або ні.
Вчора, ще до відкриття амер.ринку -- падає все, амер.фонда найбільше, а оборонка (у мене суто європ. wdef (3.33млрд) -- росте і росте... 23.5% було, за якийсь нещасний 1міс. 🤦 Нині таки менше.



Всі критикують Трумпа. Але мені здається, що він дуже бадьорить розніжену Європу.
Був час просити їх тратити хоч би по 2% на свій, трясця, захист.
Тепер вже час показувати чому саме треба тратити. Для особливо тупих. Яким 4 роки важкої війни в Україні недохідливими були...




Але, разом з тим, є і враження, що варто тримати гроші в режимі очікування -- на випадок чергових цікавих вибриків Трампа.
Вони ж мають ще бути... Вони не можуть не були.... 😂😹
На геномці тримати, наприклад. Бо в ibкr якась надто щедра душа, капає потім центами навіть якщо було менше 10тис, і думай тоді чи треба те подавати в податкову... 🤦






Отже, цікаво, що ще може зрости в цивілізованому світі? 🤔

От зустрів в інеті те ж саме, що і мене дивувало про ціни амер.фонди:
Зображення
https://m.facebook.com/photo.php?fbid=1 ... 3630455368
Інші люди теж у роздумах, чому амер.фонда так відстає від світу, Європи ті інших передовиків ударної праці... 😂😹
У цих людей все у долярах, мабуть.
Я писав у єврах. Бо все тепер у єврах роблю. І перекази, і купівлі акумулючих etf, і основна валюта ibkr.
А от стаття українською про амер.ринок:
https://www.facebook.com/story.php?stor ... 4941540610
Пишуть, що у 2025 він відставав від 93% країн світу!

Але ж відставання амер.фонди -- хіба ж це не можливість?
Ціна у єврах майже не виросла за рік (лише 3-4%), крім як у хеджованих фондів (які мають сенс, мабуть лише, у розрахунку на подальше падіння доляра).
Купувати все те, що понавиростало мало чи не в рази, амерів ігнорити, а коли і вони виростуть, то тоді вже бігти і їх купувати? 🤔 Цікава ідея, дякую, дуже дякую. 😂😹
Але, мабуть таки, докуповуватиму амерів не чекаючи. І може вийду навіть на 70% алокацію? 🤔

Ще й торг.баланс США виправляється:
Зображення
https://m.facebook.com/photo.php?fbid=1556877489552624



Ще десь зустрічав таку інфографіку, про розподіл фонд.капіталізації між країнами світу:
Зображення
У Штатів лише на 3.5% менше від половини. 😳
Хоча економіка їхня (номінал) -- ледь більше чверті світової ( https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(nominal)
І співставна з ЄС, якщо вірити старішим даним в укр.версії вікі: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD_%D0%B7%D0%B0_%D0%92%D0%92%D0%9F_(%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB)

Але витрати Штатів на оборону -- от що справді вражає.
І хоч що нині творить Трумп -- але інвестиції в Штати мають вигляд найзахищеніших (і “двома прекрасними океанами”, і їхньою оборонкою, і, зрештою, їхньою правовою системою).


Ще захотів дослідити вагу Штатів у MSCI World Index і завантажив із justetf педеефку:
"
Fact Sheet Equity 31 December 2025
ISIN IE00BFY0GT14
Index Name MSCI World Index
Index Ticker NDDUWI
"
(sppw на німец.біржі)

Вагові частки країн не такі, як на сторінці justetf.
Взяв для розрахунків з документу. В ньому мали би таки бути точніші:
Зображення

І ще взяв з англ.вікі інфо про ВВП у світі.
І додав до них MSCI World Index:
Зображення
У фонді розвинуті країни із сумарним ВВП майже 55%.
У Штатів частка ВВП під 48%, але у фонді 72%! 😳
Деякі країні дуже позанижували. От за Австрію “вашє абідна” 😂😹
У минулому році ставка на Штати взагалі не спрацювала. Але, можливо, буде і на їхній вулиці свято.
То таки докуплюсь США. Вся надія на Трумпа -- може якраз добряче вальне ціни під кінець місяця.


Є, звісно, і фін страшилки.
Зображення
https://m.facebook.com/photo.php?fbid=25906586128935732
Півторасторічної давності, й причому, на 2025, а не 2026, якщо судити з коментарів.
Але ж у 2025 якраз і був пан Трамп та його тарифи...
“Матриця”, але з пророцтвами з 1875. Невже саме на таку ми заслуговуємо? 🤦


А от про дорогі метали -- прадавня, хоч і не настільки, інфо про хім.елементи на Землі:
Зображення
https://m.facebook.com/photo.php?fbid=1286207823536670
І хоч цій інфо вже понад півсторіччя, але таки відбиває бажання купувати pd, pt, au, ag...
Хоч історично вони й бували в 3-4 рази дорожчі (відносто sp500, див. таблиці вище на сторінці), але нині вже не такі вже й дешеві (відносно) як у 2000му, 4-5рр, чи навіть 18, 21-24рр.
Взагалі недешеві після 25р.

І х.з. які прориви у видобутку можуть статись у майбутні десятиліття?
Бо якщо світ воюватиме, то це ж буде черговий виток скаженого наук.техн. прогресу... І до чого він допрогреситься -- важко і уявити. Он японці у відповідь на рідкісноземельне і рідкіснопадлючне ембарго китаянців -- пливуть кудись на великі глибини вивчати можливість видобутку серед осадів...
А от про мінерали ГренЛандії: https://www.facebook.com/story.php?stor ... 7126350934
1
3
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 11:32

Re: Диверсифікація. Грошей на майбуття. Куди у світі?

  Bobua написав:На геномці тримати, наприклад. Бо в ibкr якась надто щедра душа, капає потім центами навіть якщо було менше 10тис, і думай тоді чи треба те подавати в податков


а якщо кеш в мінусі то не треба?
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 11:40

Re: Диверсифікація. Грошей на майбуття. Куди у світі?

  Bobua написав:Оборонна промислововість Зах.світу -- це все що відокремлює нас від фашизмів-тоталітаризмів московії, китаянщини, талібанщини...

не впевнений
був такий ІРАНгейт у 80х наприклад
щоб спонсорпувати нікарагуанських контрас (вже "кросавчики") США таємно продавали зброю іранському Хомейні, хоча офіційно підтримували іракського Саддама(теж "кросава") , у т.ч. зброєю. Тобто це перш за все бізнес, а якщо бізнес надприбутковий то бізнесмен продасть пістолет з якого застрелять, не кажучи про усунення конкурентів чи пацифистів.
Тим не менш, трохи ARMR прикупив із цікавості
Якщо при Порошенку випускали цільові мілітарні ОВДП - на богдани, нептуни, я б звісно купував.
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 11:49

Re: Диверсифікація. Грошей на майбуття. Куди у світі?

вкладывать нужно в своё здоровье и образование
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 12:10

  Примат написав:вкладывать нужно в своё здоровье и образование


Чехов:„В человеке должно быть всё прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли, и инвестиционный портфель“
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 14:25

Re: Диверсифікація. Грошей на майбуття. Куди у світі?

fox767676 написав:
  Bobua написав:На геномці тримати, наприклад. Бо в ibкr якась надто щедра душа, капає потім центами навіть якщо було менше 10тис, і думай тоді чи треба те подавати в податков


а якщо кеш в мінусі то не треба?
А як у вас вийшов кеш в мінусі?
4
9
3
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 14:47

Re: Диверсифікація. Грошей на майбуття. Куди у світі?

  Faceless написав:А як у вас вийшов кеш в мінусі?

мабуть так
IBKR's definition of buying power is the maximum amount of securities you can buy without depositing more funds, calculated differently for cash vs. margin accounts, with margin accounts leveraging your equity for higher capacity (often 4x for day traders), showing your potential trading size, not just your cash balance, and available in your TWS or mobile app under "Available for Trading".
What It Is:
Buying Power (BP): The total value of securities you can purchase, including your cash plus any available margin (borrowed funds).
Account Balance: The actual cash in your account (settled funds).
Available for Trading: A section in IBKR's Trader Workstation (TWS) that shows your BP, Excess Liquidity, and other key figures.
How It Works (IBKR Context):
Cash Account: BP equals your settled cash (or Equity with Loan Value).
Margin Account (Standard): BP is typically your equity multiplied by 2 (2x).
Margin Account (Pattern Day Trader): BP is usually up to 4x your settled equity for day trades.
Portfolio Margin: Offers different, often higher, BP based on risk analysis.
Key Differences & Importance:
Leverage: Margin accounts use your equity as collateral to borrow more, significantly increasing BP but also risk.
Capacity vs. Risk: High buying power means greater exposure, not necessarily higher profits; it amplifies both gains and losses, so managing it carefully is crucial.
Dynamic: Your BP can change throughout the day based on market movements, trade executions, and your positions.
You can see your specific buying power by checking the "Available for Trading" section in Trader Workstation (TWS) or the IBKR Mobile app, notes, says https://www.interactivebrokers.com/camp ... kr-mobile/}.
