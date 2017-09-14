Water написав:Умови шо предлагала педерація в Стамбулі 2022 я не бачив. Крім денацифікації/демілітаризації шось ще було і чим воно зараз краще?
Чому б не знайти та не порівняти, а Water? Я розумію, що секта капітулянтів та зрадолюбів цього не робитиме, але ж ви не звідти. Трохи допоможу. Стамбульська угода 2022: Нейтральний статус України з відмовою від членства в НАТО. Обмеження розміру збройних сил і зовнішніх баз. Заборона іноземних військових баз на території України. Надання гарантій безпеки від великих держав-гарантів. (декларативно, без конкретики) Можлива відстрочка вирішення статусу Криму (через 10–15 років). Висновки: Українські національні інтереси були поставлені під питання: вимога щодо нейтрального статусу, обмеження армії, відмова від НАТО. Тобто ця угода значно обмежувала здатність України захищатися і залишала простір для майбутньої агресії. Мирний план з 20 пунктів (2025–2026): Повне визнання суверенітету України. Форма умови невторгнення та механізми моніторингу. Надання міцних гарантій безпеки, зокрема з участю США, НАТО та європейських держав із ефективними зобов’язаннями. Участь у реабілітації і масштабні інвестиції в відновлення (пакет економічної "процвітання"). Визначення демілітаризованих, гуманітарних механізмів, пунктів щодо обміну полоненими та прав жертв війни. Угода передбачає механізм гарантів та Peace Council для контролю імплементації і санкцій у разі порушень. Основні відмінності від угоди 2022: План з 20 пунктів не карає Україну за право на майбутній вступ в НАТО (офіційно такого зобов’язання немає). Він передбачає механізми безпеки з реальною участю союзників, а не лише декларативні гарантії. План поєднує політичні, військові, правові та економічні аспекти — ширший, ніж рамкові домовленості 2022. Висновки: Мирний план з 20 пунктів 2025–2026 — це ширша і більш комплексна рамка, що включає політичні, безпекові та економічні гарантії. У ній менше ультиматумів і більше уваги до захисту суверенітету та міцних міжнародних гарантій без примусової нейтралізації.
А шо пропонує саме педерація? Хтось таку фігню написав шо умови кращі. Крим, Донбас шо з ними тоді і зараз? НАТО-йух, чи це не нейтральний статус? Обмеження військ і зараз є.
fler написав:Навіщо? Більшість військових експертів кажуть, що сьогоднішні умови, які обговорюються, є кращими, ніж у 2022 (Стамбульські).
можливо, тільки хотілось б уточнити, чиї умови і з ким вони обговорюються? Бо умови які висуває рф погіршились.
Раніше рф пропонувала нам капітуляцію. А зараз що вона пропонує?
ви се називаєте капітуляцією. По слухам, зараз ультиматум- припинити удари по кораблям, енергетиці та енергоресурсам, та обєктам інфраструктури повязаним з нафтою і газом, срок до 24 00 в випадку неприйняття буде протягом 48 годин нанесено масовий ракетний удар по підстанціям що підключені до аес. Думаю москалі блефують та і аес то дурне в німеччині їх закривають будем балансувати систему за домогою СЕС
Banderlog написав:А яка в тебе думка як не здатись? Як в жінки зеленського -народ готовий ще 2-3 роки потерпіти? І шо має статись через 2 роки?
я вже неодноразово писав. ви все це читали - тому оцю провокацію на комусь іншому пробуйте.
зараз ми чекаємо, що скаже нам Раша. наші умови є. руських - немає. й реальних не буде - зараз вони думають, під яким приводом відмовитись й звинуватити Україну. потім тут в черговий раз на форумі почнуть доводити, що треба здаватися.
тобі питання - що робити, коли противник не хоче домовлятися. саме противник. ви як чорт від ладана тікаєте від цього питання...
що скаже раша на ваші умови погоджені з британцями я тобі і зара скажу - вони мовчки знову довбануть по енергетиці. Зеленський має говорити на пряму з Путіном рік тому ви розказували, що війну треба продовжувати до покращення наших позицій на переговорах щоб вести переговори з позиції сили. Поки, я так розумію, позиції тільки погіршуються? коли ждати безліч фламінго і блекауту в москві?
тобто ти визнаєш, що Раша не хоче перемовин - тоді про що мова?
ти ще досі не зрозумів? путін такий великий (він так вважає), що хоче розмовляти лише з трампом. він не збирається розмовляти з Зе. тому знову мімо.
я не розповідав, що треба продовжувати війни до покращення позицій. тому - я бачу в тебе таки розлад вже прогресує, але я можу відповідати за те, що казав Я. а інші питання обговорюй з тими, хто так казав. можеш з собою поговорити - я так бачу для тебе головне розмовляти, неважливо з ким й про що...
тобі теж питання - що робити, коли противник не хоче домовлятися? саме противник. ти як чорт від ладана тікаєте від цього питання... як й від питання, хто патріарх твоєї церкви?
Banderlog написав: можливо, тільки хотілось б уточнити, чиї умови і з ким вони обговорюються? Бо умови які висуває рф погіршились.
Раніше рф пропонувала нам капітуляцію. А зараз що вона пропонує?
ви се називаєте капітуляцією. По слухам, зараз ультиматум- припинити удари по кораблям, енергетиці та енергоресурсам, та обєктам інфраструктури повязаним з нафтою і газом, срок до 24 00 в випадку неприйняття буде протягом 48 годин нанесено масовий ракетний удар по підстанціям що підключені до аес. Думаю москалі блефують та і аес то дурне в німеччині їх закривають будем балансувати систему за домогою СЕС
оце цікава інфо - сьогодні було, що руські збираються вдарити по підстанціям АЕС. це серйозна загроза. а якщо ми виб'ємо їх підстанції? й взагалі звідки така інфо... контрольований злив руських?
чекаємо, в керівництва є повний розклад. але треба розуміти, що коли руські лякають - це переважно блеф...
а взагалі вони нам ультиматуми виставляють... а може просто треба припинити обстрілювати цивільних? та й взагалі війну? ні? для руських такого варіанту немає? ще м'яса вистачає? єдине, що в них залишилось...
Shaman написав:оце цікава інфо - сьогодні було, що руські збираються вдарити по підстанціям АЕС. це серйозна загроза. а якщо ми виб'ємо їх підстанції? й взагалі звідки така інфо... контрольований злив руських?
чекаємо, в керівництва є повний розклад. але треба розуміти, що коли руські лякають - це переважно блеф...
а взагалі вони нам ультиматуми виставляють... а може просто треба припинити обстрілювати цивільних? та й взагалі війну? ні? для руських такого варіанту немає? ще м'яса вистачає? єдине, що в них залишилось...
Не того тут на форуі "парторгом" обізвали
Востаннє редагувалось d44 в Суб 17 січ, 2026 21:19, всього редагувалось 1 раз.
"Починаючи з 1 лютого 2026 року, з усіх вищезазначених країн (Данія, Норвегія, Швеція, Франція, Німеччина, Велика Британія, Нідерланди та Фінляндія) стягуватиметься 10% мито на всі товари, які надсилатимуться до Сполучених Штатів Америки. З 1 червня 2026 року мито буде збільшено до 25%. Це мито підлягатиме сплаті доти, доки не буде досягнуто угоди про повну й абсолютну купівлю Гренландії", - заявив американський лідер. https://www.rbc.ua/rus/news/tramp-ogolo ... 69012.html
Banderlog написав:А яка в тебе думка як не здатись? Як в жінки зеленського -народ готовий ще 2-3 роки потерпіти? І шо має статись через 2 роки?
я вже неодноразово писав. ви все це читали - тому оцю провокацію на комусь іншому пробуйте.
зараз ми чекаємо, що скаже нам Раша. наші умови є. руських - немає. й реальних не буде - зараз вони думають, під яким приводом відмовитись й звинуватити Україну. потім тут в черговий раз на форумі почнуть доводити, що треба здаватися.
тобі питання - що робити, коли противник не хоче домовлятися. саме противник. ви як чорт від ладана тікаєте від цього питання...
Всё, что не соответствует вашим взглядам, вы называете капитуляцией и сдачей. Хороший метод. Враг не хочет соглашаться на наши условия. Так же, как мы не хотим соглашаться на его условия. Но, к сожалению, диктовать свои условия мы не можем. Не мы захватили пятую часть РФ, и не российские города страдают от блекаутов и отключений отопления, и не граждане РФ должны эвакуироваться из родных мест.
повертаємось до совка-демагога. навчитесь нормально спілкуватись, будуть до вас звертатися нормально. забудьте слово "все" - це синонім нічого. кажіть конкретно, а все - це ознака, що вам нічого казати.
я свої умови писав. що написав ЛАД? "бе-бе-бе, мене забанять" - всі умови. що тут заперечувати? ви НЕ МОЖЕТЕ сформулювати реальні умови за Рашу - бо їх не існує. вони як вимагали повну капітуляцію, так й вимагають - незважаючи на умови на землі... тому у нас є умови з поступками - в Раші немає, вони навпаки намагаються все потайки...
ми диктувати умови не можемо. а США можуть. й диктують. Іран та Венесуела вже напряму стикнулися. руські після нафтових санкцій США вже теж нафту по собівартості продають.
а які умови життя на окупованих територіях - жебрацтво? скільки руських закопали в українську землю, сотны тисяч? "а бабы уже НЕ нарожают"
Мы зараз не "чекаємо, що скаже нам Раша", мы с ней даже не разговариваем. Пока что мы ведём переговоры с США и согласовываем с ними свою позицию. Всё. Вот только при переговорах с РФ (когда они начнутся всерьёз) США легко могут отказаться от наших требований и согласиться с требованиями Путина. И что тогда? Вы повторите своё: "я вже неодноразово писав"? Вот это как раз вы "неодноразово" повторяли, но ни разу толком не написали, как вы себе представляете достижение мира. Кроме "до последней вербы" и "я пойду, когда надо будет".
В 2022 никто не ставил условия "учитывать реалии на земле", "мир по ЛБЗ" и признать 4 области российскими. До 2022 наши "активисты" даже минские соглашения, подписанные Порошенко, называли "предательством". Сегодня мы хоть на что-то похожее можем рассчитывать?
я не написав? ви читайте все, що я пишу а не вибірково. але бісер вже ані перед вами, ані перед святошею мітати не буду.. це ви ЖОДНОГО разу не описали свої умови "бе-бе-бе", "га-га-га".
й спочатку ваша відповідь - що робити, коли противник не хоче домовлятися. саме противник. ви як чорт від ладана тікаєте від цього питання...
а цю гру дурень своїми питання валить мудреців - закінчуємо. немає власних відповідей - то не задавайте дурні питання
А все ваши "допысы"... Сбежали из Харькова подальше от фронта и воюете с дивана. Причём больше не с врагом, который напал на Украину, а с "внутренними врагами", которых вы легко находите. Понятно, это проще и безопаснее. За слово "мразота" не убьют, максимум, на сутки забанят.
все, що ви можете - це особисті накиди на мене, отут ви мастер - кидатися лайном. я ж кажу совок. в лайні живе, й хоче щоб й інші так жили. а мразота - це констатація факта - це люди, які поховалися за кордоном чи в Закарпатті й розповідають, що здатися - а що тут такого. головне, щоб дупа була в теплі...
тому оскільки з аргументами важко, то давай тряси кулачком - й то марна праця
Water написав:"Починаючи з 1 лютого 2026 року, з усіх вищезазначених країн (Данія, Норвегія, Швеція, Франція, Німеччина, Велика Британія, Нідерланди та Фінляндія) стягуватиметься 10% мито на всі товари, які надсилатимуться до Сполучених Штатів Америки. З 1 червня 2026 року мито буде збільшено до 25%. Це мито підлягатиме сплаті доти, доки не буде досягнуто угоди про повну й абсолютну купівлю Гренландії", - заявив американський лідер. https://www.rbc.ua/rus/news/tramp-ogolo ... 69012.html
бовдур. завдасть багато шкоди. будемо сподіватися, що запобіжники американської влади спрацюють, й трошки приведуть його до тями...