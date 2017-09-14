Міністр закордонних справ росії сергій лавров своїми заявами 14 січня сигналізував, що цілі рф в Україні виходять за межі території, яка обговорюється в мирних планах, і включають Харківську, Дніпропетровську, Миколаївську й Одеську області, пише американський Інститут вивчення війни (ISW).
Міністр закордонних справ росії сергій лавров своїми заявами 14 січня сигналізував, що цілі рф в Україні виходять за межі території, яка обговорюється в мирних планах, і включають Харківську, Дніпропетровську, Миколаївську й Одеську області, пише американський Інститут вивчення війни (ISW).
Water написав:"Починаючи з 1 лютого 2026 року, з усіх вищезазначених країн (Данія, Норвегія, Швеція, Франція, Німеччина, Велика Британія, Нідерланди та Фінляндія) стягуватиметься 10% мито на всі товари, які надсилатимуться до Сполучених Штатів Америки. З 1 червня 2026 року мито буде збільшено до 25%. Це мито підлягатиме сплаті доти, доки не буде досягнуто угоди про повну й абсолютну купівлю Гренландії", - заявив американський лідер. https://www.rbc.ua/rus/news/tramp-ogolo ... 69012.html
бовдур. завдасть багато шкоди. будемо сподіватися, що запобіжники американської влади спрацюють, й трошки приведуть його до тями...
Може я чогось не розумію в економіці, але вищі мита повинні вдарить по товарам, які імпортує USA, тобто, в першу чергу все подорожчає для пересічних?
ЛАД написав:... lapay дали возможность изложить свои взгляды? Насколько помню, его навечно забанили. И вы вместе с шаманом разоблачали его как москаля. Примерно так же, как сейчас меня. ...
я навіть не знаю, хто такий lapay, я з ним не спілкувався. ......
Вы достаточно давно на ветке, а lapay был достаточно активным участником. Последнее его сообщение от "Вс 17 ноя, 2024 19:34". У вас есть пост viewtopic.php?p=5790051#p5790051 от "Вс 17 ноя, 2024 19:53". На 19 мин. позже. Причём отвечали на пост pesikot, который через один пост от lapay. И вы "навіть не знаєте, хто такий lapay"?
Так кто там "оббріхує" и не умеет "відповідати за свої слова"?
ні, не знаю - я з ним не пригадую взагалі, щоб були взаємні обговорення. от ЛАД, ЛАД, ЛАД - є. то він не бачить катувань, то розповідає, що руські загалом нічого, трошки голову їм задурили, то не бачить, яка дупа в Венесуелі. як бандюків постріляли в Ріо - дуже переймається, як венесуельські тітушки постійно обстрілюють людей - не бачить.
ще раз - я не дискутував з lapay, тому так мене дуже дивує, що його так часто згадують. я навіть зараз не є постійним читачем гілки, а тоді точно не був. й якщо так уважно вивчали - знайшли, коли я перший раз писав про умови перемовин - саме тоді й почав.
й так ЛАД, а де ж я його "разоблачал"? то як відповідати за слова? чи в старості це необов'язково?
Може я чогось не розумію в економіці, але вищі мита повинні вдарить по товарам, які імпортує USA, тобто, в першу чергу все подорожчає для пересічних?
там більш складні процеси, бо США найбільший споживач. але так, подорожчання для американців звісно буде...
Головний висновок цих досліджень полягав у тому, що як державне будівництво, так і його більш амбітний аналог — будівництво нації — являють собою тривалі та дороговартісні процеси, які потребують значної підтримки з боку місцевого населення. Не менш важливим є й те, що американська публіка, як правило, не мала терпіння, необхідного для того, щоб доводити ці проєкти до кінця — цільові країни залишалися зруйнованими та нестабільними.
Венесуела залишається глибоко розколотою між прихильниками режиму Мадуро та ширшою антимадурівською частиною населення. Перші озброєні й готові застосовувати насильство проти будь-яких антиурядових протестувальників. Незрозуміло, чи зможе Делсі Родрігес контролювати навіть власних соратників, які, можливо, не погодяться спокійно прийняти роль американських ставлеників. Вона також може виявитися нездатною тримати під контролем збройні формування та злочинні банди, які фактично керують значною частиною країни.
головна проблема в тому, що коли диктатура вкоренилася, й не збирається віддавати владу - є окремі випадки, коли таке відбувається, то завжди це закінчується кров'ю та громадянською війною - Сирія, Лівія, зараз Венесуела, потенційно Іран. державні структури деградували, механізму зміни влади немає. й навіть немає стандартного рішення. тобто тоді або іноземне керування, або новий диктатор, який через деякий час владу передасть - як зараз в Сирії (подивимось, що з цього вийде).
окрема проблема, що багато країн й не мали досвіду нормального функціонування влади - й тоді, навіть зовнішне керування може не допомогти - Афганістан. в Україні теж немає великого досвіду існування державної влади, чому в нас так розквітла корупція. але завдяки близкості до Європи є хоча б уявлення, як це має існувати.
й те, що ми не дали вокренитися власній диктатурі, вчасно його вигнали - це наше велике досягнення й успіх. раша та білараша - не змогли, й як вони будуть далі розвиватися - велике питання. вже зараз видно що через фетіш путіна Україною країна деградувала настільки, що далі існувати може лише в стані війни, що рано чи пізно призведе до її розвалу. з Біларуссю легше - там бульбофюрера арештувати легше, ніж Мадуро - а там Європа може допомогти.
й окуповані території будуть в такій же дупі. єдиний шанс, що свого часу Україна зможе повернути їх назад.
наче очевидні речі, але їх тут постійно намагаються перекрутити. спочатку ці лди розповідають, що не так погано живеться в Біларусі чи на окупованих, а потім вони розповідають, що не треба розкачувати човен - й вони праві, після скидання диктатури ЗАВЖДИ на початку стає гірше. єдине, про що мовчать, що будь-яка диктатура закінчується. хоча корейцям не пощастило - як бачимо, там вже скільки поколінь живуть за пайки?..
