Повідомлення Додано: Суб 17 січ, 2026 22:42

  Banderlog написав:
  Shaman написав:розбіглися зрадофіли. тому можна обговорити більш загальні речі
що ти хочеш обговорити? Демобілізацію? Відбудову України? коли будуть пуски фламінго по москві? Може підняття зарплат військовослужбовцям?

я казав про підняття - ЛАД відразу каже - грошей немає ;)
Повідомлення Додано: Суб 17 січ, 2026 22:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

а як вільно дихається у звільненому Арканарі
ЦПД: Кремль вимагає від інтернет-сервісів зберігати повідомлення користувачів протягом трьох років
З 1 січня 2026 року в Росії набуде чинності новий закон, який зобов’язує інтернет-сервіси зберігати всі аудіо-, відео- й текстові повідомлення користувачів протягом трьох років – навіть після їх видалення.

Як пише Центр протидії дезінформації, на вимогу компанії повинні передавати ці дані силовим структурам.

За словами ЦПД, така політика фактично знищує навіть ілюзію приватного спілкування. Особисті повідомлення зберігатимуться роками та можуть бути використані проти користувачів у будь-який момент – наприклад, за звинуваченнями в "екстремізмі" чи "дискредитації влади".

Правозахисники попереджають: мета цих змін – формування атмосфери страху та самоцензури. Люди, усвідомлюючи постійний цифровий нагляд, двічі подумають, перш ніж висловити власну думку навіть у приватних чатах.
це в країні, де за лайки дають реальні строки. я так розумію, Раша часи сталіна хоче повторити у всіх аспектах - успіхів. головне, побільше вчених саджайте - це найбільші зрадники

Топ-менеджера Росатома затримали "за фінансування ЗСУ" - ЗМІ
Згідно з інформацією також провладного Telegram-каналу Shot, що посилається на анонімні джерело, топ-менеджера нібито запідозрили "у фінансуванні української армії".

але більш схоже
Однако позже о задержании Щербака отчитались нижегородские силовики. В региональном управлении ФСБ сообщили, что он выступал против российских властей, был сторонником "политизированной экстремистской организации" и переводил деньги на ее счета. На видео оперативной съемки в кабинете Щербака крупным планом показывали кружку с надписью "Нет войне!".

В МВД сообщили о возбуждении уголовного дела о финансировании неназванной экстремистской организации в августе 2021 года. Из-за пожертвований в этом месяце возбуждают дела о донатах Фонду борьбы с коррупцией, заметила "Медиазона". Михаила Щербака отпустили под подписку о невыезде.

чиновники, то ні про що - я ж кажу - вчені найбільші зрадники. й думають забагато, все погане від "грамотности"
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 17 січ, 2026 22:52, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Суб 17 січ, 2026 22:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:Тому я не бачу особливих проблем пожити пару тижнів без опалення і електроенергії, в кого її немає. Ви не помрете.


А потом что ? ракеты закончатся? батареи "заживут"?
Понавыпускали животных из карпатских клошар 20 лет назад
Повідомлення Додано: Суб 17 січ, 2026 23:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Повідомлення Додано: Суб 17 січ, 2026 23:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

а це взагалі вішенка
В обмін на лояльність Кадирова. Кремль хоче передати тимчасово окупований Маріуполь під контроль чеченських підрозділів Ахмат — АТЕШ
За даними АТЕШ, кадировці зосереджені на промислових ресурсах Маріуполя. Кремль фактично дозволяє їм грабувати місто, ігноруючи інтереси місцевих жителів та рядових російських колабораціоністів, підкреслили агенти руху.

Вони додали, що мешканці міста все частіше помічають у місті військових кавказької зовнішності з шевронами Ахмат на дорогих позашляховиках без номерів або з підробленими знаками. Таке демонстративне пересування свідчить про їхню впевненість у безкарності та статус нових «хазяїв» регіону, наголосили в АТЕШ.

тут відчують всю волю, як у Москві в 90х роках. з чеченським нюансом...
Повідомлення Додано: Суб 17 січ, 2026 23:33

  flyman написав:
  Banderlog написав:
  Shaman написав:розбіглися зрадофіли. тому можна обговорити більш загальні речі
що ти хочеш обговорити? Демобілізацію? Відбудову України? коли будуть пуски фламінго по москві? Може підняття зарплат військовослужбовцям?

результати опитування 50:50


На 10:30 про аргумент проти миру "за що ж тоді загинули?"
Загиблих стає все більше , а користувальників аргументу все менше
тобто у людей була повна каша в голові і вчитися вони можуть не через використання логічного мислення, а тільки емпіричним шляхом через безпосередню загрозу власному життю, як тварини, прямо кажучи
Повідомлення Додано: Суб 17 січ, 2026 23:39

  fox767676 написав:Загиблих стає все більше , а користувальників аргументу все менше
тобто у людей була повна каша в голові і вчитися вони можуть не через використання логічного мислення, а тільки емпіричним шляхом через безпосередню загрозу власному життю, як тварини, прямо кажучи


"не вірю в силу слова я,а вірю в силу п*здюлей"
Повідомлення Додано: Суб 17 січ, 2026 23:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

повилазила нечисть... :lol:
Повідомлення Додано: Суб 17 січ, 2026 23:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Господар Вельзевула написав:"не вірю в силу слова я,а вірю в силу п*здюлей"


латентные мазохисты очень хотят довести до реально унизительных условий перемирия
28 пунктов им не нравились
Повідомлення Додано: Суб 17 січ, 2026 23:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

тут снова диллетантские споры какие условия мира хуже - стамбульские или трасповские
классическое курица\яйцо
территориально - стамбульские лучше, но накладывали больше ограничений на суверенитет (размер и номенклатура вооружений армии)
с т.з. суверенитета лучше трамповские 28 пунктов, хотя и больше территориальных потерь
Но Киев и Одессу москва в полностью свободное плавание (НАТО) никогда не отпустит, всегда будет требовать определенную долю влияния
Может Львов только отпустила бы, но на практике лучше не проверять
