RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16474164751647616477
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 10:34

Трохи мінусів по Венесуелі:
- Китай позбувшись венесуельської нафти, збільшить закупки російської
- важелів на збивання ціни в нього поменшає(раніше купляв у Росії, Ірану і Венесуели, тепер лишилися тільки Росія та Іран)
- швидко наросити видобуток у Венесуелі, щоб збити світові ціни, судячи с публікацій, не вийде, це питання багатьох років
- не факт, що Трамп захоче збивати ціни, оскільки США - експортер нафти.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2530
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 10:57

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Ну, где-то же он остановится.
Или пока "русский солдат не омоет сапоги" в Атлантике?
Заламывать руки, действительно, не надо. Бесполезное занятие.
Но переговоры надо вести с противником. С поддержкой партнёров.
А не с партнёрами, чем мы пока занимаемся.

Зупиниться на західному кордоні України. Може... Або на польсько-німецькому. І то не факт, апетит приходить під час їжі.
Ближче ніж західний кордон України він може зупинитися за однієї з умов:
- закінчилися люди
- закінчилися гроші
Ми впливаємо на закінчення й того й того. Але питання наскільки швидко, і які ми втрати несемо.

Ну т.е. таки Атлантика?.. - потому, что ни одного внятного объяснения на тему "а нафига ему нужна промышленно-неразвитая ЗУ" - я не помню...

Так этот вопрос тут постоянно задают - еще со времен той заявы "30к, не больше". Но ГосТайна :(
_hunter
 
Повідомлень: 11293
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 493 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 11:00

  sashaqbl написав:Трохи мінусів по Венесуелі:
- Китай позбувшись венесуельської нафти, збільшить закупки російської
- важелів на збивання ціни в нього поменшає(раніше купляв у Росії, Ірану і Венесуели, тепер лишилися тільки Росія та Іран)
- швидко наросити видобуток у Венесуелі, щоб збити світові ціни, судячи с публікацій, не вийде, це питання багатьох років
- не факт, що Трамп захоче збивати ціни, оскільки США - експортер нафти.

в чому мінуси?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42125
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1625 раз.
Подякували: 2874 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 11:01

  ЛАД написав:
  Banderlog написав:Взагалі справи з поповненням геть погані. Степногірськ дожимають, після запоріжжя відкриється для артобстрілу. Так щоб зупинити хоча б там хватило б 20 тисяч чоловік. Для такого міста набрати 20 тисяч ніби і ніпрошо но ...
https://m.youtube.com/watch?v=UuGsk657nsQ
і наступне, да електрики працюють з ризиком для життя за зарплати мирного часу... Але наприклад лишити торгівлю продуктами в прифронтовій зоні на вільну руку ринку це ідіотизм. Понятно в нас гроші є і ціни взлітають, але рядом з нами в тіж магазини ходять місцеві, в основному пенсіонери. Можно їм було організувати видачу чи хоть продажу продуктів по талонам?
Меня вообще удивляет наша война.
По-моему, такого в истории не было.
Мы постоянно говорим, что это первая большая война на территории Европы после 2 МВ. И это, действительно, так и есть. И не только на территории Европы, а и вообще в мире, за исключением корейской и вьетнамской. Может, ещё ирано-иракской. Задействованы огромные армии, все системы оружия, кроме ОМП. А тыл живёт, как в мирное время. Население занято, как и до войны, торговлей и сферой услуг. Вместо того, чтобы сократить всё это и резко усилить оборонку.
......

Это многих удивляет: война - прямо экзистенциальная, если властям верить - есть, а банально СВ объявить - "ой нет, это как-то прямо сильно сложно"...
_hunter
 
Повідомлень: 11293
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 493 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 11:03

  flyman написав:
  sashaqbl написав:Трохи мінусів по Венесуелі:
- Китай позбувшись венесуельської нафти, збільшить закупки російської
- важелів на збивання ціни в нього поменшає(раніше купляв у Росії, Ірану і Венесуели, тепер лишилися тільки Росія та Іран)
- швидко наросити видобуток у Венесуелі, щоб збити світові ціни, судячи с публікацій, не вийде, це питання багатьох років
- не факт, що Трамп захоче збивати ціни, оскільки США - експортер нафти.

в чому мінуси?

Там имеется в виду "для этой страны". Для Штатов, понятное дело - одни плюсы.
_hunter
 
Повідомлень: 11293
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 493 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 11:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:Ну т.е. таки Атлантика?.. - потому, что ни одного внятного объяснения на тему "а нафига ему нужна промышленно-неразвитая ЗУ" - я не помню...


вы совсем отупели на социальном баварском
бахмут с авдевкой, гуляйполе промышленно развитые сейчас?
или чукотка с хивой были промышленно развитые?
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5112
З нами з: 13.06.20
Подякував: 426 раз.
Подякували: 214 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 11:16

кінець історії в презентації БТС

кінець історії в презентації БТС
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42125
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1625 раз.
Подякували: 2874 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 11:19

в чому

  _hunter написав:
  flyman написав:
  sashaqbl написав:Трохи мінусів по Венесуелі:
- Китай позбувшись венесуельської нафти, збільшить закупки російської
- важелів на збивання ціни в нього поменшає(раніше купляв у Росії, Ірану і Венесуели, тепер лишилися тільки Росія та Іран)
- швидко наросити видобуток у Венесуелі, щоб збити світові ціни, судячи с публікацій, не вийде, це питання багатьох років
- не факт, що Трамп захоче збивати ціни, оскільки США - експортер нафти.

в чому мінуси?

Там имеется в виду "для этой страны". Для Штатов, понятное дело - одни плюсы.

в чому мінуси "для этой страны" (судічи із суджень, перестановка доданків суми не змінює)?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42125
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1625 раз.
Подякували: 2874 раз.
 
Профіль
 
1
4
  #<1 ... 16474164751647616477
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: sashaqbl і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
35 191297
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 гру, 2025 21:53
SATAN
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 392969
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1097992
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.