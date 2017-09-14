RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16479164801648116482>
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 12:44

  Shaman написав:
  ЛАД написав:Надо было резко ограничить импорт потребтоваров, а эти деньги направить на закупку оружия или на колумбийских наёмников. Да и вообще коренным образом перестроить экономику.
А платить военным, чтобы цены взлетали... Это путь в никуда.
Мы раньше говорили, что надо увеличить потери врага, чтобы прекратить войну.
Интересно, какие потери должны для этого быть у нас? Или это неважно?

......
де взяти гроші в бюджеті? так трохи скоротити бруківку. й еенергію та газ населення має купувати може й не за ринкової ціною, але точно не дешевше більш ніж в 2 рази - а це десятки ярдів гривень на рік, якщо не сотні. в бюджеті ще можна робити перерозподіл, є багато резервів...

Кто (и главное - когда) начнет это делать? 🤔 На 4год - еще рано, наверное?..
_hunter
 
Повідомлень: 11302
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 493 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 12:45

  flyman написав:
  sashaqbl написав:
  flyman написав:в чому мінуси "для этой страны" (судічи із суджень, перестановка доданків суми не змінює)?

Нафта не подешевіє, російська - тим більше. А Росії буде більша бабла. Для тебе це плюс чи мінус?

Нафта дешевіє/дорожає від попиту пропозиції.
Поки що глобальна стагнація, і перерозподіл ринків.
CRUDE OIL WTI від $120 у 2022 дійшла до $60, але "нафта не подешевіє".
Це вона скільки має бути $15 по твоєму?
А якщо буде $57.5? Це "не подешевіє"


у кожної компанії своя ціна (бо нафта у всіх різна, Венесуєльська-важкі метали, Російська-багато сірки)

https://companiesmarketcap.com/gazprom/marketcap/

у Газпрома зараз ціна 37,08дол, 14 грудня 2024 була 25,88дол

гарна табличка, можеш полукать
https://companiesmarketcap.com/oil-gas/ ... y-revenue/
prodigy
 
Повідомлень: 13089
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3379 раз.
Подякували: 3360 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 12:51

  prodigy написав:Banderlog
тобі не вистачає IQ щоб зрозуміти в чому полягає переговорний процес

повернути тебе в дитинство щоб почати тебе навчати логіці?
я тобі скажу в чому він полягає. Потужний піаніст тільки робить від що хоче про щось домовлятись, він хоче царювати довічно поки війна і мандрувати по світу то до макрона заскочить на урляляй з ляпіздронами то на чай до англійської королеви... а в цей час людям на морозі ноги відриває... і поки народ буде підтримувати цю безбожну владу поки і буде війна.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4483
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 12:51

  _hunter написав:
  Shaman написав:
  ЛАД написав:Надо было резко ограничить импорт потребтоваров, а эти деньги направить на закупку оружия или на колумбийских наёмников. Да и вообще коренным образом перестроить экономику.
А платить военным, чтобы цены взлетали... Это путь в никуда.
Мы раньше говорили, что надо увеличить потери врага, чтобы прекратить войну.
Интересно, какие потери должны для этого быть у нас? Или это неважно?

......
де взяти гроші в бюджеті? так трохи скоротити бруківку. й еенергію та газ населення має купувати може й не за ринкової ціною, але точно не дешевше більш ніж в 2 рази - а це десятки ярдів гривень на рік, якщо не сотні. в бюджеті ще можна робити перерозподіл, є багато резервів...

Кто (и главное - когда) начнет это делать? 🤔 На 4год - еще рано, наверное?..

ще раз - бігунцям слова не давали. от коли повернеться з-за кордону від халявного пива - тоді поговоримо...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11392
З нами з: 29.09.19
Подякував: 810 раз.
Подякували: 1710 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 12:53

  Banderlog написав:
  prodigy написав:Banderlog
тобі не вистачає IQ щоб зрозуміти в чому полягає переговорний процес

повернути тебе в дитинство щоб почати тебе навчати логіці?
я тобі скажу в чому він полягає. Потужний піаніст тільки робить від що хоче про щось домовлятись, він хоче царювати довічно поки війна і мандрувати по світу то до макрона заскочить на урляляй з ляпіздронами то на чай до англійської королеви... а в цей час людям на морозі ноги відриває... і поки народ буде підтримувати цю безбожну владу поки і буде війна.

в цілому світі лише Зе хоче царювати вічно... не бачить він, що власне всі наші вороги саме про це. й проштовхує це якраз расейське ІПСО про царювання Зе. я не прихильник Зе, але це - повна маячня...

на Раші яка влада - божна чи безбожна?..
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 18 січ, 2026 12:58, всього редагувалось 2 разів.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11392
З нами з: 29.09.19
Подякував: 810 раз.
Подякували: 1710 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 12:54

невловимі Джо

  _hunter написав:
  flyman написав:
  Shaman написав:2 млн людей в розшуку?

ти про що?

про пресуху федорова, вестимо:
относятся озвученные министром цифры относительно пребывающих в розыске тцкшниками украинцев — 2 млн человек, и самовольно оставивших свои части (СОЧ) военнослужащих — 200 тысяч человек
https://fakty.ua/ru/466001-dva-milliona ... plektaciej

Существуют ли в реальности эти люди - как и предыдущие "6 лямов не обновили данные" - вопрос...

так отож, СЗЧ не можуть "розшукати" скільки-то тисяч, а тут мільйони в "розшуку", в якому? Є рішення суду, ордери? Чи що то за "розшук"? Прямо "невловимі Джо".
А що з нетойвосними і младовпенсами? Їх знайшли чи ще шукають? А що з "ненавченими воювати" але під броньою? Західні кордони потужно хто охороняє від нападу НАТО?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42130
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1625 раз.
Подякували: 2874 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 12:57

  Banderlog написав:
  Shaman написав:
  Banderlog написав:але гроші є ? І влада скоро підніме зарплат ? :lol: а також наловить достатньо охочих воювати і будуть терміни демобілізації? От в чім там проблема набрати стільки щоб відпустити для початку тих хто з 22го? Раз народ підтримує бажання боротись далі?

ще один - хто б дав гроші. гроші треба шукати. але перекроїти бюджет на більш військовий можливо - цим займатися треба... ти ж обирав цю владу - так спитай в неї. навряд чи ти голосував за Пороха...

народ не підтримує - й ти це знаєш. будь-яка притомна людина знає. окрім брехунів, які все шукають останню вербу. але ще достатньо бетонів - що він марно в спортзал ходить? можна ще на Закарпатті пошукати... людей достатньо, треба лише наводити лад з цим... скільки там - тільки 2 млн людей в розшуку?
парторг, я тобі 20й раз кажу- я на вибори не ходжу 20 років. Ще не хватило мені обирати між шоколадним та піаністом :lol: робити мені нічого, тратити час на те щоб легітимізувати злодіїв.
Нема грошей? То йдіть ви юх. Самі воюйте. Знайдете поговорим.

але чомусь обрав собі церковну владу, яка далеко розійшлася з Богом, - й так захищає. хоча щезаючий Брегет - це ж чудо, теж такий хочеш? :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11392
З нами з: 29.09.19
Подякував: 810 раз.
Подякували: 1710 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 13:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:але чомусь обрав собі церковну владу, яка далеко розійшлася з Богом, - й так захищає. хоча щезаючий Брегет - це ж чудо, теж такий хочеш?


Banderlogi-це сектанти рпц, на них факти і доводи не впливають,
кирило ссцить їм в очі наче божа роса :mrgreen:
prodigy
 
Повідомлень: 13089
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3379 раз.
Подякували: 3360 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 13:08

  Banderlog написав:
  prodigy написав:Banderlog
тобі не вистачає IQ щоб зрозуміти в чому полягає переговорний процес

повернути тебе в дитинство щоб почати тебе навчати логіці?
я тобі скажу в чому він полягає. Потужний піаніст тільки робить від що хоче про щось домовлятись, він хоче царювати довічно поки війна і мандрувати по світу то до макрона заскочить на урляляй з ляпіздронами то на чай до англійської королеви... а в цей час людям на морозі ноги відриває... і поки народ буде підтримувати цю безбожну владу поки і буде війна.



президент катає по світу і працює над гарантіями миру, але гарантії миру
залежать не від партнерів (які завтра скажуть що передумали), а саме від ТЕБЕ і ТВОЇХ побратимів

Трампа спитали вчора, чому він передумав атакувати , може ви ким то порадились
Відповідь Трампа: я порадився з Дональдом Трампом, і тому передумав
prodigy
 
Повідомлень: 13089
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3379 раз.
Подякували: 3360 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 13:15

  flyman написав:
  _hunter написав:
  flyman написав:ти про що?

про пресуху федорова, вестимо:
относятся озвученные министром цифры относительно пребывающих в розыске тцкшниками украинцев — 2 млн человек, и самовольно оставивших свои части (СОЧ) военнослужащих — 200 тысяч человек
https://fakty.ua/ru/466001-dva-milliona ... plektaciej

Существуют ли в реальности эти люди - как и предыдущие "6 лямов не обновили данные" - вопрос...

так отож, СЗЧ не можуть "розшукати" скільки-то тисяч, а тут мільйони в "розшуку", в якому? Є рішення суду, ордери? Чи що то за "розшук"? Прямо "невловимі Джо".
А що з нетойвосними і младовпенсами? Їх знайшли чи ще шукають? А що з "ненавченими воювати" але під броньою? Західні кордони потужно хто охороняє від нападу НАТО?

Тех тоже еще рано :lol: - нужно решение принять о принятии решения...
_hunter
 
Повідомлень: 11302
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 493 раз.
 
Профіль
 
2
  #<1 ... 16479164801648116482>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Banderlog і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
35 191374
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 гру, 2025 21:53
SATAN
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 393051
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1098083
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Релігія (62)
18.01.2026 13:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.