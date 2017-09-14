RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 15:13

  Water написав:
Міністр закордонних справ росії сергій лавров своїми заявами 14 січня сигналізував, що цілі рф в Україні виходять за межі території, яка обговорюється в мирних планах, і включають Харківську, Дніпропетровську, Миколаївську й Одеську області, пише американський Інститут вивчення війни (ISW).

https://www.radiosvoboda.org/a/news-isw ... 49068.html

Так нічого нового ...

Чому всі вирішили, що достатньо віддати 4 області і Путін нажереться ?
І носятся з цим жупелом

Ще з 2014 року російська пропаганда постійно задвигала тезу про "новоросію"
В 2022 році куди лізли російські війська - Харьківська область, Херсонська область з вектором на Миколаївську і Одеську області
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13144
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 15:26




Всі за спарту, вперееед.
Нещодавно дружині сказав що на відміну від зебанди, у кримінальних авторитетів
є кодекс і правила.
Що думаєте?
BeneFuckTor
 
Повідомлень: 420
З нами з: 21.11.19
Подякував: 266 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 15:38

  BeneFuckTor написав:



Всі за спарту, вперееед.
Нещодавно дружині сказав що на відміну від зебанди, у кримінальних авторитетів
є кодекс і правила.
Що думаєте?

Думаю, що ти серіалів передивився ...
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13144
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 15:47

  Hotab написав:
  Василь-Рівне написав:
  katso написав:Так полно грошей в стране- у гребанной районной главы ВЛК 300 000 баксов налом в столе лежит - https://zazbruchem.te.ua/news/u-holovy- ... e_vignette Только их статки мобилизировать низззя, ни-ни-ни, мобилизировать можно только тушки пересичных

От так і знав що знайдеться якась ГНИДА яка замість того щоб допомогти буде це лайно тут постити :twisted: :twisted: :twisted:

Тапілі в тісє він такий
Вообще-то, пост katso относился совсем не к тем 1080 грн, о кот. писал Василь-Рівне.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38336
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5384 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 15:50

  Water написав:"Починаючи з 1 лютого 2026 року, з усіх вищезазначених країн (Данія, Норвегія, Швеція, Франція, Німеччина, Велика Британія, Нідерланди та Фінляндія) стягуватиметься 10% мито на всі товари, які надсилатимуться до Сполучених Штатів Америки. З 1 червня 2026 року мито буде збільшено до 25%. Це мито підлягатиме сплаті доти, доки не буде досягнуто угоди про повну й абсолютну купівлю Гренландії", - заявив американський лідер.
https://www.rbc.ua/rus/news/tramp-ogolo ... 69012.html

Власне, це те, що робив Трамп все життя - кидав партнерів
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13144
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 15:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Народ, как и шаман, підтримує бажання, щоб хтось за них воював.
А вони будуть сидіти в теплій хаті на рідному продавленому дивані і потужнічати.
Брехня...
Народ той який Будівельник - скрипить зубами , але фінансово підтримує ЗСУ
Народ той який лад - шукає варіанти щоб ЗМУСИТИ тиловиків перестати допомагати ЗСУ...
От тоді в парторга й буде свято
Все так як він казав....

Але кишка в нього затонка.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27769
З нами з: 15.01.09
Подякував: 294 раз.
Подякували: 3001 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 16:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:А тыл живёт, как в мирное время. Население занято, как и до войны, торговлей и сферой услуг. Вместо того, чтобы сократить всё это и резко усилить оборонку.
Парторгам ніяк не дійде
війна-високотехнологічна
Технології потребують грошей
Гроші заробляються не в окопах - а в тилу.
В окопах - гроші витрачаються.
От тому й потрібна сильна економіка...
Але зновуж
Парторг закликає нас повернутись в совок і воювати так як воював совок - закидувати ворога тілами , бо економіка не змогла парочку дронів підкинути...

Парторг - ти хочеш щоб твої зяті замість протирання штанів коло монітора - отримали трьохлінейку на двох і пішли в лобову атаку?
чи хочеш щоб в них монітор -покраще, дрон -поточніше, від ворога-подалі?

ПС
хоча в цього труси-хрестика, може й присутнє потаємне бажання що зятів повбивали , бо вони воюють за ЗСУ а не проти...
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 18 січ, 2026 16:03, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27769
З нами з: 15.01.09
Подякував: 294 раз.
Подякували: 3001 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 16:03

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Народ, как и шаман, підтримує бажання, щоб хтось за них воював.
А вони будуть сидіти в теплій хаті на рідному продавленому дивані і потужнічати.
....
Народ той який Будівельник - скрипить зубами , але фінансово підтримує ЗСУ
.......

Будівельник ещё далеко не весь народ.
И вы, вроде, ещё зубами не скрипите. Донатите много - за это вам уважение, но и голодать вам, вроде, для/из-за этого не приходится.

Сильная экономика это далеко не то же самое, что успешная торговля потребтоварами.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 18 січ, 2026 16:05, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38336
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5384 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 16:04

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Народ, как и шаман, підтримує бажання, щоб хтось за них воював.
А вони будуть сидіти в теплій хаті на рідному продавленому дивані і потужнічати.
Брехня...
...... скрипить зубами , але фінансово підтримує ЗСУ
Народ той який лад - шукає варіанти ......

Вопрос же - не в персоналиях. Вопрос - в размерах групп...
_hunter
 
Повідомлень: 11310
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 493 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 16:05

  _hunter написав:
  Hotab написав:
  Василь-Рівне написав:Може хто має координати волонтерів треба профінансовувати обладнання на 1080 грн для зенітного ракетного дивізіону 29 окремої важкої механізованої бригади

Так це смішна сума. Дописувачі цієї гілки можуть закрити іі за секунду.
Флайман, hunter, закинете трохи?

А кубышка что - неприкосновенна? :oops:

як очікувлось - донатити? ху_нтер не дурний, на пиво й так ледве вистачає...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11403
З нами з: 29.09.19
Подякував: 810 раз.
Подякували: 1710 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
