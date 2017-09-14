Согласно официальным данным, в 2025 году население Китая сократилось четвертый год подряд, а рождаемость упала до очередного рекордно низкого уровня, что вызвало предупреждения экспертов о дальнейшем снижении численности населения.



Население сократилось на 3,39 миллиона человек, составив 1,405 миллиарда, что является более быстрым падением, чем в 2024 году. Число рождений снизилось до 7,92 миллиона в 2025 году, что на 17% меньше, чем 9,54 миллиона в 2024 году, в то время как число смертей выросло до 11,31 миллиона с 10,93 миллиона в 2024 году, согласно данным Национального статистического бюро Китая (НБС). Уровень рождаемости в стране упал до 5,63 на 1000 человек



И Фусянь, демограф из Университета Висконсина в Мэдисоне, заявил, что рождаемость в 2025 году «примерно соответствует уровню 1738 года, когда население Китая составляло всего около 150 миллионов человек».



В 2025 году смертность в Китае составила 8,04 на 1000 человек, что является самым высоким показателем с 1968 года. Население сокращается с 2022 года и быстро стареет, что осложняет планы Пекина по стимулированию внутреннего потребления и сокращению государственного долга.



Согласно данным Национального статистического бюро (НСБ), люди старше 60 лет составляют около 23% от общей численности населения. К 2035 году прогнозируется, что число людей старше 60 лет достигнет 400 миллионов — примерно столько же, сколько население США и Италии вместе взятых, — а это значит, что сотни миллионов людей, вероятно, покинут рынок труда в то время, когда пенсионные фонды и без того испытывают нехватку средств.



В Китае уже повысили пенсионный возраст: теперь мужчинам предстоит работать до 63 лет вместо 60, а женщинам — до 58, а не до 55.

