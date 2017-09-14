RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 14:26

  alex_dvornichenko написав:
  _hunter написав:Ваги/Шкоды? - неубиваемые тойоты?
Или как вы объясняете этот феномен - "лидер" продаж занимал меньше 10% рынка.

Кто лидер продаж ? Ланос ? с чего вы это взяли ?

я же там цитату давал...
Итак, по данным AUTO-Consulting наиболее продаваемым автомобилем в Украине за 2000-2016 гг. стал ЗАЗ/Daewoo Lanos (включая Sens). Автомобиль за эти годы разошелся тиражом в 364 тыс. экземпляров.
_hunter
 
Повідомлень: 11316
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 493 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 14:27

Потужне літакобудування на рф

Корпорация «Ростех» с 2022 года запустила восстановление девяти самолетов Ту-204-214, одного Ан-148 и двух Ил-96, рассказали в госкорпорации. Из 12 самолетов 10 уже переданы авиакомпаниям, одна из которых — Red Wings, и возвращены в эксплуатацию, сообщили «Известия».

▪️Еще два возвращенных в эксплуатацию самолета — Boeing 747, которые, как следует из публикации, уже включены в парк «России». В 2026-2027 году авиакомпания «Россия» планирует вернуть в эксплуатацию еще два Boeing 747. Самолеты достались авиакомпании после банкротства «Трансаэро» в середине 2010-х годов.

▪️Возвращение ранее выведенных из эксплуатации лайнеров — попытка восполнить дефицит техники, пояснил основатель сервиса безопасности полетов RunAvia Андрей Патраков. Российские авиакомпании задействуют 100% исправных самолетов, при этом каждый год по 2–3% бортов приходится списывать, а новые взять неоткуда, рассказал главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров. Как пишут «Известия», в 2024 году на фоне сокращения парков авиакомпаний был достигнут предел загрузки: в пиковый период летом она достигала 96%, а в остальное время — 75%.

Что известно о возвращаемых самолетах. Согласно справочнику RussiaPlanes, на хранении у «России» находятся семь Boeing 747, самому старому из которых 28 лет, а самому новому — 25. Сертификаты их летной годности закончились с 2021 по 2024 год. В списке бортов авиакомпании в сервисах Flightradar24 и AirNav ни один самолет этой модели не указан.

▪️В парке Red Wings, согласно Flightradar24, находятся восемь Ту-204, самый старый из которых был произведен 32 года назад. Согласно справочнику RussiaPlanes, на хранении у авиакомпании находятся четыре Ту-204, старейшему из которых 31 год, а самому новому — 17 лет. Сертификаты летной годности этих бортов закончились с 2019 по 2025 год.

Почему отказались от этих самолетов? В 2014 году «Аэрофлот» последней из российских авиакомпаний отказался от эксплуатации Ил-96. В 2017 году Минтранс признал низкую топливную эффективность Ил-96 в сравнении с Airbus и Boeing.

▪️В 2015 году «Россия» сообщила, что откажется от шести лайнеров Ан-148. Представитель компании называл причиной такого решения низкую эффективность лайнеров «по совокупности параметров, включая цену на кресло-километр, ниже, чем у других типов лайнеров в парке компании».

▪️В 2019 году авиакомпания Red Wings вывела из эксплуатации все пять находящихся в ее парке Ту-204. Эксплуатация Ту-204 перестала быть экономически целесообразной из-за роста цен на авиационный керосин, объяснял гендиректор консалтинговой фирмы «Инфомост» Борис Рыбак.

▪️Полученные от обанкротившейся «Трансаэро» Boeing 747 «Россия» планировала вывести из эксплуатации до конца 2024 года.

▪️В 2025 году в россии был выпущен только один пассажирский самолет вместо 20 запланированных, писал сотрудник Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений РАН Александр Ермаков.
https://t.me/Crimeanwind/92662
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6081
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1214 раз.
Подякували: 1337 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 14:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:И вчера в viewtopic.php?p=5924281#p5924281 я давал ссылку с цитатой о масштабной программе геологорозвідувальних робіт на території Донецької області ... до 2031 року". "акцент на таких металах: титан; літій; тантал; ніобій".

Ну не знаю, колись в школі вчив з географії, які в нас невїбенні запаси всього. Але щось за 20 років нічого з того не почали видобувати.
Цікавився темою літію недавно - ну такоє, перспективи комерційного видобутку доволі посередні. В світі є купа проектів, які більш перспективні.
Щось мені підказує, що це просто чергова спроба прояснити обиватєлю, за що воюють.
Може спроба підготувати наближених. Але точно не пояснення причин війни. І не її окупність...
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2544
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 14:53

До речі, щось немає розмов про мир/перемовини вже довгий час.
А чому? А тому що Трамп зайнятий - Мадуро, Іран, ніколи Трампу.
І все - немає Трампа - немає розмов про мир.
Виходить нікому той мир не потрібен окрім Трампа.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7277
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 14:55

  sashaqbl написав:
  Banderlog написав:давно в відпустці були?
Там народ геть оскотинився, забили їх батогами , налогами та тцк.
По вулиці ходити бояться, в селах з хати виходять лиш в ночі.

Ну не знаю, тут стільки бажаючих воювати: Шаман, Пісікіт, Будівельник, продіджі.
Біда тільки - ніхто не хоче до мене водієм йти...

Обережніше а то товариші "засуджувачі путіна" остаточно образяться і запишуть вас в іпсошники чи агенти кремля
Letusrock
 
Повідомлень: 2937
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 14:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:До речі, щось немає розмов про мир/перемовини вже довгий час.
А чому? А тому що Трамп зайнятий - Мадуро, Іран, ніколи Трампу.
І все - немає Трампа - немає розмов про мир.
Виходить нікому той мир не потрібен окрім Трампа.

Вже всі говорили з х.... І визнали, що не змогли з ним домовитися. Трамп просто переколючився на інші теми, бо визнавати невдачі він не вміє.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2544
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 14:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:Обережніше а то товариші "засуджувачі путіна" остаточно образяться і запишуть вас в іпсошники чи агенти кремля

А може ви підете до мене водієм? Від вашого небажання воювати війна не припиниться. Краще так, ніж чекати, коли бусифікують...
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2544
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 15:01

  sashaqbl написав:
  andrijk777 написав:До речі, щось немає розмов про мир/перемовини вже довгий час.
А чому? А тому що Трамп зайнятий - Мадуро, Іран, ніколи Трампу.
І все - немає Трампа - немає розмов про мир.
Виходить нікому той мир не потрібен окрім Трампа.

Вже всі говорили з х.... І визнали, що не змогли з ним домовитися. ......

Тут важно уточнить - договориться _о чем_? Потому как тот же Венс ещё а августе говорил совсем иное...
_hunter
 
Повідомлень: 11316
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 493 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 15:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:Тут важно уточнить - договориться _о чем_? Потому как тот же Венс ещё а августе вызнавав совсем иное...

Давайте, що він там визнавав? Бажано, щось таке, що й інша сторона, тобто русня, визнавала?
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2544
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 15:03

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:И вчера в viewtopic.php?p=5924281#p5924281 я давал ссылку с цитатой о масштабной программе геологорозвідувальних робіт на території Донецької області ... до 2031 року". "акцент на таких металах: титан; літій; тантал; ніобій".

Ну не знаю, колись в школі вчив з географії, які в нас невїбенні запаси всього. Але щось за 20 років нічого з того не почали видобувати.
Цікавився темою літію недавно - ну такоє, перспективи комерційного видобутку доволі посередні. В світі є купа проектів, які більш перспективні.
Щось мені підказує, що це просто чергова спроба прояснити обиватєлю, за що воюють.
Може спроба підготувати наближених. Але точно не пояснення причин війни. І не її окупність...
Может, и так.
Утверждать не могу.
Но насчёт 20 лет... Не 20, а все 35, там в цитате было: "дослідження у цьому регіоні, фактично, припинились у пострадянський період". Так это дослідження, что уж говорить о добыче.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38346
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5384 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
  #<1 ... 16489164901649116492
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter, andrijk777, sashaqbl, ЛАД і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

