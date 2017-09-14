andrijk777 написав:До речі, щось немає розмов про мир/перемовини вже довгий час. А чому? А тому що Трамп зайнятий - Мадуро, Іран, ніколи Трампу. І все - немає Трампа - немає розмов про мир. Виходить нікому той мир не потрібен окрім Трампа.
Вже всі говорили з х.... І визнали, що не змогли з ним домовитися. ......
Тут важно уточнить - договориться _о чем_? Потому как тот же Венс ещё а августе говорил совсем иное...
ЛАД написав:И вчера в viewtopic.php?p=5924281#p5924281 я давал ссылку с цитатой о масштабной программе геологорозвідувальних робіт на території Донецької області ... до 2031 року". "акцент на таких металах: титан; літій; тантал; ніобій".
Ну не знаю, колись в школі вчив з географії, які в нас великі запаси всього. Але щось за 20 років нічого з того не почали видобувати. Цікавився темою літію недавно - ну такоє, перспективи комерційного видобутку доволі посередні. В світі є купа проектів, які більш перспективні. Щось мені підказує, що це просто чергова спроба прояснити обиватєлю, за що воюють. Може спроба підготувати наближених. Але точно не пояснення причин війни. І не її окупність...
Может, и так. Утверждать не могу. Но насчёт 20 лет... Не 20, а все 35, там в цитате было: "дослідження у цьому регіоні, фактично, припинились у пострадянський період". Так это дослідження, что уж говорить о добыче.
P.s. И я не утверждал, что это главная или, тем более, единственная причина росс. агрессии. Просто одна из возможных.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 19 січ, 2026 15:17, всього редагувалось 1 раз.
fler написав:Корпорация «Ростех» с 2022 года запустила восстановление девяти самолетов Ту-204-214, одного Ан-148 и двух Ил-96, рассказали в госкорпорации. Из 12 самолетов 10 уже переданы авиакомпаниям, одна из которых — Red Wings, и возвращены в эксплуатацию, сообщили «Известия». .......... ▪️В 2025 году в россии был выпущен только один пассажирский самолет вместо 20 запланированных, писал сотрудник Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений РАН Александр Ермаков. https://t.me/Crimeanwind/92662
Что вас так волнует их гражданская авиация? Собираетесь туда лететь? Меня как-то больше волнуют их Сушки и МиГи, а не Суперджеты. А Сушки и МиГи они делают и очень неплохо.
andrijk777 написав:До речі, щось немає розмов про мир/перемовини вже довгий час. А чому? А тому що Трамп зайнятий - Мадуро, Іран, ніколи Трампу. І все - немає Трампа - немає розмов про мир. Виходить нікому той мир не потрібен окрім Трампа.
Насколько я помню, официально было заявлено после встречи американцев с нашими, что решили 90 процентов вопросов, но не решили самое сложное-судьбу неокупированного Донбасса. Не так разве? Американцы прекрасно понимают, что х... без отдачи Донбасса не согласится на перемирие, потому Трамп занялся другими делами, попутно заметив что Зеленский затягивает переговоры (не согласен отдать Донбасс). С тех пор все занимаются своими делами, и это правильно, так как начинать надо с вопроса Донбасса и если нет консенсуса, то нечего и голову морочить. А,еще Зеля подписал соглашение о размещении военных баз после перемирия- такой вот контрольный в голову. Опять меняю прогноз на 10-15 лет полномасштабки и слив по людям,или как положено говорить- "ресурсу". Энергетика то такое, проживем и в каменном веке, а вот без ресурса никак. Но его еще много, включая отмену броней и отсрочек, и потери меньше стали. От 10 лет еще в таком режиме. Самыми правильными пророками оказались Марьяна и Портников.
Кстати, о страданиях Киева. И о том, как благополучно в Харькове. Разговаривал сейчас с товарищем на ХТЗ. У него в квартире в двушке в одной комнате +13, в другой намного теплее - +14. Живут они с сестрой. Он мой ровесник, сестра на несколько лет младше. И ничего, не умирают.
(с момента получения Плана от Трампа - уже два месяца)
Если про Венса - вот честно: понятия не имею, что вы ожидаете на этот вопрос услышать... Прямых переговоров между сторонами - нет: лично подтвердить - нельзя. Кто-то из вышеперечисленных - должен был выйти в эфир с заявлением "дорогие украинцы, у меня для вас Благая Весть!"? Еще как-то можно подтвердить?
Но! - банальная логика: Венс из Москвы с каким-то списком уехал7 - уехал. Он этот список сам придумал?..
Востаннє редагувалось _hunter в Пон 19 січ, 2026 15:49, всього редагувалось 1 раз.