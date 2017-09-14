|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 19 січ, 2026 18:02
fox767676 написав: Господар Вельзевула написав:
Скорость отступления мизерная. Это считай стабильность. До Киева считали-50 лет идти.
ви щось чули про "втому металу", нелінійні процеси?
У 1942 теж здавалось шо фронт буде десь біля Волги довго
В 1942 сторони мали чітку мету - знищити супротивника.
Зараз - немає цього в ЖОДНОЇ сторони!
Люди в тилу живуть майже як до війни(в РФ - так 100% як до війни).
Україна поставляла російський газ через свою територію одночасно воюючи з РФ ТРИ
роки!!! - це просто немислимо для 1942 року.
І т.д.
Теперішні цілі сторін - не зрозумілі. Особливо РФ. Яка ціль РФ - хз. Те що вони озвучують - це казки. Але і цілі України - не зрозумілі(якщо не виражатись пафосними словами). "Подовше протриматись" - якась така собі ціль.
-
Додано: Пон 19 січ, 2026 18:09
andrijk777 написав: sashaqbl написав:
Думаю що добазаритися про більш менш пристойний мир і спробувати на фоні цього виграти вибори.
Та ні.
Це і по фактах видно - умови миру постійно погіршуються.
Навіщо знову ця голословність?
Які конкретно умови миру погіршились і які факти це підтверджують?
-
Додано: Пон 19 січ, 2026 18:11
ЛАД написав: prodigy написав:
на якому високому рівні? су-57
рф безнадійно відстала країна і с кожним роком буде тільки гірше
с космосом те саме, на луну планували у 2018р...далі самі
Говорить можно много.
Но у них есть боевые самолёты. Свои
.
А у нас нет. 3 года выпрашивали F-16.
Для того, чтобы судить об их уровне, надо знать результаты боевого применения
.
У меня таких сведений нет. У вас тоже.
А заниматься шапкозакидательством - последнее дело. Результаты бывают грустные.
Путин в этом уже убедился. "Киев за 3 дня".
Україна за часи СССР виробляла тільки транспортні військові літаки
,
чому за 30 років не розвивали військову авіацію? тому що якби не рф то нам для парадів 10 бортів було достатньо, ви мабуть в курсі -що військова техніка (тим паче) літаки, дорога цяцка, на неї потрібно гроші на обслуговування
Всього 15 травня 1992 року Україна успадкувала від СРСР 2800 літальних апаратів, з яких 1090 — бойові літаки, 900 — вертольоти (з яких 330 бойові).
Морську авіацію Радянського Чорноморського флоту Україна успадкувала 28 травня 1997 року, Морська авіація України отримала 160 літальних апаратів (79 бойових літаків, 13 транспортних та 68 вертольотів).
Загалом радянський спадок військових літальних апаратів склав 2960 одиниць.
це скільки потрібно пілотів/техніків/запчастин/пального/зарплат військовим
-
Додано: Пон 19 січ, 2026 18:12
andrijk777 написав: fox767676 написав: Господар Вельзевула написав:
Скорость отступления мизерная. Это считай стабильность. До Киева считали-50 лет идти.
ви щось чули про "втому металу", нелінійні процеси?
У 1942 теж здавалось шо фронт буде десь біля Волги довго
В 1942 сторони мали чітку мету - знищити супротивника.
Зараз - немає цього в ЖОДНОЇ сторони!
Люди в тилу живуть майже як до війни(в РФ - так 100% як до війни).
Україна поставляла російський газ через свою територію одночасно воюючи з РФ ТРИ
роки!!! - це просто немислимо для 1942 року.
І т.д.
Теперішні цілі сторін - не зрозумілі. Особливо РФ. Яка ціль РФ - хз. Те що вони озвучують - це казки. Але і цілі України - не зрозумілі(якщо не виражатись пафосними словами). "Подовше протриматись" - якась така собі ціль.
не знаю що вам не зрозуміло
цель-мінімум рф - донбас повністю і статус сірої зони для основної України
Працюючи по Донбаському напрямку, вони ракетами будуть зводити нанівець перспективи основної України, довести її демографічний та інфраструктурний стан до рівня, що ніхто вже не візьметься щось там інвестувати чи кудись інтегрувати.
Чи станеться обвал такий що вони зможуть взяти під контроль до лінії Хотин-Олевськ то вже важко прогнозувати, але ймовірність з часом збільшуеться
-
